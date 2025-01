Tanečky okolo občanů na středočeském zastupitelstvu

3. Zastupitelstvo Středočeského kraje otevřelo mnohým oči. Koalice nepodpořila ani své starosty, bude se zdražovat jízdné...

Jako klub Stačilo! jsme navrhli schválit nesouhlasné stanovisko k přechodu financování nepedagogických pracovníků na kraje a obce. Přestože řada koaličních zastupitelů ze STAN či SPOLU je starosty a jak Sdružení místních samospráv, tak Svaz měst a obcí je taktéž proti, zvítězil nakonec stranický dres ministra školství a stanovisko neprošlo.

Podpořili jsme též nesouhlasné stanovisko k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, ale také to získalo jen hlasy opozice, nyní je to prý v rukou poslanců a kraj se k tomu kladně vyjádřil již v roce 2021, podporoval jako mediátor dialog ministerstva s dotčenými obcemi. Že se je podařit nepřesvědčilo, národní park stále nechtějí, za to si již mohou sami. Že bychom měli své obce a občany hájit, to je asi jen někde v papírech…

Zeptali jsme se na zdražování veřejné dopravy. Tak to se prý chystá, bude předloženo v prvním pololetí, protože peníze zkrátka nejsou a tak lidé budou muset sáhnout při cestách do práce, školy, za lékařem či zábavou opět hlouběji do kapsy.

Položili jsme dotaz i na problémy s prosincovými změnami ve veřejné dopravě s konkrétními případy. Ano, jsou problematické oblasti, ale vše se pomalu řeší a v celkovém objemu je to statisticky nevýznamné. Přecpané autobusy a vlaky, pravidelná zpoždění, nečekání navazujících spojů či neznalost tras řidiči – nezažili jste to v poslední době?

A upozornili jsme i na bezpečnostní situaci v Mladé Boleslavi, kterou jako negativní vnímá 63 procent obyvatel. Statisticky je ale prý kriminalita stejná, je to jen pocit…