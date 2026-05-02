Ztráta potřeby - 3. díl
Járo, už to nemožu vydržet.
Tak to pusť.
Ale já v tom nechci sedět celé odpoledne.
To máš fuk.
Dnes vám představím
knihu jiného žánru.
Bude to Stařec
a moře.
Járo, teče mi to po noze.
Tak to nech téct. A neruš.
Poslouchám.
Má hluboký hlas.
Nasládlý pach
mísí se s příběhem.
Je to tu všude.
I ve zdech.
Kdeže jsou teď
myšlenky na pomník.
––––––––––––––––––––––––––––-
3. díl triptychu „POM-NÍK“ (závěrečný)
Fotografie v tomto článku je ilustrativní a byla vytvořena pomocí umělé inteligence AI (chatgpt.com).
Zdeněk Pokorný
Bezduše s pomníkem - 2. díl
Zanechat po sobě pomník a ztratit přitom sám sebe, to je častý a z dějin známý případ. Co když se to stane mně?
Zdeněk Pokorný
Potřeba pomníku - 1. díl
Většina mužů to tak má. Urputnou snahu, aby tu po nich něco zbylo. Podívejme se v následujícím triptychu, jak to nejspíš dopadne.
Zdeněk Pokorný
