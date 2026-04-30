Velmi divoký žolík
Protože je průběh této hry dost dynamický, pojmenovali jsme ji Divoký žolík. Někdy dokonce hodně divoký. Na začátek připomenu základní pravidla Amerického žolíka, kde se hráči snaží zbavit karet vykládáním postupek nebo trojic/čtveřic stejných hodnot (různých barev), přičemž žolík nahrazuje chybějící karty. Ty je možné brát z balíčku i se stolu a přikládat k již existujícím kombinacím. Cílem je vyložit všechny karty co nejrychleji.
N O V Á P R A V I D L A:
1. vykládané postupky obsahují pouze karty ob jednu, tzn. jen liché nebo sudé, od jedné barvy.
2. je možné vyložit tzv. vějíř či pyramida, od jedné barvy.
3. tzv. divoká postupka je složená vždy ze čtyř karet, každá barva zastoupena. Nesmí obsahovat žolíka.
Minimální počet vyložených karet: tři. Maximální počet vyložených karet: není omezen.
Pozn.1: Způsob a průběh hry je jinak standardní. Na začátku se hráčům rozdá po pěti kartách, mnohdy je hned na začátku možno vykládat. Nemůže-li hráč vyložit, musí si vzít kartu z balíčku. Chce-li hráč měnit uspořádání již vyložených karet na stole, může tak učinit, ale vždy s použitím alespoň jedné své karty, kterou drží v ruce. (Nelze jen tak upravovat ležící karty, aniž by k nim nějakou svoji kartu, kterou drží v ruce, nepřidal).
Pozn.2: Hráči se mohou dohodnout, že si na začátku hry rozdají jiný počet karet než pět. Je to na domluvě.
Pozn.3: Většina her je vhodnější pro větší počet hráčů, např. 3 nebo 4. Tuto hru s upravenými pravidly si velmi dobře zahrajete i když budete jenom dva. Ve dvojici při rychlém střídání dbejte na dodržování pravidel. Je to hra plná zvratů s otevřeným koncem.
Hezkou hru! (A dejte vědět, jak vám to jde ...)
Zdeněk Pokorný
Muž, který nehajloval
Jsme v davu jednoho slunečného červnového dne roku 1936 v hamburské loděnici, kam zavítal i německý vůdce Adolf Hitler při spuštění hotové lodi na vodu.
Zdeněk Pokorný
Conrack - 4. díl
Legendou se stanete, když o to vůbec neusilujete. Světla reflektorů vás uchopí, i když si to nepřejete a potlesk druhých vás tak trochu děsí. Stačí udělat jednu jedinou věc. Zastat se studenta.
Zdeněk Pokorný
Conrack - 3. díl
„Sdělte mi sladké tajemství". Třída na mě v údivu vytřeští oči. „Kdo chybí?" „Tak. Vy co jste tady - přátelé školní docházky ..." „Pane učiteli a kdo jsou ti, co chybí?" „No, to jsou přece nepřátelé školní docházky."
Zdeněk Pokorný
Conrack - 2. díl
V úvodní části tohoto seriálu o školství jsem se zmínil o americkém filmu Conrack z roku 1974, ve kterém hraje Jon Voight mladého učitele, který si mě, kdysi dávno v mém mládí, získal svým nadšením.
Zdeněk Pokorný
Conrack - 1. díl
Aneb úvaha o současném školství. Zvykli jsme si u všeho vidět katastrofický scénář. Abychom mohli vyslovovat nějaké hodnocení, je třeba nasbírat dostatek zkušeností. O tohle se snažím.
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Provoz na D1 směrem na Polsko stál šest hodin, hasiči uklízeli kamion s herbicidy
Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila dnes odpoledne v Ostravě na šest hodin provoz na dálnici...
Nový výstup z Muzea. Eskalátory lemují schodiště a uvolnil se prostor pro tramvaje
Cestující v horní části Václavského náměstí čeká od pátku 1. května pohodlnější cesta z metra. U...
Starostka Berouna Chalupová opouští ODS, přestala být pravicovou stranou, řekla
Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní...
Pálení v Jablonci. Výtvarnice vyrobila obří čarodějnice z kartonu i větví staré vistárie
Výtvarnice Linda Lühring vytvořila pro letošní pálení čarodějnic v Jablonci nad Nisou dvě unikátní...
