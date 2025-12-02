Reportáž ze 7. Zastupitelstva Středočeského kraje
Prošel náš návrh zařadit do Různého bod Očekávané problémy související s demografickým vývojem v kraji do roku 2050.
Dále zastupitelstvo schválilo 5 termínů jednání zastupitelstva na rok 2026, neprošel náš protinávrh zasedat v největším kraji alespoň 6x.
Po schválení personálních změn ve výborech se projednával rozpočet na rok 2026. Výdajová stránka přes 52 mld. Kč., příjmová stránka počítá s pokrytím rozdílu 2,3 mld. Kč čerpáním úvěru na investiční činnost. Nepočítá ale s prostředky na podporu bytové výstavby, primární péči, na řešení demografického vývoje ani na podporu skupin postižených zdražením jízdného. Na stranu druhou se podporují politické neziskovky, kromě prostředků na individuální dotace se navyšuje i fond hejtmanky. Rozpočet navíc nebyl podpořen ani ve finančním výboru, ale prošel koaliční většinou jednoho hlasu.
Prošla pravidelná pravidla hospodaření klubů na rok 2026 i smlouva se Středočeským inovačním centrem (SIC), která zajišťuje následnou podporu v letech 2026-2030.
Dále se projednávalo poskytnutí daru 5,5 mil. Kč spolku Team 4 Ukraine, navrhli jsme tyto prostředky směřovat na humanitární účely Českému červenému kříži, to ale neprošlo. Původní návrh si koalice prohlasovala.
Prošel i zásobník projektů v aktualizaci č. 4/2025 a zásobník investic kraje taktéž v aktualizaci č. 4/2025 a také poskytnutí 5 mil. Kč návratné pomoci obci Krnsko na odstranění škod po havárii v ZŠ a MŠ.
Z dopravy byla podpořena smlouva o spolupráci na projektu Lávka Roztoky – Klecany i smlouva o spolupráci na cyklostezce Štědřík – Tondach – nová škola s obcí Psáry, smlouva na cyklostezku Sázava s městem Sázava, dar prostředků obci Sedlec na rozšíření čističky (cca 790 tis. Kč, o 250 ekvivalentních obyvatel), dlouhá debata byla o Plánu dopravní obslužnosti 2026 - 2030, který počítá ale i s dalším omezováním lokálek. Kritika zazněla i na Výbor pro dopravu, který má materiál předjednat - má problémy s usnášeníschopností, schází se spíše online. Plán byl přesto koalicí podpořen.
Poté se projednávala naše petice proti zdražování veřejné dopravy v kraji od 1. ledna 2026 až o 30%. Přes množství argumentů proti zdražování i vystoupení zástupců petičního výboru však koalice odmítla náš protinávrh revokovat usnesení o zdražení jízdného.
Podpořili jsme dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, smlouvu KSUS o spolupráci na stavbě a údržbě 2 kruhových objezdů a souvisejících s PORTIN invest, změnu charakteru poskytnutých prostředků na okružní křižovatku v Krhanicích. Poskytnuty byly prostředky z Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury (přes 70 mil. Kč na 23 projektů).
Za sociálních věcí byla aktualizována síť sociálních služeb a přes částečný nesouhlas opozice i plán rozvoje sociálních služeb 2026 – 2028 (pobytové služby jsou totiž v útlumu navzdory demografické křivce), změnila se zřizovací listina Domova seniorů Vyšší Hrádek, Domova seniorů Jenštejn i Domova Domina. Poskytnuty byly půjčky na předfinancování sociálních služeb pro 66 organizací (120 mil. Kč). Na podporu odlehčovací služby společnosti Malyra bylo zamítnuto poskytnout 1,9 mil. Kč, dětské léčebně CH. G. Masarykové šla návratná výpomoc 2,7 mil. Kč.
Ze školství se probíralo sloučení škol ve Vlašimi (dvou středních škol), Slaným (MŠ a ZŠ), Čáslavi (ZŠ a gymnázium), Brandýse nad Labem (ZŠ a Střední zemědělská škola) a Příbrami (Speciální mateřská, odborné učiliště a praktická základní škola), které jsme nepodpořili, ale koalice si sloučení svou většinou jednoho hlasu prosadila.
Prošly změny zřizovacích listin škol a přes náš nesouhlas prošel i odpis projektových příprav kapitoly školství za 11,6 mil. Kč. Koalice si odhlasovala i dodatek 1 ke smlouvě (za 31 mil. Kč) na výcvikový areál pro žadatele o řidičský průkaz ve spolupráci kraje, města Mladá Boleslav, Nadačního fondu Auto Škoda, SOŠ a SOU MB a Asociace autoškol.
Z regionálního rozvoje byly schváleny dotace z Fondu včasné přípravy projektů (v objemu 24,5 mil. Kč), dotace z Fondu obnovy venkova (10 projektů za 14,35 mil. Kč), podána byla Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje v letech 2017-2024 včetně zadání změny č. 20 ZÚR.
Z kultury byly schváleny dodatek smlouvy na zkušební provoz Pražské turistické karty s funkcionalitou Střední Čechy, Koncepce sbírkotvorné činnosti na další období 2026- 2030, schválen byl i program 2026 pro poskytování dotací na obnovu památek (63,8 mil. Kč). Poskytnuty byly dotace 14,27 mil. Kč pro 4 pověřené knihovny v rámci regionálních funkcí knihoven a podpořena byla i dotace 2 mil. Kč na Soundtrack festival v Poděbradech 2026.
Z životního prostředí byl podpořen změněný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (negativní stanovisko bylo pro Dolní Jirčany a Dolní Bouzov). Poskytnuty byly dotace z Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci zadání Kofinancování vybraných výzev oblasti ŽP (za 6,6 mil. Kč), schválen byl i tentýž program pro rok 2026 v zadání Kofinancování výzev pro přírodu a klima. Poskytnuty byly dotace na vodohospodářské stavby VDJ Háje – D4, Bytíz, CDJ Hostín, rozšíření vodojemu Chlum, výstavbu čerpací stanice Lešetice i VDJ Křečhoř. Schváleny byly programy 2026 pro Infrastrukturní fond (v objemu 136 mil. Kč) a Fond životního prostředí a zemědělství v rámci zadání Rybníky a malé vodní nádrže (v objemu 26,5 mil. Kč).
Ve zdravotnictví se prodloužily termíny časové použitelnosti investiční dotace v nemocnicích Kladno a Příbram, schválena byla návratná půjčka 71,5 mil. Kč pro Kolín na rekonstrukci pavilonu N – zdravotnické technologie (problémy s dodavatelem, podána žaloba) i investiční dotace 9 mil. pro Kolín na snížení energetické náročnosti rehabilitačního zařízení Vojkov.
Z majetku bylo podpořeno 6 bezúplatných nabytí pozemků, 12 bezúplatných převodů, 4 vzájemné darování a směny, 3 úplatné převody, 9 úplatných nabytí – nákup nemovitosti Šanov prošel jen silou koalice, koupě budovy České pošty ve Vršovicích pro IDSK, VISK a další organizace – za (nabytí a rekonstrukce) celkem 340 mil Kč - také prošel jen silou koalice, Zdice byly po diskusi staženy) a 4 další majetkové body včetně zajištění realizace projektu „Energetické poradenství“ přes transformaci Nemocnice Středočeského kraje a. s. (na Středočeská facility a.s., postupně by řešila i majetek), která není v současné době využívána.
Schválen byl dotační Fond prevence 2026 (v objemu 29,3 mil. Kč) i plány práce několika výborů na rok 2026.
Pak se projednával náš bod o dopadech demografického vývoje, kde sice každý člen Rady podtrhl ve své gesci důležitost reagovat na demografické výzvy (prý se na tom pracuje), pro zpracování celkové analýzy však koalice ruce nezvedla.
V diskusi jsme se zeptali na údržbu silnic, kdy jedna soutěž na poskytovatele čelí v části kraje stížnosti společnosti AVE a řízení antimonopolního úřadu. Ave stížnost ale stáhla. Dále jsme se zeptali na rozšiřující se kauzu Dozimetr, zda se dotýká politiků Středočeského kraje – bez odpovědi...
Zdeněk Štefek
