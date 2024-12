Hned tak mě něco nevystraší, jen cena másla ano

Stála jsem dneska u regálu s mléčnými výrobky, jako bych vrostla do země, prostě úplný hrdobec, co mu hrouda nohy víže…

…a začala jsem uvažovat o zakoupení knihy na téma stloukání másla. Avšak jako správná knihovnice jsem si hned vybavila, že například v Kuchařce pro dceru je kapitola Domácí máslo krok za krokem. Ale nepodívám se do ní, protože se bojím, že bude začínat odstavečkem o návštěvě pastvin a výběru dobře stavěné dojnice pro vlastní použití.

Ale bez legrace, fakt je, že mě hned tak něco nevyleká. Ale dneska jsem v naší samoobsluze prožila šok. Přistoupila jsem k regálku s máslem a kolena se mi roztřásla jako při vstupu k mlsnému obyvateli lví klece. Nedá se nic dělat, nebudu vás šetřit a pojmenuju to pravdivě - desetník sem, desetník tam - to máslo stojí stovku. Kolem procházejí další nakupující a vrhají nelítostné pohledy na chuděry prodavačky, které samozřejmě za ceny nemůžou. Jedna z nich mě informuje, že to ještě nic není, protože v Kralupech v prodejně - a teď vám její jméno neřeknu, abych nevyvolala paniku a všichni jste si tam pro máslo honem neběželi - stojí od včerejška máslo 139,- Kč. Jsem sportovně založená a rekordy mám ráda, ale ty cenové fakt ne. Uff.

Tak na to stloukání si netroufám, ale alternativou by mohlo být sádlo. Nevíte někdo, jestli se na něm dá péct kuře?