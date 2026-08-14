Záviděli nám dřinu
StB nebo Státní bezpečnost byla zřízena po II. sv. válce a byla organizací sloužící Komunistické straně Československa mj. k ovládnutí mocenských pozic a likvidaci politických protivníků.1)
Paní Kateřina Krátká roz. Vladyková, setkání s StB bohužel nepřežila. Ale poslechněme si její příběh od začátku.
Často říkávala, že chudší lidi z vesnice, podruzi a čeledíni, kteří pomáhali majetnějším rolníkům a sedlákům při sklizni a sezonních pracech, jsou naočkovaní. Za svoji pomoc dostávali dohodnutou mzdu a naturálie, z kterých mohli dlouhou dobu žít. A dobře žít. Bydleli ale v nuzných chalupách a mnozí se užírali závistí k majetnějším sousedům. Nechtěli mít krávu, ale chtěli, aby sousedovi koza chcípla.
Když došlo ke znárodňování a vyvlastňování a budování jednotných zemědělských družstev, k zatýkání kulaků, byli aktivní a komunistický tisk se na jejich „spravedlivý hněv“, těch vykořisťovaných, odvolával. Paní Kateřina říkala: „Vždyť se mají lépe než my, jídlo lepší a mohou ráno vstávat později a dřív chodit spát, nežli my“. A měla pravdu, sedláci a jejich děti si odtrhovali od úst, šetřili, máslo a vejce byly určeny k prodeji. Ráno vstávali před čtvrtou, protože se začal ozývat dobytek. Starali se o zvířata, koně a krávy. Nesli veškeré výdaje s jejich provozem spojené, zvěrolékaře, kováře a jiné vedlejší výdaje. Nesli riziko spojené s neúrodou. Se smutným úsměvem končil její povzdech: „Závidí nám dřinu. Tak je to“. Usmála se tiše. Nikdy se do postele nedostala dříve než v půlnoci. Ale byli přitom šťastní a všechnu těžkou práci dělali rádi. Přinášelo jim radost a uspokojení, že dělají (pracují) na svém. Ne na cizím. A dařilo se jim, což byl další důvod k závisti. K té závisti, která rychle přeroste v nenávist „k třídnímu nepříteli“, kterým se v očích svých sousedů stali takřka přes noc.
Většina malých rolníků i větších sedláků nevydržela tlak ze strany jezeďáků a komunistů, sami vstupovali do družstev, dobrovolně přepisovali po generace spravovaný majetek, aby se vyhnuli represím a jednoduše nevydrželi ten tlak. Ty, kdo vzdorovali a do družstva vstoupit dobrovolně nechtěli, čekal trest v podobě nesplnitelných vysokých dávek (obilí, vejce, mléko, maso) a v případě nesplnění konfiskace majetku (hospodářeké budovy, stáje, strojem, zvířata) a vystěhování. Ty největší rebely stěhovali do vzdálených lesních samot. Ty největší odpůrce zavírali do vězení a na ty vůbec největší, kteří se stali symbolem odporu pro ostatní, měli přichystané vykonstruované sabotáže. Požáry sýpek, ničení strojů, apod.
„Koho to včera přivezli?“, ptal se svého mladšího kolegy nadstrážmistr Konipas. „Ále nějakou selku z Přívětic“, odtušil on. „Aha“, stačil jen říct než zazvonil telefon. Pak už stál v pozoru, i když ho druhý telefonující z Prahy nemohl vidět a jenom odpovídal úsečně „provedu“ a „ano“. „Tak deme na to“, zafuněl, a než stačil mladší kolega Franta cokoli říct, uchopil do ruky ocelový obušek.
Asi po deseti dnech vrátili její mrtvé tělo ve formě popela šokovanému manželovi (synovi a dceři). Bylo konstatováno, že obžalovaná se v této době doznala a podpisem stvrdila svědeckou výpověď, že to byla ona, kdo zapálil družstevní stodolu se senem, která dříve patřila její rodině. Následně spáchala sebevraždu skokem ze třetího patra služebny StB na dlažbu, když konala tělesnou potřebu na WC a protáhla se prý malým okýnkem2). Vzápětí byla zpopelněna a tělesné ostatky předány pozůstalým. Zpráva končila frenetickým výkřikem, že je třeba být bdělý, protože kulaci ohrožují bezpečí na socialistické vesnici.
Jména a názvy byly s ohledem na krutou realitu pozměněny. Všechny pokusy o vyšetření pravdivých okolností její smrti a její rehabilitaci byly neúspěšné.
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1) Státní bezpečnost (Wikipedie)
2) Bůh ví, jestli nebylo zamřížované ...
Zdeněk Pokorný
Fuks
Kůň je věrný jako pes. Můžete ho uštvat k smrti. A on se nebrání, jde sám smrti vstříc. Obětuje se za vás. Pro člověka, pro něhož je takové zvíře přítelem, druhem, je jeho ztráta veliká rána.
Zdeněk Pokorný
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V tomto článku nesu dobrou zprávu všem, pro které demokracie není sprosté slovo, ale jediný uspokojivý systém správy věcí veřejných.
Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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Všichni známe tu tíživou atmosféru provázející každý pohřeb, rakev na katafalku, funebráci neslyšně kmitající kolem přemisťujíce věnce ve snaze vytvořit hezký obrázek.
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Ne, fakt to Česká republika není. Navzdory tomu, že jsme malá země uprostřed Evropy, nic se kolem nás netočí. Maximálně vítr.
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