Smím prosit ?
Všechny fotografie jsou autorské.
Zdeněk Pokorný
Projev
Představte si to. Jste třídní na střední speciální škole. Z jedenácti postižených studentů, povahově velmi dobrých, pracovitých, odmaturují jen dva. Stojíte před nimi a NEMÁTE pro ně maturitní vysvědčení ...
Zdeněk Pokorný
Kupředu levá od zlé k hodné StB
Dvě období, které od sebe dělí zhruba 30 let. Je tam vidět posun k lepšímu. Uplynulo dalších 50 let ... a léta běží, vážení.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #5
Palečkovi v kleci nebylo dobře. Připadal si tam jako „ježek v kleci“. Ta připomínala drátěné husí vejce.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #4
Palečkův život přesně kopíroval sinusovku. Tušil, že okamžiky radosti a štěstí vystřídají okamžiky smutku a beznaděje. A tak pořád dokola.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #3
Je to „vzláštní“, říkával Paleček, on nikdy neřekl „zvláštní“, „ale táhne mě to dál.“ A tak se jednoho krásného dne sebral a vyrazil opět na cesty.
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