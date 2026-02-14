Čeští olympionici v divné podmínce
Abych to upřesnila… již před olympiádou hlavně biatlonistky a biatlonisté, ale všimla jsem si, že nyní i lyžaři běžci a další naši sportovci, v rozhovorech s televizními komentátory velice podivně používají povětrnostní podmínky za podmínku. Přiznávám, úplně mi to trhá uši a chtěla bych kohokoli ze čtenářů mého blogu poprosit, jestli to necítí jako já, aby mi dal vědět, že jsem v omylu, něco mi uteklo a je to tak správně.
Abych to upřesnila ještě víc, tak prostě biatlonistka se nakloní k mikrofonu a informuje sporťáka i nás diváky, že si ráno byla zaběhat a venku panovala dobrá podmínka. Druhý den se dozvíme, že se biatlonistka vrátila ze střelnice, kde prováděla tréninkový nástřel a je spokojená, že i tam panovala dobrá podmínka.
Já vám lidi nevím, asi jsem ze staré školy, možná i z pravěké školy, ale když si jdu zalyžovat, nepanuje venku jediná podmínka, je tam buď větrno nebo bezvětří, sníh je buď mokrý nebo namrzlý, možná i ledovka tam je, a taky teploměr ukazuje teplotu nad nulou nebo těsně pod nulou, ale taky může být mráz jako hrom. Venku jsou prostě teplotní podmínky, povětrnostní podmínky, taky jsou podmínky vhodné pro plavání a dobré podmínky k česání jahod.
Opravdu jsem dodnes neslyšela říkat hospodyňku, že je dnes dobrá podmínka pro zavařování okurek. Ale češtinářsky zcela správně může proběhnout rozhovor otce se synem: „Dostaneš vyšší kapesné pod podmínkou, že se zlepšíš ve fyzice.“ A syn poctivě odpoví: „Tati, tak tahle podmínka je pro mě nesplnitelná.“ Velice správně taky může říct defraudant vycházející ze soudní síně: „Dostal jsem podmínku,“ zvláště když ho soudce uznal vinným a pachatel slíbil, že se polepší. A jeho žena, která se bála horšího trestu, se v práci kolegyním pochlubí, že manžel dostal jenom podmínku.
Ale jinak pro český jazyk jsou přece všechny okolnosti, na kterých něco závisí nebo které určité jevy provázejí, PODMÍNKAMI nikoli PODMÍNKOU. Prostě pracujeme za obtížných podmínek, venku panují špatné povětrnostní podmínky, máme horší životní podmínky, lepší obchodní podmínky, rychlé dodací podmínky, dobré laboratorní podmínky. Na plovárně jsou pro pány dobré podmínky k namlouvání si slečen v plavkách, pokud však namlouvání překročí slušné meze, může následovat již zmíněná soudní podmínka.
Uff. Prosím, napište mi svůj názor. Jestli je to opravdu tak, že venku panuje dobrá podmínka pro sport, pak se asi budu muset češtinu ještě trochu doučit. Nebo víte co? Já si příště, až dojde na rozhovor se sportovcem, vypnu u televize zvuk a budu mít po problému. 😊
Zdeňka Ortová
