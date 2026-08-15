Šíp v nástěnce
Píše se památný rok 1968 spojovaný s mnoha nadějemi, protože – jak jsme slyšeli ze všech stran - docházelo k uvolňování. My s bráchou, kteří jsme zrovna byli dva divoši1) a vyráběli jsme už několikátý luk, jsme tomu nerozuměli. A taky jsme se o to nestarali. Jediné uvolňování, které jsme znali, bylo zakázané uvolňování2) v hokeji. Jediný náš zájem, který jsme měli, bylo přeprat toho druhého a dát mu pořádně do držky. Sourozenecká rivalita se nyní projevovala naplno. Zejména já jako mladší a tlustší jsem tenkrát hodně odbrzdil.
Bušili jsme do sebe drobnýma pěstičkama a pak nás napadlo, že na sebe vytáhneme klasické indiánské zbraně a začali jsme po sobě v obýváku střílet z luku šípy. Každý šíp byl na konci opatřen desítkou hřebíkem, vůbec nám nedošlo, že je to v podstatě smrtící zbraň.
V jednu chvíli jsem se sehnul a dobře jsem učinil, protože šíp opsal neuvěřitelnou trajektorii. Těsně minul moji plavou hlavu, proletěl oknem v kuchyni (bydleli jsme v přízemním bytě naproti hornickému učilišti), minul jakési auto, které tam zrovna jelo a zaryl se velkou silou do nástěnky, kde byly nějaké ideologické nebo náborové cancy. Už nevím.
Rachot tříštícího se skla způsobil naše okamžité vystřízlivění z adrenalinového boje.
Jelikož jsme byli slušně vychovaní, cupitali jsme za sebou k vrátnici, abychom se tam přiznali. Tam už jacísi pánové s páskami na rukou3) lomili rukama a něco na nás křičeli. Napsali si naše jména a poručili, aby se tam náš otec zastavil, až přijede ze šichty, což se odehrálo hned příští hodinu.
Když se vrátil tatínek z práce, už v nás byla malá dušička a všechno jsme mu plačíce oznámili. Vůbec netuším, co se mu odehrávalo v hlavě, ale vrátil se za chvíli domů s tím, že je všechno zařízeno. Zasloužili jsme si oba výprask, ale nebylo nic. A tím skončila éra dvou divochů u nás doma a začal modrý život.4)
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1) Dva divoši – J. F. Cooper (kultovní kniha všech kluků obdivujících divočinu a Modrý život od J. Foglara, prostě skautů)
2) Situace v ledním hokeji, kdy puk přejde tři čáry a bránící se mužstvo při přesilovce např. takhle vyhodí puk ze své třetiny a získá cenné vteřinky. Vhazuje se pak ovšem v jejich obranné třetině.
3)PS VB – Pomocná stráž veřejné bezpečnosti (většinou zamindrákovaní chlapi, kterým se všichni smáli, tak oni si zjednávali takhle pozornost a šikanovali koho mohli.)
4) Ze školy hned domů a úkoly a pomáhat velice intenzivně s domácími pracemi. Nanosit uhlí a v sobotu klepání koberců, každý den vynášení odpadků, vytírání podlahy, vypínání naškrobených záclon a podobné zábavné kratochvíle.
Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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