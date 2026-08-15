Tma světlo nepohltila
Žili jsme na malém městě. Hornickém. Bydleli tu nejen místní, ale lidé odevšad. Svobodárna praskala ve švech. Všichni si chtěli na šachtě vydělat. Horník – kdo je víc?! Jo, to tenkrát platilo.
Přesto, že v té době frčelo všechno možné, havíři hlavně sledovali rudou hvězdu na těžní věži. Když svítila, plnil se plán, a všichni brali prémie. Výplaty tu byly královské. Což znamenalo, že si mohli našetřit na auto, na dovolenou, na domek nebo na chatu.
To byl jeden svět. Ten barevný a hlučný, šedesátá léta.
Pak byl ještě jiný svět. Svět kostelní sepnutých rukou, modliteb, zpěvů, zbožnosti, trochu našedlý. Jiný. Zdálo se, že se tyhle dva světy nemají šanci nikde protnout. Sem nezazníval rachot embéček, Beatles, minisukní a džínů do zvonu. Zejména pokud byly dobře zavřené dveře do kostela. Zdálo se, že se tu čas zastavil. Kdy? V roce 1600, kdy upálili Giordana Bruna?
Ale přesto ...
Můj kamarád Karel v ministrantský komži, která byla z tak tvrdé látky, že znemožňovala předklon a nejspíš pamatovala příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, mi šeptl do ucha: „Slyšels to?“ „Co jako vole?“, odvětil jsem naštvaně, protože mě bolela kolena. „Poslouchej,“ zašeptal. Kněz z kazatelny kázal na téma, že temnota světlo nepohltila. A vysvětloval věřícím v šátcích1), jak to mají chápat. Že ta temnota to jsou ty životní trable a světlo, že je Kristus. Přinášející naději a optimismus.
„No a“, opáčil jsem po cestě z kostela. „Něco mě napadlo, ale nesmíš mě prásknout,“ šeptal mi Karel. „Rád bych něco vyzkoušel“, spiklenecky mrknul. „Ale budeš to muset udělat ty, protože já tu na Velikonoce nebudu“. Na Bílou sobotu se konají bohoslužby ve večerních hodinách, a v kostele se dobrou půl hodinu na začátku nesvítí. Karel obstaral látku, která ve tmě svítila, já ji měl nalít do kropenky a až se věřící přežehnají svěcenou vodou obohacenou o tuhle chemikálii, budou ve tmě svítit.
Velikonoce se blížily, mně se svíral žaludek, že skončím podobně jako Giordano Bruno, že věřící nejsou na takovýhle srandičky stavěný. Chtěl jsem Karlovi odříct, ať si laskavě svůj pokus vyzkouší sám.
Po Zeleném čtvrtku, Velkém pátku nastala konečně Bílá sobota – řeknu vám, že věřící člověk stráví v tom kostele docela dost času. No ale nešť ... Na Bílou sobotu trvají obřady dvě až tři hodiny. Je to dlouhé. Kropenka je od začátku prázdná. A hned jak jsem od faráře dostal pokyn nalít tam vodu a on sám se chystal všechny věřící sedící v lavicích pokropit, dolil jsem do svěcené vody chemikálii2) od Karla a mnozí, kteří přišli do kostela později, na svůj obličel aplikovali to, co Karel chtěl. O mě se pokoušely mrákoty.
V kostele stále svítily pouze malé svíčičky, které držel každý v ruce, světla byla ještě zhasnutá. A jak chemikálie začala na obličejích zasychat, vytvořil se v kostele úžasný obraz. Temnota světlo nepohltila. Všichni světélkovali. A Karel to neviděl, viděli jsme to jen my, kteří stáli s knězem u oltáře. Nikdo kromě mě nevěděl, co se děje. Naštěstí se brzy rozsvítilo, jinak bychom tam měli druhou Čihošť3).
„Tak co?“, ptal se Karel po Velikonocích. Vydechl jsem: „Bylo to něco úžasného“. Dopodrobna jsem mu všechno vylíčil. Karel se spokojeně usmíval. Temnota světlo nepohltila.
Tady ještě ne.
Navíc – oba světy, ten v kterém jsme reálně žili, i ten kostelní, se protnuly.
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1) v šátcích proto, že drtivá většina návštěvníků kostela jsou ženy ...
2) Fotoluminiscenční pigmenty svítící ve tmě. V dnešní době je k dostání v široké nabídce. Karel se zajímal o chemii i ve svém volném čase.
3) Čihošťský zázrak.
Zdeněk Pokorný
Šíp v nástěnce
„Pocem ty hajzle! Ne ty pocem,“ honili jsme se kolem stolu v kuchyni dokud ve dveřích nezaharašil klíč. To se náš tatínek vracel z práce.
Zdeněk Pokorný
Záviděli nám dřinu
Nebyla „hodná“ nebo „zlá“ StB. Byla jen jedna a bylo záhodno se jí vyhnout. Někteří neměli to štěstí a setkání s StB nepřežili.
Zdeněk Pokorný
Fuks
Kůň je věrný jako pes. Můžete ho uštvat k smrti. A on se nebrání, jde sám smrti vstříc. Obětuje se za vás. Pro člověka, pro něhož je takové zvíře přítelem, druhem, je jeho ztráta veliká rána.
Zdeněk Pokorný
Jupí!
V tomto článku nesu dobrou zprávu všem, pro které demokracie není sprosté slovo, ale jediný uspokojivý systém správy věcí veřejných.
Zdeněk Pokorný
Zabijačka
Prase bylo obrovské a vyplňovalo celý prostor menší stodoly, kde viselo na trámu, pod ním velké dřevěné necky plné vařicí špinavé vody. I řezníkovi se valila pára z úst. Byla zima, sníh a mrzlo.
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