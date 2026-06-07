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Dnes vás zve na kávu žena, která má ráda logiku

Neděle je jako stvořená pro hrníček dobré kávy, která vám prospěje jako zahrádce dešťová přeháňka. Zajděte si na ni do kavárny, nikdy nevíte, koho zajímavého tam potkáte.

foto: pixabay.com

Moji milí, přeji vám všem krásnou neděli a nezapomeňte se zastavit v kavárně. Třeba tam potkáte hrdinku mého dnešního kávového příběhu. A třeba tam potkáte mě...

Autor: Zdeňka Ortová | neděle 7.6.2026 6:31 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

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Zdeňka Ortová

  • Počet článků 635
  • Celková karma 26,34
  • Průměrná čtenost 2025x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

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