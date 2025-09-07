BitcoinGate: Organizování bitcoinů může navíc i přispívat ku zhoršování poměrů v atmosféře
Při těžbě bitcoinů se produkují skleníkové plyny, pravil nedávno soudce David Uhlíř v souvislosti s tou politováníhodnou kauzou, známou dnes také jako BitcoinGate.Odkaz A člověk si tak vzpomenul na práce v časopise Nature, např. od amerických autorů z roku 2018. Už v roce 2015 vyslovila klimatická konference v Paříži požadavek omezit globální vzestup teploty pod 2°C, aby se zamezilo různým klimatickým rizikům (myšlen je vzestup od doby před průmyslovou revolucí). A ten článek v Nature se v roce 2018 zaměřil na otázku, co by pro to mohly čistě znamenat počítačově prováděné operace kolem bitcoinového byznysu. Ty jsou náročné na počítačový výkon, a ten je pak náročný na spotřebu elektrické energie. A pokud by šlo o elektřinu produkovanou spalováním uhlí či jiných fosilních paliv, je toto samozřejmě spojeno s generováním kysličníku uhličitého. Např. se uvádí, že při vyrobení 1kWh elektřiny za použití uhlí se uvolní 0.8–1.2kg kysličníku uhličitého. Ve vztahu ku bitcoinovému byznysu se uvažovaly různé scénáře, a různé odhady vstupních parametrů, a došlo se tak třeba k překvapivé předpovědi, že úhrné emise z titulu produkce elektřiny pro stále narůstající bitcoinový byznys by mohly vést k dosažení toho nárustu teploty o 2°C možná už za 22 let.
Jak řečeno, jde ovšem o modelování, ve kterém figuruje řada neurčitostí. A tak se v roce 2019 v časopise Nature objevila kritika těchto výsledků s tím, že produkce kysličníku uhličitého z titulu spotřeby elektřiny bitcoinovými aktivitami byla v původní práci význačně přeceněna, a to až 4.5-násobně (faktorem byla třeba i nesnadnost odhadování dalšího zkvaliňování počítačových procesorů v budoucnu). I tak ovšem kvalitativně zůstávalo v platnosti, že bitcoinové aktivity jsou energeticky náročné a jsou proto spojeny s produkcí kysličníku uhličitého, pokud je elektřina produkována spalováním uhlí. Ukazuje to i na to, v jak provázaném světe dnes žijeme. Samozřejmě by problém zanikal, pokud by šlo o elektřinu čistě z jaderných elektráren či ze solárních panelů – a je tak o důvod více od spalování uhlí upouštět (u nás jaderná energetika produkuje kolem 40% vyrobené elektřiny). Tolik tedy na vysvětlenou, jak se při těžbě bitcoinů vlastně (zprostředkovaně) produkují skleníkové plyny.
A vzhledem k tomu tříbení výzkumných názorů na energetické nároky procesování bitcoinů, bude možná zajímavé ještě poznamenat, že v roce 2023 došlo celosvětově ku ztažení neboli retrakci (pro chybnost) více než 10000 výzkumných časopiseckých článků. Je to tristní doklad jistého úpadku poměrů ve vědě v celosvětovém měřítku, což samozřejmě snižuje důvěryhodnost vědy – a je to ovšem i problém naší vědy. A to se pak promítá do snížené podpory pro vědu a výzkum – v příštím roce by se v USA mohlo jednat o redukci výzkumného rozpočtu o nějakých 22%. Došlo tak na varování z dřívějška, že vědecká obec sama – a ve vlastním zájmu – musí usilovat o udržování zdravých poměrů ve výzkumu. Toto volání se ozývalo už v minulém století, např. při tzv. kauze studené fůze. Šlo o nereprodukovatelné výsledky dvojice Fleischmann a Pons, které bombasticky leč bohužel neopodstatněně slibovaly lidstvu vyřešení energetických problémů jadernou fůzní reakcí při pokojové teplotě (M. Fleischmann se mimochodem narodil v Karlových Varech v r. 1927, odkud však rodina musela později uprchnout před nacistickým režimem). Z hlediska veřejnosti to ovšem tehdy byla blamáž pro vědu jako celek – a tedy i poškození její důvěryhodnosti.
Foto u perexu: Logo bitcoinu (Odkaz).
Zdenek Slanina
I v naší vědě je zase o něco bezpečněji - někdy se už věci nezametají nýbrž vyjasňují
I v naší vědě je zase o něco bezpečněji - někdy se už věci nezametají nýbrž vyjasňují. Jednim z příznivých signálů byla třeba kauza na jednom ze společenskovědních ústavů v r. 2023, nebo nedávno poslední volba vedení Akademie.
Zdenek Slanina
Záhada kolem vypínačů přívodu paliva při startu letu AI171 zatím trvá
Zatím není dost jasné, co způsobilo vypnutí přívodu paliva, a tím ztrátu tahu motorů a pád letadla při startu letu AI171 dne 12.6.2025. Šetření se zaměřuje na dosud záhadné vypnutí vypinačů, ke kterému došlo v pilotní kabině.
Zdenek Slanina
B. Martinů přispěl vzniku žádostí A. Einsteina na pomoc Miladě Horákové a spolupracovníkům
Je málo známým faktem, že ze všech Čechů nejosobnější kontakty s Albertem Einsteinem měl Bohuslav Martinů. Oba se totiž jako uprchlíci před nacismem setkali v americkém státě New Jersey - v Princetonu se známou universitou.
Zdenek Slanina
Muž, který dal symbolu @ jeho hezké české jméno zavináč (co pak později zlidovělo)
Počátky emailové komunikace spadají do r. 1971. Již tehdy byl využit symbol @ pro odděleni jmen uživatele a počítače - a slouží podnes. Pro řečený symbol @ se v češtině označení zavináč začalo používat už na přelomu 60. a 70. let.
Zdenek Slanina
Nepravděpodobné bizarnosti v povětří: Panel z letadla, teď i ulomený list větrné turbíny
V lednu došlo k vypadnutí dveřního panelu z letounu Boeing 737 MAX 9 během letu Alaska Airlines - naštěstí bez zranění na zemi. Ale nyní 2. května v japonské prefektuře Akita byl při odlomení listu větrné turbíny usmrcen cyklista.
Rikat pravdu o tom tristnim ceskem akademickem etickem propadu neni nejakou mou prioritou, temata ze svetove vedy jsou zajiste zajimavejsi. U tech ceskych akademickych vaudevillu jde spis jen o otravnou povinnost. A o to, aby se podle potreby neprepisovala akademicka historie. Neb proti tomu zatim neco delat muze jen malokdo. A akademicke vedeni bude zcela jiste jen dal ucelove mlzit, zuby nehty branit pravde, lhat az se budou hory jeste vice zelenat (coz se bude moct vykazovat i jako prispevek redukci globalniho oteplovani - voila, hned 2 dalsi akademicke Potemkinovy vesnice jednou ranou). Maj totiz HRUZU odklonit se od posvatneho prikazu meho OUDa [Osobniho UDavace (kr.jm.Gardener)]: Rückkehr unerwünscht! Nedavno jim to perpetualni bezostysne lhani (po 3 desetiletich) ale zkomplikovaly pameti expredsedy CSAV ak. J. Římana. V nich je to lidske selhani toho meho OUDa literarne vytribenou formou popsano i s takrikajic OUDovou navstivenkou. Holt - i akademicka ryba muze nekdy hnit od hlavy, coz zde dalo vzniknout prilezitostne reality show: hniloba@AVCR.