Tři úkoly
Říká se, že kdo je připravený, není překvapený. To je ale málokdo a málokdy. Připravený. Navíc, nelze být připravený, když se stane něco, co člověk nečeká. Například nemoc.
Král v plné síle, mající jedinou krásnou dceru na prahu dospělosti, náhle onemocněl. Tu se vynořily státnické záležitosti. Bylo třeba jednat neodkladně a zajistit budoucnost království. Pro všechny, kteří v něm žili. I princezně Rachel, která byla ještě spíše dítětem. Dosud ani nepomyslela na manželství a na to, že by měla dělat něco jiného, než se věnovat sama sobě a svým zálibám, hrám ... to vše mělo skončit. Bude to těžké? Mnohem hůř – bude to pro ni nepředstavitelné. Zesmutněla. Hravost, smích a lehkost se z jejího života a tváře vytratily. A než bylo možné cokoli ještě narychlo udělat, přichází smrt. Král umírá. Jistota a ochrana, kterou tak samozřejmě poskytoval, náhle mizí. Budoucnost je nejistá. Co teď a co potom?
Nastávají chvíle diktované úzkostí a strachem. Okamžitě je vyhlášeno, že místo krále je uvolněné a získat ruku princezny rovná se usednout na uprázdněný trůn. Jak ale provést výběr? Vyhlášením soutěže přece. Soutěže, která dopředu nezná vítěze, ale zná hlavní cenu. A hlavně rychle, prosím. Rychlí koně s rychlými jezdci rozvážejí rychle spěšná pozvání, bezodkladně se přibíjejí plakáty, bubeníci bubnují, hlasatelé vyhlašují, … aby se všude vědělo, že se hledá budoucí král. Měl by být pohledný, udatný, silný, moudrý, ušlechtilý, milosrdný, ale též rozhodný. Jak to ale zajistit? Zeptali se tedy chůvy. Té, která zná život a také princeznu. Chůva stanovila pravidla soutěže a tři úkoly, které měli všichni zájemci splnit. Tady jsou, takto zazněly, když je vyhlásili na hradním nádvoří. Nad hlavami všech, kteří tam stáli a dělali si naděje na královský trůn a na ruku princezny.
I.
„Poslyšte všichni, kteří jste přišli zúčastniti se spravedlivého zápolení a soutěžení o princezninu ruku a současně o královský trůn. Kdo nesplní první úkol, nemůže pokračovat dál. Uprostřed lesa, v dubině, je malý rybníček. K němu vede úzká cesta, z obou stran lemovaná ostrým bodláčím a keři s velkým trny. Jiná cesta tam nevede. Po ní projdete až k rybníčku. Na jeho dně žije stará ryba – obrovitý sumec. Toho musíte chytit a z jeho břicha dostat prsten, který jeden z vás navleče princezně ve svatební den na ruku. Máte na to čas do setmění. Hodně štěstí.“
V hloučku jinochů to zašumělo, protože čekali hádanky. Hlavolamy. Křížovky. Něco takového ne. Bylo to náročné. Báli se prohry a nechtěli riskovat. Tiše se vytráceli a doufali, že se rychle zapomene, že tady vůbec někdy byli. Zbyli jen tři. Vilík, Štefan a Kleofáš.
Vilík se Štefanem byli výborní organizátoři, a tak před sebe „pustili“ Kleofáše. Ten se sám nabídl, že půjde před nimi, aby využili jeho koženého kabátce, dobře zachycujícího všechny trny a škrábance. Dařilo se jim držet s ním krok a tak, chráníce se za jeho zády, pronikli až k rybníčku. Kleofáš byl syn hostinského, jehož zájezdní hostinec neprosperoval moc dobře. Měl často hlad. Nosil proto s sebou pytlačku, díky níž se všem třem podařilo chytit požadovaného obřího sumce, kterého by jeden nemohl zvládnout. Tak těžký a velký byl. Jako by na ně ve vodní hlubině čekal, až mu hodí návnadu na malém háčku, který se jen tak tak zachytil v jeho obrovité tlamě. Vrhli se nas něj a zápasili s ním ve vodě, než se jim podařilo společně ho dostat ke břehu a poté na souš. Tam jej teprve zbavili života. K prstenu v útrobách tohoto mrtvého obra také nebylo snadné se dostat. Štefan s Vilíkem pomáhali Kleofášovi ze všech sil prohledat jeho nekonečné vnitřnosti. Kleofáš používal svůj malý nůž, ostatní neměli nic. Po úporné práci jej nakonec našli. Malý prstýnek s červeným kamínkem na jemnou dívčí ruku. Naše trojice se vrátila s vítěznou trofejí na zámek. Všichni tři se shodli na tom, že jejich úspěch byl společný a jeden bez druhého by to nedokázali. Bylo tedy rozhodnuto, aby všichni tři pokračovali dál v soutěži.
II.
„Poslyšte druhý úkol. Vy, kteří jste zde zbyli.“ Na ztichlém velkém nádvoří se druhý den před setměním choulily tři postavy. Zdálo by se, že měli dost času si odpočinout a vyspat se, ale únava ze zápasu s rybou byla znát nejen na držení jejich těl, ale i ve strhaných obličejích.
„V prvním úkolu jste měli dokázat, že umíte snášet bolest, že si víte rady v nenadálých situacích a máte po ruce něco, čím jste schopni si pomoci, ať už je to udice nebo kamarád, který byl ještě před chvílí vaším soupeřem. Vy jste to dokázali, a proto postupujete do dalšího kola. Nyní je vaším úkolem docela lehká věc. Neusnout. Nenechat si vzít svěřené jídlo - nenechat ho sníst někým cizím a zároveň se jej sám nedotknoutt.“
Znělo to tajemně. Ale za chvíli už bylo každému jasné, o co půjde. Každý z našich tří budoucích králů stál pod rozložitým stromem v zámeckém parku, kam po setmění vypustili lovecké psy. Na nízkých větvích bylo zavěšeno voňavé, opečené maso, které měli uhájit před zvířaty, ale sami si z něj také nesměli ukousnout. A to celou noc až do rána.
Domnívali se, že to bude snadné, s klackem v ruce odhánět dotírající psy, kteří po dobře mířené ráně do čenichu obvykle dali na chvíli pokoj. Ale jen na chvíli. No, jen si to zkuste, takhle běhat celou noc. Čas mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní, který je odjakživa vyhrazen všem spáčům, byl velmi kritický. A tu se stalo, že Kleofáš, hodně podrápaný z prvního úkolu, protože šel k rybníčku první, na chvíli usnul. Užuž se u jeho stromu vyrojila smečka psů číhající na jakoukoli chybu, když vtom mu jeho soupeři, Štefan s Vilíkem, pomohli a nenechali ho ve štychu, jako on včera je.
Opět díky vzájemné pomoci splnili daný úkol všichni tři a mohli postoupit dál. Ale takhle to nemělo být. Princeznu si mohl vzít jenom jeden z nich. Měli si přece jít vzájemně po krku. Nepomáhat si. Jak tohle skončí?
III.
Třetí úkol měl rozhodnout o budoucím králi a ženichovi pro princeznu.
Nechme teď mluvit Rachel. Zatím zůstávala celou dobu stranou. Dívky a ženy nejsou zdaleka tak nevšímavé a pasivní, jak by se mohlo zdát. Je jedna vlastnost, která je pro ně hodně typická, a tou je zvědavost.
Rachel sledovala celé soutěžení velmi bedlivě. Zkoumavě si prohlížela z maskovaných úkrytů pomocí kukátek své nápadníky. Pohybovala se v zámku sítí tajných chodeb, o nichž neměl kromě její chůvy nikdo ani tušení. Jen občas se za obrazem ozvalo vzdechnutí nebo prudký výdech, jednou dokonce pšíknutí. Štefan, Vilík i Kleofáš, kteří sdíleli komnaty v přízemí zámku v blízkosti konírny, připisovali tyto zvuky koním. Budoucí královna shledávala krásným každého z nich. Okem mohla spočinout na jejich dobře vyvinutých postavách, úsměvech i zajímavých tvářích. Líbili se jí všichni. Nevěděla, pro kterého se rozhodnout.
Po delším pozorování ji však přece jen zaujal jeden z nich. A když si sama před sebou měla odpovědět na otázku, proč tomu tak je, byl to jeho určitý takt, vlídnost a laskavost, s jakou jednal s každým, s nímž přišel do styku. Dalo by se jednoduše říct, že byl hodný a milý. Zajímal se o druhé. „Byl by to dobrý král? A dobrý manžel? Mohla bych ho milovat?“ Takové otázky si Rachel kladla, a to, že si nedokázala jasně odpovědět, jen zvyšovalo její zmatek uvnitř. Tehdy nakvap odcházela od svých kukátek a pozorovatelen. Zakázala si v mysli se jakkoli obírat tímto tématem. Vždyť stejně nemohla nijak ovlivnit výsledek zkoušek. Její srdce však tento jinoch přitahoval. Štvalo ji to. Ztrácela svou nezávislost. Nechtěla se zamilovat, protože zamilovaní lidé jsou slabí. A ona nemohla být slabá. Nechtěla být slabá a zranitelná.
Jak to všechno nakonec dopadlo? Podle toho, jak odvíjím klubíčko tohoto pohádkového příběhu, jistě už tušíte.
Třetí úkol měl být nejtěžší ze všech a také byl. Byl úkolem ne pro slabochy, ale pro siláky. Pro mravní siláky. Byl to úkol plný ponížení, posměchu a nekonečné trpělivosti, kterou musí mít jenom král a vladař. Je také jen člověk ale i král, a musí jím zůstat i v okamžiku prohry. Jedině v takové situaci se ukáže, co je v něm. Když je nucen přiznat porážku a vzdát se cenných věcí, osob, dokonce i své vlastní důstojnosti.
A tak byli všichni tři budoucí králové připoutáni k pranýři, svlečeni ze šatů a nazí sešleháni důtkami, až každému naskákala jelita. Takhle se to dělalo nepřátelům – dokonce i králům zajatým v boji. Zesměšnili je a společně s šaty jim vzali i jejich důstojnost. Tohle měla být jen příprava na to, co by se jim mohlo v životě stát. Vystaveni na náměstí všeobecnému posměchu davu, který po nich házel plesnivá rajčata a shnilou zeleninu – to všechno bylo součástí téhle drsné zkoušky – a každý mohl kdykoli ukončit. Stačilo ukázat smluvené znamení rukou a mohl ze soutěže odejít. Byla to dost krutá zkouška. A tak se stalo, že postupně odešli Štefan i Vilík. Zůstal jen Kleofáš. Spoutaný na rukou i nohou, mračna much se k němu snášela, lezla po obličeji i jeho bolavých zádech. Hmyz mu lezl do očí a do nosu, i po místech, která nosíme raději zahalená. Nejhorší chvíle však nastala, když kohosi v davu napadlo vzít si na paškál jeho mužství a začít se mu smát, že s takovým vybavením nezajistí království nástupnictví a dědice. Mějme stále na paměti, že i tento úkol sledoval svůj vlastní cíl stejně, jako ty dva před tím. Měl otestovat nejen odvahu a vytrvalost, ale také schopnost snášet ponížení a přesto dál zůstat králem. Tohle už ale bylo příliš. Kleofášovi se zaplnily oči slzami a užuž se chystal dát znamení, že končí, když vtom se na pranýři objevila Rachel. Mlčky svým tělem zakryla jeho nahotu.
Bylo jasné, kdo bude příští král. Pohádky zde obvykle končívají slovy: „... a žili šťastně až do smrti“ či „Jestli nezemřeli, žijí podnes.“ Jestliže jste dočetli až sem, budiž vám vzdána chvála a dík. Pokračujeme však dále.
=============== e p i l o g ===================
Vztah muže a ženy bývá někdy připodobňován k hrnečku. Jsou tací, kteří tvrdí, že když se v tom vztahu něco pokazí, a může to být i hodně vážné, je to jako by hrneček spadl na zem a rozbil se na několik částí. Podaří-li se těm dvěma pokračovat ve vztahu, že už to není jako dřív, ale že „pijí ze slepovaného hrnečku“, jsou smutní a už nikdy se nemohou mít rádi tak, jako dříve. To je ovšem omyl, protože rozumní lidé vědí, že hrnečky přece padají na zem a rozbíjejí se. Ve vztahu dvou lidí, muže a ženy, ti dva vždycky pijí ze slepovaného hrnečku, nebo nepijí vůbec.
Kde jsou lidé, jsou i nedorozumění. Lidé už se vlastně nedohadují jen tam, kde jim na sobě nezáleží, kde už je mrtvo. Je-li však vůle si nedorozumění vysvětlit, přiblížit se opět k sobě, tam je možné jít dál. A paradoxně, s každou takovou překonanou těžkostí je jejich vztah silnější a krásnější, než byl před tím. Jejich důvěra neklesá, ale stoupá, protože společně překonali horu. Vystoupili na vrchol. Pochopili jeden druhého. Uvědomili si situaci očima toho druhého. Chce to čas.
Skutečný problém nastává ve chvíli, kdy jeden při usmiřování musí ustoupit úplně ve všem, protože „kdo se ozval, ten způsobil nedorozumění“, a druhý ve všech hádkách dominuje, nic si nepřizná a ničeho opravdu nelituje. Tady „jeden z partnerů za to vždycky může.“ Z takového hrnečku už po čase nejde pít vůbec.
Ale to přece každý ví. A proto přejme Rachel a Kleofášovi (i nám všem), aby(chom) z toho společného hrnečku pili až do skonání věků.
Zdeněk Pokorný
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