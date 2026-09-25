Učitel jako válečný zločinec
Žáci se přece do školy po úmorném létě pravidelně těší. (Ironie). Nikdo už netuší, že žák přichází nebo přijíždí či spíše je přivezen, teprve až se hezky vyspinečká. Rád se chvíli zdrží někde pod střechou než bude trénink. V zimě ocení, že se tady topí. Pokecají, požvaní se svými kámoši. Slovo kámo je nejpoužívanější. Předčilo už i tolik používaného vola. O něm se mládež zřídka dozví, že říci ty vole, znamená velebit oslabené impotentní zvíře. Učitel nebo učitelka, to je dneska jedno, rod se zde nerozlišuje, je taky kámo, jestliže žáky nechá být a nes... se do nich. Má pro většinu z nich podobný statut jako číšník v restauraci. Přiběhne na zavolání.
Ale učitel, říkejme mu pro zjednodušení Láďa, to teda pos...
Narozený v minulém tisíciletí, tedy dokonalý dinosaurus, odmítl tyto narativy, které se mu třída XA2 na jedné střední škole během prvních tří týdnů snažila vnutit. (Tak se to dnes hezky říká, narativ). Otevřete si sešity, tohle si zapište, dávejte pozor, vždyť maturujete ... všechno špatně. Láďa to zkoušel po dobrém, vyprávěl veselé historky z natáčení, burcoval maturitou (to je ještě daleko), motivoval, vyhrožoval. Všechno marno. Otáčeli se k němu v lepším případě bokem, v horším případě zády, vesele švitořili a hlasitě se smáli. Musel tedy Láďa sáhnout do své mošinky zkušeností hlouběji.
V polovině hodiny všem oznámil, ať si vytáhnou papíry, že si napíší písemku. Opakování látky z loňského roku. S potěšením zjistil, že všichni poslušně zareagovali (známky je zajímají!), vytáhli jakési papíry a začali opisovat zadání z tabule. Láďa napsal příklad těžký, aby je přešly roupy. Někteří počítali a namáhali hlavinky, další jen opsali zadání a obkreslili schéma, jiní ťukali tužkou do prázdného papíru. Překvapení ještě nebyl konec. Láďa jim oznámil, že od příště bude každý sedět sám v lavici a že skončilo období flákání. Ano, tak to řekl, flákání. A že budou pracovat ... To si teda dovolil hodně.
No počkej Láďo, říkáš, že chceš boj, máš ho mít. Však ty ještě změkneš, drtili mezi zuby žáci vyvedení z míry. (Pozn.: schválně nepíšu studenti, ale žáci, protože titul student si žák musí nejprve zasloužit. Svým přístupem, pílí a snahou. Ale to jsme zase v tom minulém tisíciletí).
Když Láďa doma práce opravoval, převažovaly samé pětky, čtyřky (za snahu o nějaké řešení), ve dvou případech bylo hodnocení nejlepší. Nenašel se však nikdo, kdo by příklad dovedl do úspěšného konce. Se svým úsilím, aby žáky něco naučil, je na samém začátku. Aby se slušně a zdvořile chovali? To ještě ani nezačal.
Na rubu jedné práce si o sobě Láďa přečetl, že se právě dopustil válečného zločinu, poněvadž uplatnil princip kolektivní viny. Viz autentická fotografie.
Tak takhle my tady žijeme ...
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #10
Svět nebude nikdy patřit těm, co dávají druhým přednost. Do dveří, na přechodu, při výjezdu z vedlejší silnice. Nebude. Jaká škoda ...
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #9
Nemějte strach. Největší překvapení a potěšení na nás teprve čeká. Kdo má pro strach uděláno, ten je ve výhodě. Život nemá být až tak vážný.
Zdeněk Pokorný
Nalaď si to
Symfonický orchestr amatérských hudebníků řízených profesionálním dirigentem - to je skvělá zkušenost.
Zdeněk Pokorný
Návod pro budoucího uživatele
Patří k článku „Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8“, který objevili pracovníci nemocnice po otevření Babyboxu, který byl prázdný.
Zdeněk Pokorný
Do tý nekopejte šéfe, to je reprobedna #8
Emoce je dobré v sobě nepotlačovat, moderní psychologická doporučení nám radí dát jim volný průchod. V případě UFOunů však hrozí prozrazení jejich pravé identity.
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