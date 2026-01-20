Právo silnějšího místo mezinárodního práva vyhovuje zřejmě i ve středočeské kotlině…
Ačkoliv nejsme příznivci vyvěšování vlajek konflikty či embargy trpících států (protože by pak naše budovy vypadaly jako mezinárodní hotel), navrhli jsme vyvěsit solidárně vlajku Grónska a Venezuely, body byly zařazeny na program, ale při hlasování o vyvěšení vlajky Grónska se ANO a polovina SPD zdržely, návrh tedy neprošel.
Asi i na kraji mají stejnou proamerickou nótu jako celá vláda Andreje Babiše. Vyvěsit vlajku Venezuely odmítli koaliční strany, ale i ANO s SPD – přitom jsme chtěli symbolicky vyjádřit podporu mezinárodnímu právu – právu země rozhodovat o své budoucnosti bez hrozeb intervence a sankčního nátlaku, nikoliv podporu konkrétní vládě.
Naopak jsme podpořili návrh ANO, aby se cizí vlajky států na Středočeském kraji nevyvěšovaly, jen vedle naší vlajky, vlajky kraje, popř. i vlajky EU - při státních návštěvách či výročích (i když i to je zneužitelné…). Tento návrh jsme ale podpořili kromě předkladatelů jediní, také neprošel. Takže na krajském úřadě zůstává vyvěšena navíc stále vlajka ukrajinská a pro jiné je jiný metr…
Kupodivu byly ale přijaty 2 naše další návrhy.
Projednávala se petice občanů na zachování vlakového zázemí na zastávce Karlštejn, zastupitelstvu bylo navrženo vzít petici na vědomí. Prosadili jsme aktivní podporu petentů, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu dostal mandát zapojit se do vyjednávání.
Schvalovaly se též prostředky 3 profesionálním divadlům, o jejichž vyšší podpoře se diskutuje již roky. Prosadili jsme souhlasné usnesení o navýšení prostředků o 3 mil. Kč.
V různém jsme požádali vedení kraje, aby se spolu s ostatními kraji zasadil o zabránění nevratných uzavírek uhelných dolů. Bez reakce… Navrhli jsme též využít legislativní iniciativu kraje k novele vodního zákona v oblasti likvidace odpadních vod z domácnostních žump pomocí enzymatického nebo bakteriálního rozkladu s následným využitím pro zálivku – reakce taktéž žádná. Body tak budeme muset nejspíš předložit sami...
Zdeněk Štefek, zastupitel za Stačilo!
Zdeněk Štefek
Středočeský kraj jede po kostrbatých a vyjetých kolejích…
Zdražování jízdného ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji až o 30% jsme se pokusili zabránit nejen jako zastupitelé, ale i petičními akcemi – úspěšná petice se projednávala na zastupitelstvu 1. prosince.
Zdeněk Štefek
Reportáž ze 7. Zastupitelstva Středočeského kraje
1.prosince se konalo 7. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Po procesních bodech schválilo 62 zastupitelů program jednání.
Zdeněk Štefek
Koalice odmítla podpořit síť lékařských ordinací i slevy na zdražující se jízdné
8. září 2025 zasedalo 6. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Vládnoucí koalice SPOLU a STAN svou většinou jednoho hlasu nemilosrdně smetli všechny opoziční návrhy.
Zdeněk Štefek
Z jednání 6. zastupitelstva Středočeského kraje 8. 9. 2025
V pondělí 8. září 2025 se konalo 6. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Přítomno bylo 62 zastupitelů.
Zdeněk Štefek
Jízdné v PID zdraží až o 30%...
Koalice STAN a SPOLU na Středočeském kraji prosadila většinou jednoho hlasu zdražení veřejné dopravy v kraji až o 30% i automatické zdražování po 2 letech.
