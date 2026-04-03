Držitelem Nobelovy ceny za fyziku je i rodák z Plzně
V roce 1939 se v Plzni (už za Protektorátu Čechy a Morava) narodil Peter Grünberg; jeho otec byl německé národnosti. Rodina žila v obci Dýšina (ležící nedaleko Plzně). Po válce došlo k jejich přesídlení do Německa. Peter Grünberg vystudoval fyziku na univerzitách ve Frankfurtu a Darmstadtu. Poté působil ve výzkumném centru v Jülichu. Nobelovu cenu za fyziku získal v roce 2007 společně s Francouzem Albertem Fertem, a to za výsledky z magnetismu – jmenovitě výrazné ovlivňování elektrického odporu vnějším magnetickým polem. Tyto jejich výsledky nalezly praktické uplatnění při produkci výkonných magnetických paměťových médií. Za tyto významné praktické aplikace došlo i na ocenění Evropský vynálezce roku 2006. Zemřel v roce 2018.
Peter Grünberg ale není jediným cizincem narozeným v Čechách, který v některém oboru získal Nobelovu cenu. Už v roce 1905 se laureátkou Nobelovy ceny za mír stala Bertha von Suttner(-ová), narozená v Praze v roce 1843. Ta krátce pracovala jako tajemnice u Alfreda Nobela v Paříži. Poté s ním byla v trvalém kontaktu, a to přispívalo i ku známosti jejích mírových aktivit, za které pak získala Nobelovu cenu míru v tom roce 1905.
A pak ještě následují manželé Coriovi. Gerty Theresa Coriová se narodila v Praze roku 1896, tehdy ještě s rodiným příjmením Radnitz. Její budoucí manžel Carl Ferdinand Cori se narodil taktéž v Praze roku 1896. Oba také v Praze vystudovali medicínu a poté přesídlili do Vídně. Sňatek uzavřeli v roce 1920. Ale již v roce 1922 odjíždějí za lepšími pracovními podmínkami do USA. Zde pak v roce 1928 získali i americké občanství. Výzkumně byli zaměřeni na metabolismus polysacharidů v živých tělech. Za tyto výsledky získali v roce 1947 polovinu Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (Gerty Theresa Coriová byla v této kategorii první ženskou laureátkou). Druhou polovinu tehdy obdržel Bernardo Alberto Houssay působící v Buenos Aires, za svůj příspěvek ke studiu metabolismu cukru.
A pak je samozřejmě třeba zmínit i dva Nobelisty – Čechy. V roce 1959 byl Nobelovou cenou za chemii oceněn Jaroslav Heyrovský. A pak v roce 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu Jaroslav Seifert.
Pokud formálně nerozlišujeme na Čechy a cizince, pokrývají takto rodáci z Česka všech pět oborů udílení ustanovených Alfredem Nobelem.
Ilustrace u perexu: Vlajka obce Dýšina
This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
Zdenek Slanina
- Počet článků 152
- Celková karma 9,38
- Průměrná čtenost 6903x
Rikat pravdu o tom tristnim ceskem akademickem etickem propadu neni nejakou mou prioritou, temata ze svetove vedy jsou zajiste zajimavejsi. U tech ceskych akademickych vaudevillu jde spis jen o otravnou povinnost. A o to, aby se podle potreby neprepisovala akademicka historie. Neb proti tomu zatim neco delat muze jen malokdo. A akademicke vedeni bude zcela jiste jen dal ucelove mlzit, zuby nehty branit pravde, lhat az se budou hory jeste vice zelenat (coz se bude moct vykazovat i jako prispevek redukci globalniho oteplovani - voila, hned 2 dalsi akademicke Potemkinovy vesnice jednou ranou). Maj totiz HRUZU odklonit se od posvatneho prikazu meho OUDa [Osobniho UDavace (kr.jm.Gardener)]: Rückkehr unerwünscht! Nedavno jim to perpetualni bezostysne lhani (po 3 desetiletich) ale zkomplikovaly pameti expredsedy CSAV ak. J. Římana. V nich je to lidske selhani toho meho OUDa literarne vytribenou formou popsano i s takrikajic OUDovou navstivenkou. Holt - i akademicka ryba muze nekdy hnit od hlavy, coz zde dalo vzniknout prilezitostne reality show: hniloba@AVCR.