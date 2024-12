Z druhého jednání Zastupitelstva Středočeského kraje

2. prosince se konalo 2. jednání Zastupitelstva Středočeského kraje. Čtyřdemolice potopila náš návrh poměrného zastoupení ve výborech a komisích, neschválila ani korunu na podporu bytové výstavby atd.

2. prosince se konalo 2. jednání Zastupitelstva Středočeského kraje. Na začátek složili slib 3 zastupitelé, kteří nebyli na 1. jednání. Za ANO se omluvili 3 zastupitelé.

Po formálních bodech se projednával program jednání. Navrhli jsme zařadit bod o zřízení pracovní skupiny pro bytovou otázku. Pan Halada kontroval, že podobnému zaměření se věnuje i Komise pro spolupráci obcí a měst. Ale proti pracovní skupině není. ODS naopak ano. Mohl by se tomu věnovat výbor pro regionální rozvoj. Nebo aby to byla neformální skupina. Pro zařazení bodu bylo při hlasování 39 zastupitelů, bod prošel. Program celý po drobných úpravách prošel pak 34 hlasy.

Pak jsme při projednávání termínů zastupitelstva předložili proti navrhovaným 5 termínům v roce 2025 7 termínů jednání zastupitelstva. Poslední novela zákona o krajích ale dává větší pravomoce Radě, tak je třeba, abychom byli včas formováni. Náš návrh neprošel (29 hlasů). V diskusi ale bylo slíbeno, že budeme mít přístup včas i k plným materiálům Rady. Schválen byl návrh koalice.

Poté se volilo složení komisí, koalice navrhuje poměr 9 ku 6, my navrhli poměrné zastoupení 8 ku 7, náš návrh ale neprošel. Neprošel ani náš návrh konstatování, že složení výborů dle politických klubů neodpovídá poměrnému zastoupení dle výsledků voleb.

Probíralo se hospodaření klubů, které bylo přijato. Vystoupili jsme s tím, že pro služební cesty zastupitelů je vyžadováno i havarijní pojištění a pojištění sedadel (místo alternativy v podobě čestného prohlášení), což znevýhodňuje mnohé zastupitele, kteří toto nemají. Bude prověřeno. ANO kritizovalo, že se ustavily 2 kluby (ODS a TOP09_a_KDU-ČSL) z jednoho kandidujícího subjektu (koalice SPOLU). Bude také udělán výklad.

Řešily se schválením odměny neuvolněných zastupitelů, ušlé výdělky OSVČ i odměňování nezastupitelů – členů výborů a komisí.

Zdrželi jsme se u zásobníku projektů a zásobníku akcí, také u zásobníku investic (investice se nečerpají po zrušení odboru krajského investora, příspěvkové organizace si právní služby musí platit) – 5. aktualizaci – nebyli jsme u projednávání zmíněných projektů.

Podpořili jsme navýšení Programu 2024 pro podporu bezplatného školního stravování (v ZŠ i ve školách zřizovaných krajem) a také poskytnutí dotací z pravidelných fondů – Z Fondu obnovy venkova pro 6 obcí (až po vyjasnění připomínek), Infrastrukturního fondu (6 obcí za 60 mil. Kč) a Fondu návratných finančních zdrojů (3 obce – Měšice, Podolanka, Zaječov za více než 9 mil. Kč), u Fondu na podporu obecního bydlení jsme se původně zdrželi (1,2 mil. Kč pro Jizbice, předkladatel Jan Skopeček z ODS podrobnosti nevěděl, návrh na přerušení neprošel), ale po doplnění informací ho podpořili - prošel.

Po obědové pauze se projednával rozpočet kraje na rok 2025. Ze zhruba 52 miliard je 33 průtokových zejm. do školství a soc. oblasti, běžné výdaje kapitol jsou cca 13 mld. Kč, kapitálové výdaje necelé 4 mld. Kč. Příjmy daňové tvoří 15, 5 mld. Kč. Neobsahuje prostředky na priority Stačilo – na bytovou výstavbu, jízdné zdarma pro žáky, studenty, seniory, vyšší prostředky jdou do Fondu hejtmanky, menší do Fondu obnovy venkova atd. Opozice dále kritizovala, že se v rozpočtu neřeší platy nepedagogických pracovníků, ale to řeší vláda a STAN tím prý podmiňuje podporu rozpočtu. Dále, že se v rozpočtu neřeší ZEVO Mělník (likvidace odpadů, dostavba 2027), na školství jde méně než minulý rok, problémy jsou i ve zdravotnictví (není program pro podporu ordinací – primární péče, je třeba větší podpora pohotovosti atd.). My k tomu kritizovali, že v Příbrami není již ORL, v Benešově neurologie atd. Debatovala se ale i doprava, sport (Kraj chce zřejmě redukovat počet podporovaných sportovních center mládeže). Rozpočet jsme nepodpořili, prošel 33 hlasy koalice.

V dalším materiálu jsme podpořili bod, kdy se z technických důvodů rozdělily termíny poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury na dva intervaly, stejně tak i majetkovou spolupráci KSUS při obnově komunikace, kruhového objezdu v Malešovské ulici a ulice Žižkova v Kolíně.

Podpořili jsme i 8 bodů ze sociálních věcí: důležitou návratnou finanční výpomoc pro všechny poskytovatele sociálních služeb, podpořili aktualizaci sítě sociálních služeb, stejně tak i změny zřizovacích listin Domov Kolešovice, Domov pod Lípou a Vyšší Hrádek, Domov Slaný i vzdání se dotace od z.s. SOS dětské vesničky, dále vydání pověření ON Mladá Boleslav pro potřeby naplnění jedné výzvy Národního plánu obnovy. Neschválili jsme návratnou výpomoc organizaci Rezidence Vitalis (26 mil. Kč).

Hlasovali jsme i pro 4 body ze školství – odstranění stavby v SZŠ Benešov, změny zřizovacích listin (předání majetku příspěvkovým organizacím), převod movitého majetku ZUŠ Kouřim a ZUŠ Votice na města.

Z kultury jsme se zdrželi u prodloužení termínů smluv o individuální dotaci na 2 filmy (Teorie tygra, Zahrádkáři) ve výši vždy 0,5 mil. Kč, protože filmy nebyly v podkladu popsány, ani vztah ke kraji ani spolupráce. Ale samozřejmě prošly 33 hlasy koalice.

Z životního prostředí a zemědělství jsme podpořili vyjadřování kraje v procesech posuzování přes přípravu stanoviska patřičným výborem, revokovali usnesení o dotaci z havarijního fondu na odstranění skládky Vodslivky (tedy zpracování analýzy, odstranění písařské chyby, správně 494 tis. Kč).

Ze zdravotnictví jsme odepsali nedobytné pohledávky záchranné služby, schválili změny zřizovacích listin záchranky (nový výjezd ve Vlašimi) i dětských center (transformace DC Kolín, Kladno, Chocerady).

Podpořili jsem investici pro benešovskou nemocnici - 42 mil. Kč Kč na akci Dofinancování akce Pavilon centrálního příjmu. I změnu specifikace na pořízení techniky vč. RTG skiagrafu pro kutnohorskou nemocnici i prodloužení termínu použitelnosti investice pro ON Kolín (Rekonstrukce objektu SO 03, pavilon ,O’).

Z majetkových bodů po stažení 5 bodů zůstal bod odkoupení nemovitých věcí v k.ú. Milovice kvůli možnému využití v areálu BVVP v hodnotě dle nabídky nejvýše 28 mil. Kč. Vystoupili jsme, že nemáme zástupce v komisi majetku a nebudeme se tak na majetkových operacích podílet. Přesto bod prošel.

Prošlo i vyhlášení Středočeského fondu prevence (od 13.12.2024 do 30.4. 2025) v alokaci 22 mil. Kč.

Volba přísedících soudu byla bezproblémová, zpráva o Radě narazila na opozici, která si stěžovala, že nemá kompletní informace.

Pak se projednával náš návrh na vytvoření pracovní skupiny pro bytovou otázku, přes vstřícné přísliby však nakonec založena nebyla, prý se to musí ještě prodiskutovat a je snaha téma zahrnout pod jinou komisi či výbor.

V diskusi jsme vystoupili s dotazem na postoj kraje k rušení úřadu práce (jednání prý probíhají, u nesouhlasejících obcí je to otevřené), na postoj k starostovi STAN ve Zlatníkách – Hodkovicích, který zřejmě zpronevěřil veřejné peníze (prý nejsou informace o zpronevěření peněz Středočeského kraje) – viz např.

. Náš dotaz na odstoupení ČD z výběrového řízení na nové vozy od roku 2029 kvůli průtahům v Praze (soutěž na PID se projednává v Praze a v našem kraji) byl odpovězen při projednávání rozpočtu – pana Boreckého ale problémy Českých drah nezajímají.

