Z jednání 6. zastupitelstva Středočeského kraje 8. 9. 2025
Po procesních bodech se projednávalo schvalování programu. Ano navrhlo zařadit bod o phishingových útocích v příspěvkových organizacích (neprošlo hlasy koalice, bude v různém) a stáhnout nový jednací řád. Stačilo navrhlo zařadit bod o revokaci usnesení o zdražení veřejné dopravy a automatické valorizaci (neprošlo) a také záměr zřízení Fondu na podporu primární péče (neprošlo). Koalice smetla jakýkoliv opoziční návrh…
Program byl schválen hlasy koalice. Podpořena byla změna zasedacího pořádku, v rámci které si přesedl zastupitel Jiří Kobza ze zón SPD do klubu Stačilo!. Schválena byla i změna ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství, kde byl Kobza nahrazen jiným nominantem SPD.
Pak se projednával jednací řád, který má umožňovat i distanční formu jednání. Přes zapracování řady připomínek nebyl ale předkládací výsledek pro Stačilo! akceptovatelný – dá se zneužít třeba distanční přítomnost při hospitalizaci nebo distanční přítomnost při vystavené pracovní neschopnosti. Koalice si prostě není jistá většinou jednoho hlasu. A tímto jedním hlasem si jednací řád schválila.
Koalice si prohlasovala i aktualizaci zásobníku projektů i zásobník investic.
Podpořena byla koncepce rozvoje cyklistiky 2024-2030, změna zřizovací listiny IDSK (doplnění výstavby a údržby zastávek), Strategie budoucího zajištění železniční dopravy na tratích 070/071/072/210 akutrolejovými elektrickými jednotkami (BEMU), poskytnuty byly dotace z Fondu cyklistické infrastruktury.
Ze silniční dopravy byla schválena změna prostředků u akce II/335 průtah Stříbrnou Skalicí, smlouva o spoluúčasti na VD Slapy – oprava mostní konstrukce u hrázi i dodatek zřizovací listiny KSUS (aktualizace majetku). Opravena byla písařská chyba Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury na rok 2025, pak byly schváleny žádosti z tohoto fondu.
Odsouhlasen byl postup při přípravě Cítov obchvat, Horní Počaply – obchvat, akce se týkají napojení ZEVO spalovny odpadů. Také metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb.
Ze sociálních bodů bylo vydáno pověření pro nové sociální služby poskytovatelům Cesta životem bez bariér, R-Mosty, schváleny byly dodatky ke smlouvám o dotaci pro Centrum služeb Slunce všem, Červený mlýn Všestudy, Domov Buda, Domov seniorů Vojkov, Domov Iváň, Klubíčko Beroun, Pečovatelská služba Mladá Boleslav, Respondeo, Spirála pomoci, Šarlota Care. Přiděleny byly prostředky 1,5 mil. Kč organizaci Tři, 1,6 mil. Kč jako návratná finanční pomoc na vybavení Rezidenci Vitalis podpořeno nebylo. Rozděleno bylo 14,8 mil. Kč poskytovatelům v rámci mimořádného řízení, zbytek do 20 mil. Kč bude použit pro nebonitní klienty – rozděleno bylo 45 mil. Kč na dofinancování řádného dotačního řízení na rok 2025.
Schválen byl střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2026-2028, aktualizace sítě sociálních služeb k 1. 1. 2026. Podpořen byl Program 2026 pro poskytování návratné finanční výpomoci do doby, než obdrží organizace dotace. Vyhlášen byl dotační program pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2026 i program Podpora vybraných druhů sociálních služeb, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.
Ze školství byla schválena změna zřizovacích listin i Aktualizace Koncepce podpory Sportovních center mládeže 2026-2029. Neprošel protinávrh zvýšit podporu center o 15%.
V regionálním rozvoji jsme zamítli návrh změny zákona o místních poplatcích, která by prodražila výstavbu, schválili změny zásad územního rozvoje i podpořili ústavní stížnost proti rozsudku soudu ve věci projednávání ZUR, který jde proti zvyklostem. Poskytnuty byly dotace z Infrastrukturního fondu v zadání navýšení kapacity základních škol. Poskytnuty byly prostředky z Fondu návratných finančních zdrojů.
V kultuře byl podpořen návrh na změnu názvu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy na Středočeské muzeum, do zřizovací listiny ÚAPPSČ byla doplněna sbírkotvorná činnost, vyhlášen byl program na podporu rozvoje destinačních managementů (10,64 mil. Kč) i program na podporu regionálních funkcí statutárních divadel (5,5 mil. Kč) Poskytnuty byly prostředky z programu na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (12,1 mil. Kč), dovoleno bylo smluvním knihovnám využívat nakoupená vozidla i pro svou činnost, nejen pro zajišťování regionálních funkcí knihoven.
Z životního prostředí byla schválena dotace 10 mil. Kč na spolufinancování nového vodojemu Svatá Anna. Rozděleno bylo 6 milionů na kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí, 80 milionů z infrastrukturního fondu na 54 projektů a 21 mil. Kč na revitalizaci vodních toků a nádrží z Fondu životního prostředí.
Ze zdravotnictví byla schválena investiční dotace 38 mil. Kč na vybudování robotického centra v kladenské nemocnici a 29 mil. Kč na obnovu zdravotnické techniky v nemocnici příbramské, změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby.
Z majetku bylo podpořeno 9 bezúplatných nabytí, 21 bezúplatných převodů, 7 vzájemných darování a směn, 6 úplatných převodů, 3 úplatná nabytí a 8 dalších majetkových bodů.
Z bezpečnosti bylo rozděleno 82 mil. Kč z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, 5 mil. Kč šlo na pomoc Policii ČR na základě vzájemného memoranda.
Poté se probírala úprava tarifu PID – jízdné zdarma pro válečné veterány a odbojáře. Koalice bod nepodpořila, neprošlo ani doplnění Stačilo! - poskytnout jízdné zdarma pro žáky, studenty a seniory ani návrh ANO snížit jim jízdné o 25%. Neprošel ani návrh Stačilo! poskytnout jízdné zdarma dobrovolným dárcům krve (držitelům Janského plakety od Zlaté úrovně výše).
Na vědomí byla vzata zpráva o činnosti Rady a v různém se rozebraly phishingové útoky na příspěvkové organizace a obranná opatření.
Zdeněk Štefek
