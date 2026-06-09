Selektivní hluchota a němota koalice STAN-SPOLU na Středočeském kraji
Navrhli jsme do programu zařadit bod o nesouhlasu se zásadním omezením provozu na železniční trati Praha – Dobříš (linka S88). Středočeský kraj chce nechat pouze víkendové linky a posílit autobusy. Pro změnu postoje koalice však nepomohla ani stanoviska samospráv (např. nesouhlas zastupitelstva v Mníšku pod Brdy), ani odborné argumenty o přednosti železnice v této trase, které vyvracejí zdůvodnění škrtů (ostatně – kraj „ušetří“ necelý půl milion Kč). A pro jistotu na dotazy ani radní Borecký kupodivu neodpovídal… Výzva k odmítnutí omezení linky s úkolem podporovat rozvoj tratě a její prodloužení až do Příbrami tak byla nakonec odmítnuta. Již teď přetížená silniční doprava dostane i s rostoucí populací v regionu další ránu.
Zastupitelstvo také dalo i přes naše zásadní výhrady zelenou zrušení domova seniorů v Březnici. Přes protesty ubytovaných klientů a jejich rodin. Bez vyčerpání všech možností, jak zajistit lepší podmínky pro sociální péči v krajském zařízení. Klienti prý budou mít možnost se přesunout do soukromého domova Senlife, který se právě dokončuje a kam je bohužel špatné spojení… Cena bude po zahrnutí soukromníka do sítě sociálních služeb a při uzavřených smlouvách aspoň stejná… Protože jinak by platili klidně 40.000 Kč.
Na předchozím zastupitelstvu jsme se od koalice dozvěděli, že nemají odborníky na legislativní iniciativy. Tentokrát se ale rozhodli vyjadřovat se k probíhajícímu projednávání stavebního zákona, takže to bude asi selektivní… Předložili jsme i stížnost na jednací řád, který značně omezuje právo každého zastupitele předkládat vlastní body Zastupitelstvu – bod totiž musí odsouhlasit předseda klubu. Že je tento mechanismus problematický z hlediska zákona o krajích a potenciálně nezákonný, je zjevné… Tak to vypadá, když si něco sami prosadí na sílu – odborník – neodborník. A tak si tedy tady žijeme…
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