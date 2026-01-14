Co si v budoucnosti budou lidi číst a myslet o nás?
Jak nám ukazují různě přešívané dějiny, kdy si vždy „současní krejčí“ přeměřují obnošené šatstvo úplně jiným metrem, aby na ně mohli tu přišpendlit nadýchané volánky, zkrátit rukávy nebo ustřihnout a zakázat fiží, protože rozhodli, že se to dnes nosit nebude, tak je docela dobře možné, že se o nás jednou dočtou, že jsme žili úplně jinak, než jak dnes žijeme.
Už mockrát jsem se zamýšlela, pokud bych se pasovala do té krejčovské role a mohla si sukni střihnout dle vlastního vkusu, ve kterém historickém období bych ji chtěla nosit? No hned jsem zavrhla krutý středověk. Ta doba nebyla přívětivá, a k nám děvčatům teprve ne, ale možná bych byla ochotna dosadit svoji přítomnost někam na začátek 12. století. Tehdy se totiž začala nosit kurtoazie. To je něco, co bych s láskou vítala i dnes. Nejde o klobouk či šněrovačku, ale o souhrn pěkného chování, jakými jsou dvornost, pozornost, rytířskost a zdvořilost.
Nepohrdla bych ani Francií na začátku 19. století. Chtěla bych totiž kamarádit s Napoleonem. Tento geniální a charismatický muž mě již od školních let fascinoval. Připadal mi úžasný od palců u nohy až po třírohý klobouk. Moc ráda bych se ho totiž na pár maličkostí zeptala.
A časovým posunem zpět do současnosti bych se s chutí zastavila a chvíli pobyla v šedesátých letech minulého století, a to kvůli všeobecné euforii v naději na lepší život, kvůli báječné hudbě The Beatles, Elvise Presleyho, Roye Orbisona, Boba Dylana a mnou zbožňovaného francouzského zpěváka, skladatele, textaře a skvělého kytaristy Huguese Aufrayho. A taky kvůli báječným filmům, které se tehdy točili u nás i ve světě a dodnes nemají konkurenci. Ach, jak bych chtěla stát pod pódiem, na kterém Janis Joplin zpívá Cry Baby nebo Piece Of My Heart… vždyť já v duchu řvu spolu s ní často i teď.
Jak vidno, z každé doby bych ráda mlsala ty chutnější stránky života. A proč ne? Je mojí volbou, kde bych tu svoji nepřešívanou sukni chtěla nosit. Ostatně, jak jsem v úvodu uveřejnila nadsázku, která nemá autora, historie je něco, co se nikdy neudálo, sepsaná někým, kdo při tom nebyl. A tak raději žijme teď. Zkusme se vykašlat na pravdy, o kterých stejně každý říká, že má tu svoji. Žijme, jak nejlépe dovedeme, a jak nás to těší. Jak jsem už zmínila, tak je možné, že se za pár desítek let o nás stejně dočtou, že jsme žili úplně jinak, než jak dnes žijeme, a taky že jsme si mysleli něco úplně jiného, než si myslíme.
Ráda bych dnes vzkázala do parlamentu, že to nás ale v žádném případě neomlouvá.
P.S. A co vy? Existuje nějaký historický okamžik, při kterém byste rádi byli osobně?
Zdeňka Ortová
Omylem se lze oženit, rozvést i zvolit politika
Já jsem jednou omylem spolkla místo tabletky proti kašli diuretikum. Kašlala jsem nadále vydatně, ale většinou na WC.
Zdeňka Ortová
Patřili jste vloni mezi Sedm statečných?
Myslím, že jsme mezi ně patřili tak nějak všichni a letos se z toho budeme snažit vzpamatovat, silné povahy v tom budou pokračovat.
Zdeňka Ortová
Hororový firemní vánoční večírek
Už vás zaměstnavatel letos pozval na vánoční posezení? Mě ano, chodím tam vždy moc ráda, ale letos se to nějak zvrtlo.
Zdeňka Ortová
Jak přejete pěkné svátky vy?
Nastává čas, kdy je zdvořilé dát příbuzným, přátelům a známým písemně najevo, že na ně myslíme a přejeme jim pěkné svátky.
Zdeňka Ortová
Nedělní doušek kávy se Zdeňkou
Přijměte moje pozvání, platím já a nudit se nebudete. Dnes v mojí kavárně sedí jedna slečna, která ještě včera doufala, že budou s jejím přítelem už navždy pít kávu společně.
