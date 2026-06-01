Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ztráty a nálezy #3

Člověk vždycky něco ztratil, aby na druhé straně něco získal. Je to, co jsme získali, rovnocennou náhradou?

..............................................................................................................

SEPĚTÍ s přírodou, to jsme ztratili. Nežijeme v ní, neprobouzíme se s rukou v jehličí, nejsme už její součástí. Dělí nás asfalt, beton, dráty. Naše pohodlí. A náš strach.

Hřeben Beskyd, v údolí je přehradní nádrž Morávka

................................................................................................................

FAST FOOD – jsme získali. Je to dobré a chutné. Hlavně rychlé. Lze jíst při chůzi nebo ve stoje, podle toho, jak kdo spěchá. Každý spěchá. Má přece svůj program. Stanovený.

Street art v brněnském parku.

................................................................................................................

SNÍH. Sněhové podmínky jsou rok od roku horší. Sníh není a pokud je, je nepředvídatelný, počasí si „dělá co chce“. Už neznáme, že se začátkem zimy sníh napadne a dlouho leží. Nestěžují si jenom horská střediska a sjezdovky, pláčí i vodohospodáři. Sněhová pokrývka když pomalu odtává, je trvalým a vydatným zdrojem potřebné vláhy.

Získali jsme sníh umělý, na který vypotřebujeme hodně vody, protože lyžaři si chtějí zajezdit. A my kvůli nim obětujeme ten pás lesa.

Sjezdovka v Karlově studánce, Jeseníky.

..................................................................................................................

INTELIGENCI. Jsme ztratili. Národy ztratily svoje elity a vzdělání. Vzdělanost je výsadou zmenšující se skupiny lidí. Čestní politici – představitelé nejsou skladem. Vyplácí se drzost a opovážlivost. Výsledky voleb to ukazují jasně. Nevzdělaní voliči s nerozvinutým kritickým myšlením snadno uvěří i největším lžím. Sílí hlasy vzít jim volební právo.

Získali jsme inteligenci umělou, která pomáhá na jedné straně rozvíjet rychleji náš potenciál, ale na druhé straně snižuje motivaci něco vědět a umět. Stačí se zeptat ...

Všechny fotografie v tomto článku jsou z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.

Autor: Zdeněk Pokorný | pondělí 1.6.2026 10:17 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Ztráty a nálezy #2

Rozmohl se nám tady takový nešvar. V posledních pětatřiceti letech. Máme každý vlastní názor. Krapítek problém to sladit, že.

30.5.2026 v 10:00 | Karma: 4,61 | Přečteno: 70x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Ztráty a nálezy #1

Celá naše společnost je tak vystresovaná, že zapomíná žít. Je načase to změnit. „Nejlepčí“ je začít hned.

28.5.2026 v 14:03 | Karma: 5,22 | Přečteno: 115x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Festina lente ...

Pomaličku rozmrzám. Upřeně se dívám do plamenů krbových kamen na Sabince, kam jsem před chvílí už za tmy dorazil. Od Petrových kamenů jsem klopýtal potmě, přestaly mi svítit obě čelovky a na kamenité cestě jsem vážil každý krok.

23.5.2026 v 4:59 | Karma: 7,68 | Přečteno: 100x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Foto - hory #5

Musí být člověk tak trochu masochista, chce-li chodit po horách. Což platí i pro Stezku Českem. Musíte být připraveni na všechno.

20.5.2026 v 14:17 | Karma: 5,21 | Přečteno: 60x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Foto - hory #4

Na čáře obzoru vidím les, jak se zvětšuje a přechází v horský hřeben. Náš vlak supí krajinou a já pozoruji oknem tu krásnou scenérii. Naplňuje mě štěstím. Jsem tu doma. Doma.

16.5.2026 v 9:42 | Karma: 6,17 | Přečteno: 71x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů
24. května 2026

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Při dopravních nehodách v květnu v Královéhradeckém kraji dva mrtví, loni nikdo

ilustrační snímek
1. června 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Královéhradeckém kraji dva lidé. Loni v...

Máte řidičák na traktory? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.
1. června 2026  11:29

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...

V květnu zemřeli na silnicích Olomouckého kraje tři lidé, o dva více než loni

ilustrační snímek
1. června 2026  9:31,  aktualizováno  9:31

V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji tři lidé, je to o dva více...

Nekvalifikovaní kantoři a úroveň základky, tvrdí inspekce. Ředitelka rezignovala

Koně mají pohodlí v opravených stájích.
1. června 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Ředitelka Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Lenka Gotthardová rezignovala na...

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 20
  • Celková karma 6,40
  • Průměrná čtenost 87x
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet, když máme mluvit, a mlčeli, když nemáme co říci.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.