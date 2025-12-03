Středočeský kraj jede po kostrbatých a vyjetých kolejích…
Přestože zazněly argumenty o dopadu zdražování na peněženky řady skupin obyvatel kraje, přestože byla použita data, jak zdražení zvýší individuální automobilovou dopravu, způsobí větší dopravní zácpy na radiálních směrech do Prahy i v obcích, poškodí životní prostředí a nepřinese ani očekávané vyšší výnosy, koalice STAN a SPOLU návrh Stačilo! nezdražovat veřejnou dopravu svou většinou jednoho ohlasu odmítla a zdražení tak od 1. ledna 2026 platit bude.
Podařilo se nám prosadit do programu bod o dopadech očekávaného demografického vývoje na oblast dopravy, zdravotnictví, školství, sociálních věcí. V kraji vzroste do roku 2050 počet obyvatel při střední variantě o více než 200 tisíc na 1,7 milionu a populace zestárne, takže seniorů nad 65 let bude přes 400 tisíc. Budeme potřebovat navýšit místa v domovech seniorů v kraji o 11- 14 tisíc a to se nebavím o jiných sociálních službách; lůžka v nemocnicích o 1-3 tisíce. Koalice STAN a SPOLU však systémové řešení, tedy zpracovat komplexní analýzu dopadů do všech oblastí a začít situaci řešit odmítla, prý si to řeší každý radní nějak sám…
Ten přístup se projevil ostatně i při projednávání rozpočtu. Tam na zmíněné aktuální výzvy pamatováno není. Ostatně - rozpočet nealokuje větší prostředky ani na podporu potřebné bytové výstavby ani na podporu primární zdravotní péče v kraji. Že v něm nejsou prostředky ani na pomoc skupinám obyvatel, které nejvíce postihne zdražování dopravy, o tom asi mluvit nemusím. Na druhou stranu obsahuje i množství individuálních dotací včetně podpory politických neziskovek typu Post Bellum. Přes odpor opozice ale rozpočet prošel.
Na zastupitelstvu si koalice STAN a SPOLU naopak prosadila další individuální dotaci - 5,5 milionu Kč pro organizaci Team 4 Ukraine. Zlatý záchod z toho asi nebude, ale kdo ví, kde to skončí… Návrh Stačilo! poskytovat místo toho dar na humanitární účely v místech postižených konflikty Českému červenému kříži, ale podpořen nebyl.
Kraj tak jede konzervativně dál, ve vyjetých kolejích. Do světlé budoucnosti ho ale tyto koleje nedovedou…
Zdeněk Štefek
Reportáž ze 7. Zastupitelstva Středočeského kraje
