Názvem svého prvního letošního blogu chci vyjádřit moje předsevzetí vstupovat do nového roku bez předsevzetí.

Tímto vysvětlením dementuji i případné úvahy, že vás vyzývám k vyhlížení šeříků. A pokud ve vás název vybudil hanbatou představu, že letošek prožiji nahoře bez, pak buďte rádi, že tomu tak nebude.

Já jsem si totiž vyšla na novoroční procházku s pejskem a s hlavou zbavenou starostí, jako že co mučednického si musím dát za předsevzetí. Bože můj, jak jsem byla nad všechny ty nesmyslné závazky povznesena. A v tomto dobrém rozmaru jsem došla k sympatické dřevěné kůlničce s tak vtipným nápisem, že jsem se u ní prostě musela nahlas zasmát.

foto já

A nejen to, já jsem se uculovala celou cestu až domů. Asi takhle, já to mám ve zvyku, nebylo to jen tím skvělým nápisem. Někdy mám pocit, že kdyby mým úsměvům nedělaly uši mantinely, tak se pochechtává i moje krční páteř.

A tak navrhuji, pokud chcete mít veselý celý letošní rok, vymyslete si svůj osobní vtipný nápis. A nemusíte si k němu postavit žádnou kůlničku, ani mít krůtí farmu. Stačí ho vyrýt třeba do ptačího krmítka, nebo napsat do diáře, nebo na plochu počítače… Znění takového nadpisu je jen na vás, ale musí to být tutovka, prostě něco, na co kdykoli a v jakémkoli rozpoložení pohlédnete, začnou se vám rty vrtět, oči zářit a hlasivky vibrovat smíchy.

Ono totiž mít zapšklé tváře, přísné rysy, nepříjemně sevřené rty a hýčkat si jen svoje pravdy, protože ostatní jsou pitomci, to dovede každej trouba. Přiznám se, že já to nedělám. Nemám totiž během usmívání na kabonění čas.

Přeji vám všem krásný, spokojený, usměvavý a zdravý rok 2025!