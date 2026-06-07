Dnes vás zve na kávu žena, která má ráda logiku
Moji milí, přeji vám všem krásnou neděli a nezapomeňte se zastavit v kavárně. Třeba tam potkáte hrdinku mého dnešního kávového příběhu. A třeba tam potkáte mě...
Zdeňka Ortová
Mládí umí o duševním zdraví starší generace zatvrzele pochybovat
Už jste slyšeli o tom, že světoví šampióni v paměťových soutěžích si dokáží zapamatovat během pěti minut i 200 čísel?
Zdeňka Ortová
Může pít pacient v nemocnici kafe?
To Vám prozradí můj dnešní blog, tak nakoukněte, je to krátké, než si dáte nohu přes nohu, máte to přečtený:
Zdeňka Ortová
Maminku Vráti Ebra poslalo gestapo z porodního sálu rovnou do koncentráku
Dnes má většina dětí to štěstí, že se narodí, obklopí je rodičovská láska a svůj největší problém prožijí až za patnáct let, když se jim v nose zanítí piercing.
Zdeňka Ortová
I na gynekologii se dá sledovat hokej
V životě ženy jsou zkrátka chvíle, kdy se pobytu v nemocnici vyhnout prostě nemůže. A nám děvčatům pak nezbývá nic jiného, než přírodu nebo doktora poslechnout.
Zdeňka Ortová
Nedrbejte (se)
Začalo mě svědit tělo. Všude. Bože, jak já jsem se drbala, poškrabovala, no nepříjemné to bylo, ale nepomáhalo nic.
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