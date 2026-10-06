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Glosa na téma: nespravedlnost

Zdeňka Ortová
Věřte tomu, že určitá forma nespravedlnosti existuje i na neuvěřitelných místech, kde byste ji tedy v žádném případě nečekali.

Milí čtenáři, přeji vám příjemný den, nezapomeňte dodržovat pitný režim a bojovat proti nespravedlnosti!

Autor: Zdeňka Ortová | úterý 6.10.2026 6:30 | karma článku: 7,95 | přečteno: 71x
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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 663
  • Celková karma 25,50
  • Průměrná čtenost 1972x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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