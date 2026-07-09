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Tytyvole, upadlo nám kokolo

Vojín Horn se kvůli své dvoumetrové výšce sotva vešel za volant vejtřasky. V koloně, směřující k rakouským hranicím na Šumavu, jsme byli poslední.

Bylo půl druhé v noci a naše kolona směřovala k hranicím našeho jižního souseda. Rakouští sedláci za hranicí pokojně konali obvyklé práce v této roční době. Teploměr ukazoval minus dvacet. Za pár hodin zmizíme v šumavských kopcích, kde se budeme v metrových závějích zakopávat. Ach jo.

Stěrače stírají s námahou velké sněhové vločky lepící se na přední sklo. Ohromná postava vojína Horna je nahrbená vpřed. Do mého slastného podřimování na sedadle velitele vozu zazní jeho rozčilený hlas: „Tytyty vovole uuuuuuupapapadlo nanananám kokokoko ... lo.“ Nezastavil, pokračoval dál v jízdě. Na poli, lemujícím silnici, souběžně s námi uhánělo kolo z tupláku. Oba jsme to nevěřícně sledovali. Než mi Horn stačil odpovědět na otázku, jestli utáhnul před jízdou šrouby, už uháněl do pole za kolem, než mu zmizí z očí.

Ve tmě šajnovaly pouze dva kužely světel naší nebohé vejtřasky. Vylezl jsem z vozu do té sněhové čihošti, když před naším autem zastavil UAZ s velitelem divize. Aha. Tak my jsme nebyli poslední vozidlo v koloně.

Velitel divize byl malý podsaditý jakoby mužik, jehož nadávání přehlušilo i tuto sněhovou vánici. Chystal jsem se salutovat a podat hlášení, že se během mé služby nic zvláštního nestalo, když vtom - kde se vzal tu se vzal - stál vedle mne také vojín Horn s těžkým heverem v pravé ruce. Jak jsem už o pár vteřin později zjistil, hever držel nad mojí levou nohou a pustil ho v momentu, kdy jsme oba salutovali před velitelem divize. Hever pro vejtřasku dopadl plnou vahou na moji nohu a přinutil mě tančit tanec svatého Šebestiána. Bolest přehlušila můj smysl pro povinnost a plnění vojenských řádů, i utíkal jsem do pole pro kolo, abych zmizel ze scény. Vojín Horn mezitím vysvětloval veliteli divize, malému mužíčkovi, proč stojíme, a že za pět minut zase odjedeme a doženeme kolonu.

Kolonu, která kvůli nám musela zastavit.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT)

Byly dvě hodiny ráno v lednu osmdesátých let. Vůkol nás hluboký klid a hluboká totalita. Nás nyní čekaly tři týdny pohybu v metrových závějích na Šumavě. Už jsme se nemohli dočkat.

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 9.7.2026 10:54 | karma článku: 4,41 | přečteno: 83x

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Zdeněk Pokorný

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