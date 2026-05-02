Ztráta potřeby - 3. díl

V závěru naší cesty už je absolutně jedno, jestli někde máme nebo nemáme pomník. Teď už záleží na úplně jiných detailech ...

Járo, už to nemožu vydržet.
Tak to pusť.
Ale já v tom nechci sedět celé odpoledne.
To máš fuk.

Dnes vám představím
knihu jiného žánru.
Bude to Stařec
a moře.

Járo, teče mi to po noze.
Tak to nech téct. A neruš.
Poslouchám.
Má hluboký hlas.

Nasládlý pach
mísí se s příběhem.
Je to tu všude.
I ve zdech.

Kdeže jsou teď
myšlenky na pomník.

3. díl triptychu „POM-NÍK“ (závěrečný)

Fotografie v tomto článku je ilustrativní a byla vytvořena pomocí umělé inteligence AI (chatgpt.com).

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 2.5.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Bezduše s pomníkem - 2. díl

Zanechat po sobě pomník a ztratit přitom sám sebe, to je častý a z dějin známý případ. Co když se to stane mně?

2.5.2026 v 10:00 | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Potřeba pomníku - 1. díl

Většina mužů to tak má. Urputnou snahu, aby tu po nich něco zbylo. Podívejme se v následujícím triptychu, jak to nejspíš dopadne.

2.5.2026 v 8:00 | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Romský pohřeb

Dveře do zlonického kostela, připomínající ošuntělou katedrálu, byly zavřené. Otevřely se až po mém velkém úsilí. Zůstal jsem s údivem stát na prahu a vnímal ten šum nebo spíš rachot kostela, narvaného lidmi romského původu.

1.5.2026 v 8:00 | Společnost

Zdeněk Pokorný

Velmi divoký žolík

Karetní hry slouží k pobavení i trénování mozku. Dovolte mi, abych vám představil dosud neznámou variantu známé hry.

30.4.2026 v 21:02 | Hobby

Zdeněk Pokorný

Muž, který nehajloval

Jsme v davu jednoho slunečného červnového dne roku 1936 v hamburské loděnici, kam zavítal i německý vůdce Adolf Hitler při spuštění hotové lodi na vodu.

29.4.2026 v 7:55 | Společnost
Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 10
  • Celková karma 7,53
  • Průměrná čtenost 94x
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet a netolerovali zlo. Vyhledávám chvíle v přírodě, kdy si mohu nejlépe srovnat myšlenky. Píšu o různých tématech ve snaze něco nového najít a objevit.

