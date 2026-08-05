Pupek světa
„Budeme mít práci,“ zaklapl můj parťák na údržbě svoje véčko, „máme začít v pátém patře. Odpolední a noční směna to dodělají.“
Ten den1) bylo propuštěno zhruba pět set zaměstnanců FORTIS BANK LONDON. Každý se svými věcmi v krabici od bot spěchal do podzemky. Ženy šly s pláčem, muži se smutnýma očima. Získat a udržet si dobře placenou práci, bylo a je v Londýně naprosto zásadní. Přesvědčil jsem se na vlastní kůži, že lidé jsou schopni nechat se kvůli tomu vykořisťovat, a nejenom ženy, ale i muži se nechat znásilňovat ...
Začali jsme sklízet výpočetní techniku, některé židle byly ještě „zahřáté“. Všechno putovalo do skladu, celé páté patro bylo do druhého dne vyklizené. Každá maličkost procházela pečlivou evidencí a kontrolou. My měli svoji práci jistou. Elektrikář údržbář je nutný všude, zejména v bance.
Další mojí prací byla elektroúdržba v ROYAL BANK OF SCOTLAND. Zde jsem pocítil nevraživost kolegy z JAR, který na rozdíl ode mne musel po 180 odpracovaných dnech odjet domů. My, jako Evropané, jsme se něčím podobným řídit nemuseli. Jeho chování bylo diktováno závistí, s ničím mi nepomohl, na noční směně vyspával někde ve skladu, zatímco já jsem se snažil plnit naše povinnosti. Byl jsem v kolektivu oblíben, obdivovali mě, že jsem byl schopen udělat dvakrát za sebou „elektrikářské zkoušky“ 17th Edition2). Moc jsem nemluvil, snažil jsem se dobře poslouchat hovor, pochopit, co se ode mne čeká. Je to vždycky problém, když člověk není rodilý Angličan.
Bylo mi vysvětleno, že mám rozlišovat „tmavé“ do několika kategorií a držet se od nich raději dál. První byli „Africans“ pocházející z Afriky. Sem spadal můj kolega z práce z JAR, ale existovaly odnože, např. „Nigerians“ s typickými pokrývkami hlav v národních barvách (žlutá, červená, zelená). Do druhé kategorie „Caribbeans“ spadali všichni z karibských ostrovů. Třetí kategorii tvořili všichni ostatní lidé tmavé pleti, kterým nebylo radno říkat „negroes“ nebo „dark men“, protože tím si člověk okamžitě koledoval o konflikt. Příslušníci těchto kategorií mezi sebou soupeřili a rozhodně se nemilovali ...
Uspokojil jsem mého černého kolegu z JAR, když jsem po několika měsících z této práce odešel, nebyl jsem schopen pracovat v nepřetržitém režimu stálých nočních směn. On schopen byl, protože na nich spal. Všechno dokázal okecat a připomínal mi některé další národnostní menšiny z mé domoviny.
Další mojí prací byla práce s polskými kolegy na nákladné obnově domu v sousedství Madonny v „posh“ čtvrti Mayfair. Z této doby si vzpomínám na moji marnou snahu vyvrtat výkružníkem v koupelně obložené zeleným amazonitem otvory na zásuvky a vypínače. V každé místnosti, i na WC, byly umístěny velké televizní obrazovky. Jednou jsem si stoupnul na okraje vany, abych vrtal díru do stropu, a umístil zde lustr, když mě šéf stavby seřval, ať okamžitě slezu, že tahle vana z jednoho kusu mramoru stála půl milionu liber. Ztratil jsem tu všechny iluze o Polácích, kteří vůbec nevěděli, jak se zapojují okruhy podle anglických norem, a opět měli spoustu řečí, jak něco nemohou udělat.
To se psal rok 2009 a já se i pod tlakem rodiny vrátil domů, protože práce bylo v Londýně čím dál tím méně.
Byla to pro mě cenná životní zkušenost. Všechno jsem si musel tvrdě zaplatit a tvrdě odpracovat. Nikdo na mě nebyl zvědavý. A nikdo se přede mnou neposadil na zadek. Nebyl jsem „pupek světa“. A tak je to doteď.
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Pozn.:
1) září 2008 ... pobočka FORTIS BANK v Londýně zavírá svoji expozituru v důsledku kolapsu trhu s nemovitostmi. Jedná se o začátek vleklé finanční krize, která postihuje celý svět, i Českou republiku, kde vrcholí v roce 2011.
2) 17th Edition ... označení norem pro provoz elektrických zařízeních ve Velké Británii. Od doby zavedení to byla 17. revize norem od zavedení užívání elektřiny na britských ostrovech. Aktuálně už je to 18th Edition.
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