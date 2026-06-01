Ztráty a nálezy #3
SEPĚTÍ s přírodou, to jsme ztratili. Nežijeme v ní, neprobouzíme se s rukou v jehličí, nejsme už její součástí. Dělí nás asfalt, beton, dráty. Naše pohodlí. A náš strach.
FAST FOOD – jsme získali. Je to dobré a chutné. Hlavně rychlé. Lze jíst při chůzi nebo ve stoje, podle toho, jak kdo spěchá. Každý spěchá. Má přece svůj program. Stanovený.
SNÍH. Sněhové podmínky jsou rok od roku horší. Sníh není a pokud je, je nepředvídatelný, počasí si „dělá co chce“. Už neznáme, že se začátkem zimy sníh napadne a dlouho leží. Nestěžují si jenom horská střediska a sjezdovky, pláčí i vodohospodáři. Sněhová pokrývka když pomalu odtává, je trvalým a vydatným zdrojem potřebné vláhy.
Získali jsme sníh umělý, na který vypotřebujeme hodně vody, protože lyžaři si chtějí zajezdit. A my kvůli nim obětujeme ten pás lesa.
INTELIGENCI. Jsme ztratili. Národy ztratily svoje elity a vzdělání. Vzdělanost je výsadou zmenšující se skupiny lidí. Čestní politici – představitelé nejsou skladem. Vyplácí se drzost a opovážlivost. Výsledky voleb to ukazují jasně. Nevzdělaní voliči s nerozvinutým kritickým myšlením snadno uvěří i největším lžím. Sílí hlasy vzít jim volební právo.
Získali jsme inteligenci umělou, která pomáhá na jedné straně rozvíjet rychleji náš potenciál, ale na druhé straně snižuje motivaci něco vědět a umět. Stačí se zeptat ...
Všechny fotografie v tomto článku jsou z archivu autora článku Zdeňka Pokorného.
Zdeněk Pokorný
