Bílá paní většinou běduje a lká, nevíte náhodou, co dělá Bílý muž?
Je všeobecně známo, že do obecné představy o setkání s Bílou paní patří vznešená postava chodící noblesně a bez zakolísání po cimbuří. Všimněte si, že ani jedno svědectví nedokládá, že by bílý přelud kulhal, byť mnohá pověst říká, že nebožačka byla na sklonku života neprávem lámána v kole. A proč se o tom zmiňuji? No přece proto, že nastalo příjemné období, které ochotně otvírá petlice hradům, zámkům a dalším architektonickým pamětihodnostem. A my návštěvníci zde obdivujeme symboly lidského umu, které nám přinášejí hmatatelné pozdravy z hlubin dávno uplynulých staletí. Jsou však mezi námi i tací, kteří během prohlídky vzácných komnat nevzdychají nad zdobnou stropní klenbou, benátskými zrcadly či renesančními tapisériemi, ale prakticky přemítají o tom, na kolik by je přišlo v sídle velikosti 27 + 1 topení za jednu zimu.
Každému zkrátka dle jeho vkusu. Ale řekne-li se Bílá paní, zamrazí příjemně každého z nás, protože tento populární tuzemský přízrak vyvolává dodnes řadu dohadů, spekulací i dosud neprokázaných hypotéz. Například na zámku v Horšovském Týně po nocích úpí první žena pana Volfa, kterou její prostopášný manžel nechal zaživa zazdít, aby si mohl užívat s mladou konkubínou. Na jedné straně krutý vrah, na druhé zřejmě ryzí charakter, protože se s milenkou později oženil. Dnes pánové tak zásadoví nejsou. V manželství se, pravda, už tolik necementuje, ovšem status milenky je nadále funkční. Většina milostnic se však dočká spíš nejapných výmluv než sňatku.
Bílá paní tudíž není jen přeludem. Je to vizualizovaná připomínka hnusných činů, kterých se dopustili muži.
Dalším příkladem budiž zajímavá zřícenina hradu Valdek. Zde se v hustých brdských lesích zamilovala Zdeňka, dcera pána hradu, do mladého lékaře, jenž vyléčil jejího těžce nemocného otce. Když však byl uzdravený rodič později cestou do Prahy náhodným svědkem veřejné popravy, poznal ke svému zděšení v katovi svého úspěšného ranhojiče. Nevděčně usoudil, že vykonavatele ortelů smrti za zeťáka nechce a svatbu i lásku zakázal. Nebylo to dobré rozhodnutí. On i dcera postupně bídně zahynuli a duch nešťastné Zdeňky prý od té doby na hradě smutně naříká.
Namítáte, že je to nesmysl, že na nadpřirozené bytosti nevěříte? V tom případě si vyjeďte na nějaký středověký skvost, odchyťte nejbližšího kastelána a on už váš pragmatismus nahlodá. A jestli můžu poprosit, zeptejte se ho při té příležitosti, proč po žádném cimbuří nechodí na procházku ani jeden Bílý muž? Možná je to tím, že my ženy nejsme tak kruté, že pány nemučíme, nezazdíváme, nelámeme v kole... Nebo že by to bylo tím, že pokud chceme pány týrat, děláme to záludněji, takže muž často ani nepochopí, že týraný je?😊
Zdeňka Ortová
Na podzim se ptáci houfují sedáním na dráty, na jaře puberťáci sedáním na lavičky
Když je příležitost se zasmát, učiním tak, ale pak o tom většinou píšu, nebo to fotím, případně to rozkecám.
Zdeňka Ortová
Nemravná rada manželkám blogerů
Manželky a partnerky blogerů to mají těžké ve chvíli, kdy jejich drahý chytne slinu a píše a píše, ale ještě těžší to je, když zoufale okusuje tužku či klávesnici a námět nikde...
Zdeňka Ortová
Pánové, pozor na to, ke které ženě si v kavárně přisednete
Popravdě, neznám muže, který vejde do kavárny a vybere si místo u stolečku vedle uštvané šedesátnice s velkou nákupní taškou, zatímco u dalšího stolku sedí krásná dáma s miniaturní kabelkou a má vedle sebe taky volné místo.
Zdeňka Ortová
Kdy je nezbytné vylít příbuzným kafe na hlavu
Jedno je jisté, patříte-li mezi kávové přívržence, kteří si u lahodného moku rádi posedí, popovídají, rozjímají, začtou se, pak nejste Italové.
Zdeňka Ortová
Velikonoční zajíčci s Montezumovou pomstou
Který cestovatel by neznal faraonovu kletbu, případně Montezumovu či sultánovu pomstu? Na břichabol pak samozřejmě nevzpomíná tak rád jako na pyramidy.
Pronájem vybaveného bytu 1+kk, 23 m2, Brno - Střed
Údolní, Brno - Veveří
15 800 Kč/měsíc
- Počet článků 623
- Celková karma 25,49
- Průměrná čtenost 2046x
Facebook: Zdeňka Ortová, BLOG, BLOK, BLOČEK:
https://www.facebook.com/people/Zde%C5%88ka-Ortov%C3%A1/100006730388524