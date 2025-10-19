Univerzita Karlova je v paté stovce, a nyní je Praha řazena 282. mezi akademickými městy
Řazení univerzit známé jako Times Higher Education World University Rankings, nebo též ve zkrace THE Rankings, má své kořeny už v roce 2004. I v jeho letošním vydáníOdkaz je na první pozici Oxfordská univerzita, následovaná Massachusettským technologickým institutem MIT a Princetonskou univerzitou. V tomto nejnovějším žebříčku je Univerzita Karlova řazena v kolektivní skupině od 401. do 500. místa (ve které se už neurčuje nějaké další, podrobnější řazení). V kolektivní skupině od 601. do 800. pozice zde pak figurují Česká zemědělská univerzita ČZU a Masarykova univerzita, zatímco ve skupině 1001 až 1200 lze nalézt Palackého univerzitu Olomouc, Univerzitu Hradec Králové, a Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. A pak dál ČVUT Praha, Mendelova univerzita Brno, UTB Zlín, VŠB Ostrava, VŠCHT Praha, VUT Brno jsou v pásmu 1201-1500. A ještě dál v kategorii 1501+ se nachází Technická univerzita Liberec, UJEP Ústí nad Labem, Univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, VŠE Praha, ZČU Plzeň. (V daném žebříčku zatím nefigurují Slezská Univerzita Opavě, Vysoká škola polytechnicka Jihlava – viz. ale hodnocení níže.)
Existují ovšem i další světové žebříčky vysokých škol – např. v QS World University Rankings (produkovaném firmou Quacquarelli Symonds) je Univerzita Karlova nyní uváděna už na 265. pozici.Odkaz Toto řazení uvádí pro Univerzitu Karlovu kupř. průměrnou citovanost pracovníků jako: Citations per Faculty 14.3. Pro srovnání činí tato citovanost u MIT (který v tomto žebříčku figuruje na prvém místě) okrouhlých: Citations per Faculty 100. Nebo pro Imperial College London z druhého místa je tento údaj: Citations per Faculty 95.Odkaz Jakkoliv jsou citační indexy různě (a často i oprávněně) kritizovány, nakonec to ale skončí konstatováním, že přes svou nedokonalost jsou stejně tím nejpoužitelnějším, co je pro hodnocení vědecké práce dnes vůbec k dispozici. Existuje ovšem řada příkladů jejich zjevně nikoliv zcela spolehlivé funkce. Existují přínosné vědecké práce, které samy ale citovány nebyly. Citováno je až pozdější znovuzveřejnění daného výsledku jinými autory, kteří existenci té původní práce neznali. A hojně mohou být naopak citovány práce, u kterých je později zjištěno, že byly založeny na neexistujících, podvodných výsledcích. A dnes už je známa i existence tzv. „papíren“ (paper mills) produkujících za úplatu čistě uměle vyfabrikované (tedy podvodné) články.Odkaz
Známý je též Šanghajský žebříček, ve kterém Univerzita Karlova figuruje ve skupině 301-400.Odkaz A v tzv. Leidenském řazení je na pěkném 200. místě Odkaz (Leiden Ranking pochází z Leidenské univerzity a publikační produkci analyzuje s pomocí dat z database Web of Science). Je tak patrné, že různé žebříčky mohou skýtat dosti proměnlivá pořadí. A vždy je u nich možné diskutovat volbu kriterií, nebo i kvalitu do nich vstupujících dat. A z hlediska citačního výkonu Univerzity Karlovy (Citations per Faculty 14.3) by její pořadí jistě zlepšilo získávaní našinců z ciziny, kteří by mohli tento (z hlediska různých žebříčků relevantní) parametr zvýšit. Univerzita Karlova má kolem 4000 pedagogických a vědeckých pracovníků – příchod kohokoliv s tisícovkou (či několika tisíci) citací by se v hodnotě toho parametru viditelně projevil. To vlastně není až tak otázka financování jako spíše koncepčních manažérských aktivit. A samozřejmě je třeba takové produktivní lidi udržet. A ne je vyhazovat třeba jenom proto, že si dovolili řící (někomu se nehodící) pravdu Odkaz - tento poslední problém se sice primárně více dotýká Akademie věd, ale zprostředkovaně nakonec i vysokých škol. Odkaz Takovéto nepravosti totiž deklasují poměry v celém systému, a bohužel mohou i vyzývat k následování. Odkaz
Nověji se objevuje i jiný typ žebříčků, totiž podobné řazení světových akademických měst podle akademických výstupů. Připomíná to dřívější řazení měst podle jejich ekonomického vlivu ve světovém měřítku, tzv. globální města,Odkaz kde samozřejmě figurují třeba New York, Londýn, Tokio či Paříž. A nyní databáze zvaná One Research Community přistoupila k podobnému řazení světových center vědy, výzkumu, vzdělanosti podle jejich významu.Odkaz K tomu hodnocení slouží celá řada parametrů, které by měly umožňovat poměřování akademické, vědeckovýzkumné produktivity. V podstatné míře zde samozřejmě jde právě o práce publikované ve vědeckých časopisech pod adresou institucí sídlících v příslušném městě – tedy nejen univerzit ale i dalších vědeckovýzkumných zařízení. Tato databáze dnes podchycuje publikační aktivity více jak 18 milionů výzkumníků. Zahrnuty jsou i mezinárodní spolupráce, a také patenty. V první desítce, po Londýně na místě prvém, postupně následují: Cambridge (US), Hong Kong, Amsterdam, Melbourne, Sydney, Oxford, Adelaide, Boston, a britská Cambridge. V tomto žebříčku měst podle akademického výkonu je Praha zařazena na 282. místě. Do jejích výstupů samozřejmě přispívá nejen Univerzita Karlova, ale i pražské ústavy Akademi věd, a ovšem i už zmíněné ČZU, ČVUT, VŠCHT, apod. Daná databáze pro Prahu uvádí 718 zahrnutých institucí, počet autorů vědeckých prací s pražskou adresou je kolem třiceti tisíc, a celkový počet jejich uvažovaných prací je kolem 430 tisíc. V seznamu najdeme i další města z České republiky – ta naše výše už zmíňovananá vysokoškolská centra mají v celosvětovém měřítku pořadí: 582. Brno, 703. Olomouc, 738. České Budějovice, 1094. Ostrava, 1246. Hradec Králové, 1711. Zlín, 2057. Plzeň, 2153. Liberec, 2419. Pardubice, 3352. Ústí nad Labem. A také zde jsou zahrnuta i města: 4043. Opava, 5393. Jihlava.
Foto u perexu: Přehled řazení Univerzity Karlovy v různých žebříčcích v minulých letech. Odkaz
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Zdenek Slanina
A jak dopisní obálky otevírala StB?
Nedávné otevírání (skalpelem) dopisní obálky s vyjádřeními TGM z 30. let jistě přivedlo řadě diváků na mysl různé otázky - třeba i jak jinak se otevíraly dopisy. Tak kupř. StB to dělala vodní parou (a pak je zase zalepovala).
Zdenek Slanina
BitcoinGate: Organizování bitcoinů může navíc i přispívat ku zhoršování poměrů v atmosféře
Při těžbě bitcoinů se produkují skleníkové plyny, řekl soudce D.Uhlíř - měl pravdu, psal to i časopis Nature. Čistě ale jde o tu elektřinu konzumovanou počítači při organizování bitcoinů - pokud elektřina povstala z uhlí, etc.
Zdenek Slanina
I v naší vědě je zase o něco bezpečněji - někdy se už věci nezametají nýbrž vyjasňují
I v naší vědě je zase o něco bezpečněji - někdy se už věci nezametají nýbrž vyjasňují. Jednim z příznivých signálů byla třeba kauza na jednom ze společenskovědních ústavů v r. 2023, nebo nedávno poslední volba vedení Akademie.
Zdenek Slanina
Záhada kolem vypínačů přívodu paliva při startu letu AI171 zatím trvá
Zatím není dost jasné, co způsobilo vypnutí přívodu paliva, a tím ztrátu tahu motorů a pád letadla při startu letu AI171 dne 12.6.2025. Šetření se zaměřuje na dosud záhadné vypnutí vypinačů, ke kterému došlo v pilotní kabině.
Zdenek Slanina
B. Martinů přispěl vzniku žádostí A. Einsteina na pomoc Miladě Horákové a spolupracovníkům
Je málo známým faktem, že ze všech Čechů nejosobnější kontakty s Albertem Einsteinem měl Bohuslav Martinů. Oba se totiž jako uprchlíci před nacismem setkali v americkém státě New Jersey - v Princetonu se známou universitou.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Přesun miliardového majetku v centru Prahy. Pošta tají, kdo chce její slavné sídlo
Premium V České poště spěje podle informací iDNES.cz do finále prodej historické budovy hlavní pošty v...
Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence
Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy...
„Protipožární zeď“ nezabrala, co teď s AfD? Zákazy nejsou řešení, zaznívá z CDU
Premium Německou politikou stále cloumá dilema, jak se vypořádat s protisystémovou stranou Alternativa pro...
Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu
Premium Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále...
Prodej rodinného domu 69 m2, Havlovice
Havlovice, okres Trutnov
3 250 000 Kč
- Počet článků 144
- Celková karma 12,65
- Průměrná čtenost 7188x
Rikat pravdu o tom tristnim ceskem akademickem etickem propadu neni nejakou mou prioritou, temata ze svetove vedy jsou zajiste zajimavejsi. U tech ceskych akademickych vaudevillu jde spis jen o otravnou povinnost. A o to, aby se podle potreby neprepisovala akademicka historie. Neb proti tomu zatim neco delat muze jen malokdo. A akademicke vedeni bude zcela jiste jen dal ucelove mlzit, zuby nehty branit pravde, lhat az se budou hory jeste vice zelenat (coz se bude moct vykazovat i jako prispevek redukci globalniho oteplovani - voila, hned 2 dalsi akademicke Potemkinovy vesnice jednou ranou). Maj totiz HRUZU odklonit se od posvatneho prikazu meho OUDa [Osobniho UDavace (kr.jm.Gardener)]: Rückkehr unerwünscht! Nedavno jim to perpetualni bezostysne lhani (po 3 desetiletich) ale zkomplikovaly pameti expredsedy CSAV ak. J. Římana. V nich je to lidske selhani toho meho OUDa literarne vytribenou formou popsano i s takrikajic OUDovou navstivenkou. Holt - i akademicka ryba muze nekdy hnit od hlavy, coz zde dalo vzniknout prilezitostne reality show: hniloba@AVCR.