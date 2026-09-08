Dárci krve budou mít zvýhodněný kupon PID
Zastupitelstvo schválilo i přes náš protinávrh koaličními hlasy STAN a SPOLU opět další prostředky (dokonce 12 mil. Kč) pro spolek Team 4 Ukraine.
Dát 9 milionů na prvnáčky – to však koalici nevonělo - neprošel náš další návrh zřídit program podpory prvňáčků, který by zajistil každému prvňáčkovi balíček základních pomůcek v hodnotě 500,- Kč. To by prý naprostá většina občanů neuvítala a bylo by to složité. Že to v jiných krajích funguje, koalici nezajímalo.
Koalice si prosadila zároveň novelizaci Standardů dopravní obslužnosti po roce 2026. V materiálu se mimo jiné zvyšuje spoluúčast obcí, které mají zaplatit o 24 procent více prostředků než platí dosud. Zároveň ale kraji klesá spoluúčast z 25 na 20 procent. Nepomohly argumenty ani naše varování, že se z veřejné dopravy může stát služba, kterou si budou moci dovolit jen bohatší obce. Typické.
Přesto se podařilo prosadit alespoň 2 další body.
Schválen byl náš návrh zavést zvýhodněný roční kupon PID pro bezpříspěvkové dárce krve, kteří jsou držiteli Zlatého kříže ČČK III. prof. MUDr. Jana Janského či ocenění vyššího, a to v hodnotě 365 Kč. A to jednomyslně.
A schválena byla (ačkoliv pro ni nehlasovalo ani ANO či SPD, které jsou zastoupeny ve vládě) i námi připravená výzva Zastupitelstva Středočeského kraje Vládě ČR a Ministerstvu dopravy k financování silnic II. a III. třídy, která má přispět k vytvoření transparentního a spravedlivého dlouhodobého systému financování krajské silniční infrastruktury, která nemá jen krajský význam.
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