Čeští olympionici v divné podmínce

Všimla jsem si, že zatímco já vnímám, že v zimě panují venku takové podmínky, že není radno jít do práce v kraťasech, tak sportovci to mají za podmínku.

Abych to upřesnila… již před olympiádou hlavně biatlonistky a biatlonisté, ale všimla jsem si, že nyní i lyžaři běžci a další naši sportovci, v rozhovorech s televizními komentátory velice podivně používají povětrnostní podmínky za podmínku. Přiznávám, úplně mi to trhá uši a chtěla bych kohokoli ze čtenářů mého blogu poprosit, jestli to necítí jako já, aby mi dal vědět, že jsem v omylu, něco mi uteklo a je to tak správně.

Abych to upřesnila ještě víc, tak prostě biatlonistka se nakloní k mikrofonu a informuje sporťáka i nás diváky, že si ráno byla zaběhat a venku panovala dobrá podmínka. Druhý den se dozvíme, že se biatlonistka vrátila ze střelnice, kde prováděla tréninkový nástřel a je spokojená, že i tam panovala dobrá podmínka.

Já vám lidi nevím, asi jsem ze staré školy, možná i z pravěké školy, ale když si jdu zalyžovat, nepanuje venku jediná podmínka, je tam buď větrno nebo bezvětří, sníh je buď mokrý nebo namrzlý, možná i ledovka tam je, a taky teploměr ukazuje teplotu nad nulou nebo těsně pod nulou, ale taky může být mráz jako hrom. Venku jsou prostě teplotní podmínky, povětrnostní podmínky, taky jsou podmínky vhodné pro plavání a dobré podmínky k česání jahod.

Opravdu jsem dodnes neslyšela říkat hospodyňku, že je dnes dobrá podmínka pro zavařování okurek. Ale češtinářsky zcela správně může proběhnout rozhovor otce se synem: „Dostaneš vyšší kapesné pod podmínkou, že se zlepšíš ve fyzice.“ A syn poctivě odpoví: „Tati, tak tahle podmínka je pro mě nesplnitelná.“ Velice správně taky může říct defraudant vycházející ze soudní síně: „Dostal jsem podmínku,“ zvláště když ho soudce uznal vinným a pachatel slíbil, že se polepší. A jeho žena, která se bála horšího trestu, se v práci kolegyním pochlubí, že manžel dostal jenom podmínku.

Ale jinak pro český jazyk jsou přece všechny okolnosti, na kterých něco závisí nebo které určité jevy provázejí, PODMÍNKAMI nikoli PODMÍNKOU. Prostě pracujeme za obtížných podmínek, venku panují špatné povětrnostní podmínky, máme horší životní podmínky, lepší obchodní podmínky, rychlé dodací podmínky, dobré laboratorní podmínky. Na plovárně jsou pro pány dobré podmínky k namlouvání si slečen v plavkách, pokud však namlouvání překročí slušné meze, může následovat již zmíněná soudní podmínka.

Uff. Prosím, napište mi svůj názor. Jestli je to opravdu tak, že venku panuje dobrá podmínka pro sport, pak se asi budu muset češtinu ještě trochu doučit. Nebo víte co? Já si příště, až dojde na rozhovor se sportovcem, vypnu u televize zvuk a budu mít po problému. 😊

Autor: Zdeňka Ortová | sobota 14.2.2026 19:15 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Další články autora

Zdeňka Ortová

Z deště pod okap

Jeden z mnoha Murphyho zákonů říká, že je vědecky nemožné, aby pršelo, pokud jsme si sebou vzali deštník.

10.2.2026 v 7:35 | Karma: 29,11 | Přečteno: 1341x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Po kolika kilometrech přestanete vypadat jako hlupáci vy?

Věděli jste, že člověk v dávných dobách ušel denně v průměru 19 kilometrů? A že pro správnou činnost paměti je nezbytný pohyb?

7.2.2026 v 7:17 | Karma: 34,87 | Přečteno: 2672x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Nechtějme umřít jako hlupáci

Když student střední školy tipuje, že druhá světová válka skončila v roce 1968 a Mozart se proslavil především čokoládovými koulemi, není to nic k oslavování.

21.1.2026 v 10:09 | Karma: 41,39 | Přečteno: 2944x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Ráda bych vzkázala do parlamentu, že to nás v žádném případě neomlouvá

Historie, je prý něco, co se nikdy neudálo, sepsaná někým, kdo při tom nebyl. V tom případě jsem zvědavá, co se za pár desetiletí asi dočtou o nás?

14.1.2026 v 9:53 | Karma: 26,22 | Přečteno: 754x | Diskuse | Ostatní

Zdeňka Ortová

Omylem se lze oženit, rozvést i zvolit politika

Já jsem jednou omylem spolkla místo tabletky proti kašli diuretikum. Kašlala jsem nadále vydatně, ale většinou na WC.

7.1.2026 v 9:18 | Karma: 27,20 | Přečteno: 575x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:08

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
14. února 2026  7:06

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Rybaření, setkání a vášeň, která spojuje generace, říkají rybářské osobnosti o veletrhu v Praze

Lukáš Krpálek se veletrhu účastní pravidelně.
14. února 2026  18:19

For Fishing není jen o prutech, navijácích a nových nástrahách. Největší rybářský veletrh v Česku...

Šestašedesátiletý cizinec jel opilý v protisměru na D6, policisté hledají svědky

ilustrační snímek
14. února 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Policisté dnes po půlnoci zadrželi šestašedesátiletého cizince, který jel vysokou rychlostí v...

Ostravští strážníci budou lépe chránění, dostanou skryté balistické vesty

Skryté balistické vesty pro strážníky testují například v Českých Budějovicích....
14. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Vedení Ostravy vylepší výbavu příslušníků městské policie o nové ochranné vesty. „Strážníci sice...

Mají česká jména, ale jiný znak na prsou. Kdo na olympiádě nehraje za Česko?

Kevin Fiala s pukem na holi v zápase s Německem.
14. února 2026  15:44

Mluví česky nebo v tuzemsku mají část rodiny. Přesto na zimní olympiádě v Miláně nastupují v...

Zdeňka Ortová

  • Počet článků 609
  • Celková karma 30,00
  • Průměrná čtenost 2079x
Jsem spisovatelka, knihovnice, blogerka a žena s hlasitým úsměvem

Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:

https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.