Koalice odmítla podpořit síť lékařských ordinací i slevy na zdražující se jízdné

8. září 2025 zasedalo 6. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Vládnoucí koalice SPOLU a STAN svou většinou jednoho hlasu nemilosrdně smetli všechny opoziční návrhy.

Až milion lidí nemá praktického lékaře (5%), chybí i ordinace dětských lékařů, zubaři, gynekologové a další specializace. Mnoho současných lékařů navíc odchází do penze a náhrada není. Situace se týká i Středočeského kraje, kde kromě stárnoucí populace zároveň přibývá obyvatel. Pověstný sud s prachem jsme chtěli začít řešit zřízením dotačního titulu „Podpora primární péče“. Inspirovali jsme se praktickými příklady z Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Moravskoslezského i Pardubického kraje. Marně – koalice odmítla i vlastní bod zařadit do programu, podle nich asi zdravotnictví funguje…

Chtěli jsme se zabývat i v červnu schváleným zdražením veřejné dopravy až o 30% (od ledna 2026). Taktéž marně – návrh na zařazení bodu o revokaci zdražení do programu jednání také neprošel. V jiném bodě jsme navrhli poskytnout jízdné zdarma (a podpořili návrh poskytnout jim 25% slevu) alespoň žákům, studentům a seniorům nad 65 let – a byli jsme přehlasováni. Další náš návrh směřoval k ocenění dobrovolných dárců krve – držitelé Janského plakety od zlaté úrovně výše by měli rovněž nárok na bezplatnou dopravu - obdobně to funguje v hlavním městě. Marně.

Koalice si rovněž prosadila svou verzi jednacího řádu, který umožňuje i distanční přítomnost zastupitelů. Zásadní výhrady opozice akceptovány nebyly… Asi se koalice bojí o svou většinu jednoho hlasu…

Autor: Zdeněk Štefek | úterý 9.9.2025 10:02

Zdeněk Štefek

Zdeněk Štefek

  • Počet článků 71
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 973x
Od listopadu 2012 jsem s výjimkou let 2020-2024 krajským zastupitelem ve Středočeském kraji. 

