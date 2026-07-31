Rozpolcenost
Sáhnul jsem do kapsy v rozrušení,
záchrannou fotku jsem vytáhl v okamžení:
„Nemohu vstoupit, nejsem hoden té důvěry,
takto rozpolcen jsem i uvnitř!“
Soudruzi nevěřícně hleděli,
pak souhlasně pokyvovali.
„Ano, takové soudruhy tady
doopravdy nepotřebujeme“.
„Běžte domů“, drtíce mezi zuby.
S ulehčením jsem uléhal,
že mám zase pokoj,
alespoň na chvíli.
Zdeněk Pokorný
Běh únorového vítězství
Vojna v minulém režimu neskýtala moc možností k zábavě. Museli jsme si je proto vytvořit sami a naplno projevit svou kreativitu.
Zdeněk Pokorný
Blikající brigadýrka
S mými veselými historkami z doby diktatury proletariátu se pomalu blížím ke konci. Bavil jsem se těmito kousky v době svého mládí.
Zdeněk Pokorný
Jak vydupat se soudruhy #3
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.
Zdeněk Pokorný
Jak vydupat se soudruhy #2
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.
Zdeněk Pokorný
Jak vydupat se soudruhy #1
Svět, ve kterém žijeme, se dramaticky změnil. Já, dříve narozený, vnímám ve svých kostech zjevný návrat k totalitnímu režimu.
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