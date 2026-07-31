Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Rozpolcenost

Pozvali si mě soudruzi na schůzi, kde přijímali a nabírali nové členy. Měl jsem velký strach, přemýšlel jsem, na co se mám vymluvit tentokrát. Že se musím starat o rybičky, to mi posledně prošlo jen tak tak ...

Sáhnul jsem do kapsy v rozrušení,

záchrannou fotku jsem vytáhl v okamžení:

„Nemohu vstoupit, nejsem hoden té důvěry,

takto rozpolcen jsem i uvnitř!“

Soudruzi nevěřícně hleděli,

pak souhlasně pokyvovali.

„Ano, takové soudruhy tady

doopravdy nepotřebujeme“.

„Běžte domů“, drtíce mezi zuby.

S ulehčením jsem uléhal,

že mám zase pokoj,

alespoň na chvíli.

Plastika z parku Javorka v České Třebové (autorská fotografie)

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 31.7.2026 18:36 | karma článku: 0 | přečteno: 31x

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Běh únorového vítězství

Vojna v minulém režimu neskýtala moc možností k zábavě. Museli jsme si je proto vytvořit sami a naplno projevit svou kreativitu.

30.7.2026 v 10:09 | Karma: 11,51 | Přečteno: 162x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Blikající brigadýrka

S mými veselými historkami z doby diktatury proletariátu se pomalu blížím ke konci. Bavil jsem se těmito kousky v době svého mládí.

24.7.2026 v 11:37 | Karma: 9,39 | Přečteno: 175x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Jak vydupat se soudruhy #3

Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.

23.7.2026 v 18:47 | Karma: 9,41 | Přečteno: 242x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Jak vydupat se soudruhy #2

Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.

23.7.2026 v 1:16 | Karma: 10,75 | Přečteno: 248x | Diskuse | Poezie a próza

Zdeněk Pokorný

Jak vydupat se soudruhy #1

Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.

17.7.2026 v 23:14 | Karma: 14,46 | Přečteno: 320x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Na 14 stanicích Kraje Vysočina naměřili meteorologové rekordní teploty

ilustrační snímek
31. července 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Na Vysočině dnes opět 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty. Stejně jako ve čtvrtek....

Ve Zlínském kraji dnes padaly teplotní rekordy, bylo téměř 38 stupňů Celsia

ilustrační snímek
31. července 2026  17:54

Na 12 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve Zlínském kraji s dlouhodobou...

Hasiči po 22 hodinách lokalizovali požár lesa na Opavsku. Pokračuje dohašování skrytých ohnisek

U rozsáhlého požáru lesa v obci Větřkovice-Nové Vrbno zasahuje 21 jednotek...
30. července 2026  16:02,  aktualizováno  31. 7. 19:23

Hasičům se v pátek dopoledne podařilo po zhruba 22 hodinách lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu na...

Povodí Ohře dostalo od ÚOHS pokutu 90.000 korun za dodatky ke smlouvě

ilustrační snímek
31. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Povodí Ohře dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 90.000 korun za dodatky...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 36
  • Celková karma 7,88
  • Průměrná čtenost 115x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.