Glosa na téma: nespravedlnost
Milí čtenáři, přeji vám příjemný den, nezapomeňte dodržovat pitný režim a bojovat proti nespravedlnosti!
Zdeňka Ortová
Můžeš si to strčit, víš kam... do kabelky
Znáte to, když vám někdo něco nutí a vy o to nestojíte, řeknete: strč si to někam, a připojíte drsné slovo. Já naštvaně říkám: strč si to do kabelky.
Zdeňka Ortová
Když jsem přijela pro manžela do lázní, představil mi ženu, do které se zamiloval
Manžel moji radost ze shledání neopětoval. Místo obejmutí mě poplácal po zádech jako kamaráda z čundru.
Zdeňka Ortová
Včera se ze mě konečně stal rebel
Uznejte, že už bylo načase, protože nechat se stále jenom vláčet okolnostmi, to z nás hrdiny neudělá.
Zdeňka Ortová
Pane Čermák, načurejte do zkumavky!
Určitě vnímáte, že na panu Čermákovi je v názvu mého blogu něco divného. A napovím vám, že vůbec nejde o urologický problém.
Zdeňka Ortová
Když váš syn žužlá věčný dudlík, vaše snacha to neocení
„Každý muž potřebuje k životu tři ženy: matku, manželku a alespoň jednu, která ho považuje za muže.“
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