I na gynekologii se dá sledovat hokej
Moje kamarádka Evička má pro tyto situace zajímavé přirovnání, tak mi prostě řekla, že se těší, až se vrátím z opravny domů. Já jsem pomýšlela na úklid šuplíku pracovního stolku. Co tam nepatří, to se musí odstranit, zbytek uklidit, srovnat, seštelovat, zkrátka aby byl pořádek. Navíc pojmenování „menší operační výkon“ ve mně nevzbuzuje takovou hrůzu jako nutnost volat ze zkušební kabinky na celou prodejnu, že chci podat šaty o dvě čísla větší. A první informace se jevila celkem chlácholivě. Nastoupíte v úterý ráno nalačno, dopoledne proběhne zákrok v narkóze a zhruba ve dvě odpoledne můžete jít domů. No bezva, pomyslela jsem si, jestli se z anestezie probudím a neodumře mi při ní několik desítek mozkových buněk, tak doma ještě stihnu náš hokej s Kanadou a hravě rozeznám, kdo je kdo. No jen se mi smějte, já to vydržím, ale že jsem sportovní fanynkou snad už od narození, to moji čtenáři dobře vědí. 😊
Proto mě nepotěšilo, když později byla ta první informace poupravena. Nastoupím sice v úterý, ale na sál půjdu až ve středu, beru léky, kvůli kterým si mě chce anesteziolog den dopředu pohlídat. Sálem myslím ten operační, o mazurku ani valčík se nejednalo, a šaty o dvě čísla větší na mě neměli. Čert, aby to vzal, vždyť já ten hokej neuvidím. Umím si představit, jak si na pokoji plném žen přepnu nějaký jejich seriál na ČT sport. To by spolupacientkám mohly popraskat nervy a stehy. Ale štěstí se na mě usmálo. Při nástupu se ukázalo, že se zrovna uvolnil jednolůžkový pokoj, no přesně něco pro mě. A že jsem se snažila, abych si to zasloužila. Už v sedmé minutě jsem pomohla našemu Marku Alscherovi dopravit puk do kanadské branky a ve druhé třetině i Dominiku Kubalíkovi. A přesto jsme nakonec prohráli. Ale já jsem pro lepší výsledek fakt nemohla nic víc dělat, to víte, těžko můžu ignorovat lékařku, která mi přišla vysvětlit, co mě v operační den čeká. Tak jsem ji vyslechla a když se zeptala, jak hrajeme, vysvětlila jsem naopak něco užitečného já jí. Kdyby na slánské gyndě pracoval lékař indiánský, určitě by mě pojmenoval: „Ta, co den před operací kouká na hokej.“ Co vám budu povídat. Hned jsem byla oblíbená a u večeře se mě na průběh zápasu zeptalo i pár pacientek z jiných pokojů a personál jídelny.
Oblibu jsem si získala i u sestřičky, která mi ráno přišla oznámit, že už jsem na řadě a všimla si názvu detektivky, kterou jsem si právě četla. „To jste si sem přinesla kvůli tomu názvu?“ smála se sestra a já musela přiznat, že až tak vtipná přece jenom nejsem, že mám knížku prostě zrovna rozečtenou.
A protože u mě nikdy nic neprobíhá standardně, tak se ani odpolední návrat domů nekonal, to víte, nějaké komplikace se vždycky můžou vyrojit. Ale ve čtvrtek už jsem si na večeři pochutnala doma. A taky jsem vzpomínala, jak potěšeně jsem se cítila, když mi po probuzení z narkózy přinesla sestra hrníček s čajem (ale ještě ho nepít, až za hodinu), a z porcelánu na mě koukal pudlík naprosto podobný naší Nelince, které se po mně stýskalo doma. To jsou krásné náhody, co? A křížovky jsem luštila propisovačkou, kterou jsem před nástupem do „opravny“ dostala od již zmíněné kamarádky Evičky.
A že jsme dneska s Finama prohráli a do semifinále na mistrovství světa nepostoupili? To se nedá nic dělat. Pochopte, byla jsem oslabená, tak ty výkony na ledě tomu odpovídaly. 😊
Hodně zdraví a každý den důvod k úsměvu vám upřímně přeje
Zdeňka Ortová
