Dvanáctého září přišlo na mě stáří

To se takhle ráno vzbudíte, koukáte optimisticky do kalendáře, pak zděšeně do zrcadla, a pak jako by vám uletěly včely.

text: Z.O., foto: pixabay.com Užijte si dnešního dvanáctého září každý dle svého vkusu, ale určitě se šálkem kávy v ruce, bude vám fajn, ať už se vám zrcadlo snaží nakukat cokoli. :-)