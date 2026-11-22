Vzpomínka
Zapsal se do srdcí mnoha mladých lidí svým skromným, ale energickým vystupováním, vychoval celé generace nadšených hudebníků, které učil hrát nejen noty, ale především učil, jak hudbě rozumět a hrát ji s radostí a celým srdcem.
Absolvent Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené na pražských Hradčanech, kde studoval hru na klavír a flétnu. Dále pokračoval v soukromém studiu v Olomouci. Do Kladna přišel v roce 1954 a o rok později se stal pedagogem hudební školy. Vyučoval hře na klavír a zavedl výuku hry na flétnu. V roce 1970 byl jmenován členem celostátní komise pro vypracování nových osnov hudebních škol. K tomuto účelu připravil návrh osnov výuky hry na příčnou flétnu. Vzhledem k výsledkům své pedagogické práce byl zván ministerstvem školství, aby přednášel metodiku výuky hry na flétnu na celostátních seminářích pro další vzdělávání hudebních pedagogů. Byl autorem řady kompozicí etudových sbírek pro hru na flétnu. Ke konci života žil v Málkově na Berounsku. (Jeho bratr Josef zkomponoval známé mešní ordinarium).
Úspěchy jeho samého i jeho žáků nelze spočítat. Mnozí se proslavili i za hranicemi naší vlasti na významných hudebních školách.
Měl jsem tu čest, že jsem mohl být jeho žákem dlouhá léta. Nezapomenu na naše hovory, kdy jsem ho doprovázel po skončení vyučování domů. Jednou jsem se ho ptal, jak nejlépe učit: „Víš Zdenku, musíš ty děti mít rád.“
Zdeněk Pokorný
Pomsta růžového partnera
Ne není to překlep. Růžový panter byl velký drahocenný diamant se speciální vadou, zatímco „růžový partner“ byl můj druh ve zbrani.
Zdeněk Pokorný
Kapánek jiná půlnoční
Vánoce se blíží, většinou rychleji, než bychom si přáli. Upozorňují nás na ně obchodníci a rychle se otáčející listy v kalendáři. Není vůbec na škodu přibrzdit ...
Zdeněk Pokorný
Malý, ale náš
Bylo nebylo. Vyklubal se na svět zčistajasna. Nikdo s ním nepočítal a ne, že by mu při příchodu na svět tleskali, to fakt ne. Netleskali a bylo třeba naučit se s ním žít.
Zdeněk Pokorný
Tři úkoly
Rozprávky nevznikly preto, aby deti zaspaly, ale preto, aby sa dospelí prebudili. (Milan Rúfus)
Zdeněk Pokorný
Smím prosit?
Zahájili jsme další plesovou sezónu a taneční. Dívky a dámy se rády hezky ustrojí. Mladí pánové a džentlmeni ostatně také. Všem to sluší, všichni si jako vyměnění ... jako by to v tu chvíli ani nebyli oni ...
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