Koalice odmítla podpořit síť lékařských ordinací i slevy na zdražující se jízdné
Až milion lidí nemá praktického lékaře (5%), chybí i ordinace dětských lékařů, zubaři, gynekologové a další specializace. Mnoho současných lékařů navíc odchází do penze a náhrada není. Situace se týká i Středočeského kraje, kde kromě stárnoucí populace zároveň přibývá obyvatel. Pověstný sud s prachem jsme chtěli začít řešit zřízením dotačního titulu „Podpora primární péče“. Inspirovali jsme se praktickými příklady z Jihočeského, Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského, Moravskoslezského i Pardubického kraje. Marně – koalice odmítla i vlastní bod zařadit do programu, podle nich asi zdravotnictví funguje…
Chtěli jsme se zabývat i v červnu schváleným zdražením veřejné dopravy až o 30% (od ledna 2026). Taktéž marně – návrh na zařazení bodu o revokaci zdražení do programu jednání také neprošel. V jiném bodě jsme navrhli poskytnout jízdné zdarma (a podpořili návrh poskytnout jim 25% slevu) alespoň žákům, studentům a seniorům nad 65 let – a byli jsme přehlasováni. Další náš návrh směřoval k ocenění dobrovolných dárců krve – držitelé Janského plakety od zlaté úrovně výše by měli rovněž nárok na bezplatnou dopravu - obdobně to funguje v hlavním městě. Marně.
Koalice si rovněž prosadila svou verzi jednacího řádu, který umožňuje i distanční přítomnost zastupitelů. Zásadní výhrady opozice akceptovány nebyly… Asi se koalice bojí o svou většinu jednoho hlasu…
Zdeněk Štefek
Z jednání 6. zastupitelstva Středočeského kraje 8. 9. 2025
V pondělí 8. září 2025 se konalo 6. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Přítomno bylo 62 zastupitelů.
Zdeněk Štefek
Jízdné v PID zdraží až o 30%...
Koalice STAN a SPOLU na Středočeském kraji prosadila většinou jednoho hlasu zdražení veřejné dopravy v kraji až o 30% i automatické zdražování po 2 letech.
Zdeněk Štefek
Nové byty či ordinace ve Středočeském kraji nedohlednu?
Zastupitelstvo Středočeského kraje 31. 3. opět ukázalo „válec“ vládnoucí koalice STAN a SPOLU, který se nerozpakoval zlikvidovat jakýkoliv opoziční pokus o zlepšení klíčových služeb v kraji.
Zdeněk Štefek
Z 4. Zastupitelstva Středočeského kraje
V pondělí 31. března se konalo 4. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Na programu mělo přes 130 bodů. Přítomno bylo na začátku 63 zastupitelů z 65 (pak 64). Po formálních bodech se schvaloval program.
Zdeněk Štefek
Bojuje Středočeský kraj proti „správným“ záporákům nebo podporuje šedou ekonomiku?
V roce 2024 schválil Středočeský kraj milionový dar spolku Skupina D na nákup průzkumných dronů Nemesis, které měly „bojovat za Ukrajinu“.
