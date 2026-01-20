Právo silnějšího místo mezinárodního práva vyhovuje zřejmě i ve středočeské kotlině…

Zastupitelstvo Středočeského kraje 19. ledna 2026 odhalilo mnohé farizeje. Tedy nejen je, ale i mnohé další...

Ačkoliv nejsme příznivci vyvěšování vlajek konflikty či embargy trpících států (protože by pak naše budovy vypadaly jako mezinárodní hotel), navrhli jsme vyvěsit solidárně vlajku Grónska a Venezuely, body byly zařazeny na program, ale při hlasování o vyvěšení vlajky Grónska se ANO a polovina SPD zdržely, návrh tedy neprošel.

Asi i na kraji mají stejnou proamerickou nótu jako celá vláda Andreje Babiše. Vyvěsit vlajku Venezuely odmítli koaliční strany, ale i ANO s SPD – přitom jsme chtěli symbolicky vyjádřit podporu mezinárodnímu právu – právu země rozhodovat o své budoucnosti bez hrozeb intervence a sankčního nátlaku, nikoliv podporu konkrétní vládě.

Naopak jsme podpořili návrh ANO, aby se cizí vlajky států na Středočeském kraji nevyvěšovaly, jen vedle naší vlajky, vlajky kraje, popř. i vlajky EU - při státních návštěvách či výročích (i když i to je zneužitelné…). Tento návrh jsme ale podpořili kromě předkladatelů jediní, také neprošel. Takže na krajském úřadě zůstává vyvěšena navíc stále vlajka ukrajinská a pro jiné je jiný metr…

Kupodivu byly ale přijaty 2 naše další návrhy.

Projednávala se petice občanů na zachování vlakového zázemí na zastávce Karlštejn, zastupitelstvu bylo navrženo vzít petici na vědomí. Prosadili jsme aktivní podporu petentů, radní pro veřejnou dopravu a mobilitu dostal mandát zapojit se do vyjednávání.

Schvalovaly se též prostředky 3 profesionálním divadlům, o jejichž vyšší podpoře se diskutuje již roky. Prosadili jsme souhlasné usnesení o navýšení prostředků o 3 mil. Kč.

V různém jsme požádali vedení kraje, aby se spolu s ostatními kraji zasadil o zabránění nevratných uzavírek uhelných dolů. Bez reakce… Navrhli jsme též využít legislativní iniciativu kraje k novele vodního zákona v oblasti likvidace odpadních vod z domácnostních žump pomocí enzymatického nebo bakteriálního rozkladu s následným využitím pro zálivku – reakce taktéž žádná. Body tak budeme muset nejspíš předložit sami...

Zdeněk Štefek, zastupitel za Stačilo!

Autor: Zdeněk Štefek | úterý 20.1.2026 6:15 | karma článku: 2,43 | přečteno: 66x

Další články autora

Zdeněk Štefek

Středočeský kraj jede po kostrbatých a vyjetých kolejích…

Zdražování jízdného ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji až o 30% jsme se pokusili zabránit nejen jako zastupitelé, ale i petičními akcemi – úspěšná petice se projednávala na zastupitelstvu 1. prosince.

3.12.2025 v 12:56 | Karma: 8,42 | Přečteno: 138x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Reportáž ze 7. Zastupitelstva Středočeského kraje

1.prosince se konalo 7. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Po procesních bodech schválilo 62 zastupitelů program jednání.

2.12.2025 v 11:31 | Karma: 5,01 | Přečteno: 135x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Koalice odmítla podpořit síť lékařských ordinací i slevy na zdražující se jízdné

8. září 2025 zasedalo 6. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Vládnoucí koalice SPOLU a STAN svou většinou jednoho hlasu nemilosrdně smetli všechny opoziční návrhy.

9.9.2025 v 10:02 | Karma: 8,92 | Přečteno: 212x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Z jednání 6. zastupitelstva Středočeského kraje 8. 9. 2025

V pondělí 8. září 2025 se konalo 6. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Přítomno bylo 62 zastupitelů.

8.9.2025 v 16:39 | Karma: 3,47 | Přečteno: 113x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Jízdné v PID zdraží až o 30%...

Koalice STAN a SPOLU na Středočeském kraji prosadila většinou jednoho hlasu zdražení veřejné dopravy v kraji až o 30% i automatické zdražování po 2 letech.

9.6.2025 v 17:57 | Karma: 20,65 | Přečteno: 375x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda kamionu a dodávky, její řidič zemřel

Tragická nehoda dodávky a kamionu, která zablokovala dálnici D1. (20. ledna...
20. ledna 2026  6:32,  aktualizováno  8:20

Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět...

V souboji o Lužánky přituhuje. Stavba nového stadionu láká i Metrostav

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...
20. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Měla to být spíš formální záležitost. Z veřejného řízení o to, kdo získá městské pozemky v Brně za...

Otravný zápach z průmyslové zóny trápí lidi v Ostravě, firma chce výrobu rozšířit

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)
20. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Jen za tři dny podepsaly tři stovky lidí elektronickou verzi petice s názvem Stop zápachu ze závodu...

V Orlických horách dnes startuje extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long

ilustrační snímek
20. ledna 2026,  aktualizováno 

V Deštném v Orlických horách dnes vpodvečer odstartuje extrémní závod psích spřežení Šediváčkův...

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Zdeněk Štefek

  • Počet článků 74
  • Celková karma 5,25
  • Průměrná čtenost 941x
Mám ženu a tři syny, zajímám se o svět kolem sebe, o astronomii, elektrotechniku, počítače, historii, politiku. Od listopadu 2012 jsem s výjimkou let 2020-2024 krajským zastupitelem ve Středočeském kraji. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.