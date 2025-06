A víte, co je na těch bitcoinech nejhorší?

Jsem v tomto oboru spíš něco jako podměrečná ryba, kterou je potřeba hodit zpět mezi kovové pětikoruny.

Jsem zkrátka bitcoinové nedochůdče, takže nečekejte nějaký odborný výklad. Ale dnes ráno jsem v knihovně hovořila o tomto tématu se čtenářkou, která na tom byla podobně jako já, takže měla jedinou výtku: „Vždyť ten bitcoin se, paní knihovnice, snad ani nedá zrýmovat, co je to za divné slovo, když se nehodí ani do básničky?“

Umíte si představit, že to pro mě byla výzva, které jsem nemohla odolat. Zde je výsledek a buďte ke mně, prosím, tak milosrdní jako bitcoin:

Usměvavý vstup do nového týdne vám přeje

Zdeňka Ortová

P.S. Pokud jste čekali odbornou stať na dané téma, tak se fakt moc omlouvám, ta říkanka mi šla prostě líp. :-)