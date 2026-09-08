Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dárci krve budou mít zvýhodněný kupon PID

7. září 2026 se v Praze konalo 11. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Zastupitelům klubu Stačilo! se podařilo i z opozičních lavic prosadit několik bodů.

Zastupitelstvo schválilo i přes náš protinávrh koaličními hlasy STAN a SPOLU opět další prostředky (dokonce 12 mil. Kč) pro spolek Team 4 Ukraine.

Dát 9 milionů na prvnáčky – to však koalici nevonělo - neprošel náš další návrh zřídit program podpory prvňáčků, který by zajistil každému prvňáčkovi balíček základních pomůcek v hodnotě 500,- Kč. To by prý naprostá většina občanů neuvítala a bylo by to složité. Že to v jiných krajích funguje, koalici nezajímalo.

Koalice si prosadila zároveň novelizaci Standardů dopravní obslužnosti po roce 2026. V materiálu se mimo jiné zvyšuje spoluúčast obcí, které mají zaplatit o 24 procent více prostředků než platí dosud. Zároveň ale kraji klesá spoluúčast z 25 na 20 procent. Nepomohly argumenty ani naše varování, že se z veřejné dopravy může stát služba, kterou si budou moci dovolit jen bohatší obce. Typické.

Přesto se podařilo prosadit alespoň 2 další body.

Schválen byl náš návrh zavést zvýhodněný roční kupon PID pro bezpříspěvkové dárce krve, kteří jsou držiteli Zlatého kříže ČČK III. prof. MUDr. Jana Janského či ocenění vyššího, a to v hodnotě 365 Kč. A to jednomyslně.

A schválena byla (ačkoliv pro ni nehlasovalo ani ANO či SPD, které jsou zastoupeny ve vládě) i námi připravená výzva Zastupitelstva Středočeského kraje Vládě ČR a Ministerstvu dopravy k financování silnic II. a III. třídy, která má přispět k vytvoření transparentního a spravedlivého dlouhodobého systému financování krajské silniční infrastruktury, která nemá jen krajský význam.

Zdeněk Štefek (KSČM), zastupitel za klub Stačilo!

Autor: Zdeněk Štefek | úterý 8.9.2026 6:24 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Další články autora

Zdeněk Štefek

Selektivní hluchota a němota koalice STAN-SPOLU na Středočeském kraji

10. zastupitelstvo ukázalo opět, že hlasovací mašinérie koalice STAN-SPOLU nedbá na argumenty a smete vše i bez odpovídání na zvídavé otázky.

9.6.2026 v 9:41 | Karma: 7,65 | Přečteno: 177x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Kraji chybí někteří odborníci, jiných má ale dostatek

30. března se konalo „podivné“ Zastupitelstvo Středočeského kraje. Podivné? Proč myslím? Zdůvodním v článku...

31.3.2026 v 6:54 | Karma: 7,16 | Přečteno: 160x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Právo silnějšího místo mezinárodního práva vyhovuje zřejmě i ve středočeské kotlině…

Zastupitelstvo Středočeského kraje 19. ledna 2026 odhalilo mnohé farizeje. Tedy nejen je, ale i mnohé další...

20.1.2026 v 6:15 | Karma: 4,20 | Přečteno: 202x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Středočeský kraj jede po kostrbatých a vyjetých kolejích…

Zdražování jízdného ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji až o 30% jsme se pokusili zabránit nejen jako zastupitelé, ale i petičními akcemi – úspěšná petice se projednávala na zastupitelstvu 1. prosince.

3.12.2025 v 12:56 | Karma: 8,42 | Přečteno: 142x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Zdeněk Štefek

Reportáž ze 7. Zastupitelstva Středočeského kraje

1.prosince se konalo 7. Zastupitelstvo Středočeského kraje. Po procesních bodech schválilo 62 zastupitelů program jednání.

2.12.2025 v 11:31 | Karma: 5,01 | Přečteno: 138x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...
3. září 2026  21:42

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...
1. září 2026  14:17

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne...

Kvůli výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani, pryč museli i pacienti na lůžku

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na...
8. září 2026  8:02,  aktualizováno  8:24

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit...

Energie jako české dilema. Chceme nezávislost i ekologii, hlavně ale nechceme zdražení

Ilustrační snímek
8. září 2026  8:03

Energetická nezávislost a ekologičtější výroba elektřiny mají u Čechů vysokou podporu. Jakmile ale...

Jihočeská inovační liga

8. září 2026

Vítězné prodejny srpnového kola Visa Czech Top Shop 2026

8. září 2026  7:55

Zdeněk Štefek

  • Počet článků 77
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 912x
Mám ženu a tři syny, zajímám se o svět kolem sebe, o astronomii, elektrotechniku, počítače, historii, politiku. Od listopadu 2012 jsem s výjimkou let 2020-2024 krajským zastupitelem ve Středočeském kraji. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×