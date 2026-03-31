Kraji chybí někteří odborníci, jiných má ale dostatek
Podivné v tom, že začalo bez přítomnosti jednoho koaličního zastupitele, čímž byla narušena křehká většina jednoho hlasu koalice. Úmrtí v rodině je ale hluboký lidský důvod zpoždění, takže jsme vzácně podpořili nekonfliktní program jednání zastupitelstva, kde je dost bodů, které čekají na urgentní vyřízení... Pak již ale byli komplet…
Koaliční zastupitelé za STAN a SPOLU odmítli návrh Stačilo vyzvat ostatní kraje k společnému postupu proti nevratnému zatopení uhelných dolů. Nikdy totiž nevíme, zda nebude uhlí potřeba, třeba v chemickém průmyslu, i když dnešní energetická krize dává otazníků mnohem více. Preferovat konzervaci je dle nich totiž odborná věc a navíc – našeho kraje se to netýká. No, nerostné bohatství národní bohatství země, kde jsme občany, a jeho využití je naše věc, milá koalice… Ale odborníci skutečně asi nejste, když jste byli schopni protlačit 2 kilometry cyklostezky za půl miliardy korun…
Většina zastupitelstva včetně klubu ANO pak odmítla i pouhé zařazení návrhu Stačilo „Stanovisko ke konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu v Brně.“ Na to totiž odborníky všichni mají a slovy jednoho odborníka koaličního zastupitele – „schází se tu hodně spolků a nikdo proti tomu neprotestuje a nás nikdo o stanovisko nežádal.“ Dotaz na vyšetřování spolku „Skupina D“, které kraj poskytl finance na nákup dronů na Ukrajinu, však větší reakci nevyvolal. Protože „Policie se při vyšetřování na kraj zatím neobrátila…“ a tak je vše v pořádku…
Koalice potopila další návrh Stačilo! - návrh novely vodního zákona, který měl ulehčit chatařům, chalupářům a malým obcím. Legislativní iniciativa kraje je totiž prý pouze formální (navíc opět zřejmě nemáme odborníky) a i když návrh jen úkoloval patřičný výbor kraje, aby byla navrhovaná novela dopracována, stejně většinovou podporu nezískal. Odborníky ale kraj má na dopravu. Neprošel návrh Stačilo!, aby z přebytku bylo alokováno 100 mil. Kč na případnou úhradu rostoucích cen pohonných hmot a dalších energií, aby se opět nezdražovalo jízdné. Prý totiž budou řešit možné problémy z rezervy, pokud nebude rozebraná na něco jiného… Třeba na nově vzniklou akciovou společnost pro správu majetku a další činnosti, která má poskytnout azyl skoro 50 dalším zaměstnancům…
A tak jsme po často nesmyslných půtkách a bitvách v dalších bodech v půl deváté večer skončili a zhasli. Ale naděje neumírá…
Zdeněk Štefek, zastupitel za KSČM, klub Stačilo!
