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Smím prosit ?

Zdeněk Pokorný
Zahájili jsme další plesovou sezónu a taneční. Dívky a dámy se rády hezky ustrojí. Mladí pánové a džentlmeni ostatně také. Všem to sluší, všichni si jako vyměnění ... jakoby to v tu chvíli ani nebyli oni ...

Smím prosit, slečno?

Tento pár už dlouho tancuje spolu ...

Jak byly ty kroky? Já levou dopředu ...

Promiňte slečno, zapomněl jsem se dnes učesat ... a taky se potíte jako dveře od chlíva? Ne ...

Minule to na nás taneční mistr nahrnul ...

A následuje promenáda ...

Všechny fotografie jsou autorské.

Autor: Zdeněk Pokorný | úterý 10.11.2026 15:08 | karma článku: 0 | přečteno: 30x
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Zdeněk Pokorný

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