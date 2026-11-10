Projev
Slavnostní vyřazení studentů z celé školy.
-- v pozadí jeho projevu zní píseň The Show Must Go On (The Queen) –
Carissimi mie, carramba – the show must go on!1)
Asi jsem byl v minulém životě Ital žijící v Londýně nebo fakt nevím.
Nevím, jak jinak, než s italsko-španělským temperamentem vyjádřit, jak jste mi přirostli k srdci a současně říct, že i když skončila naše vesnice v troskách pod ledovcem - život jde dál. (Nikdo z těch Švýcarů tam nezůstal, o všechno přišli, ale přežili. Všichni.)2)
Tak si to představte. Oni musí pokračovat. A my též. Musíme přijmout, ba dokonce obejmout, všechny naše porážky a děkovat pokorně, když nás navštíví úspěch a vítězství. Neboť nic není trvalé. Ani porážky, ani vítězství. Jak bychom byli schopni se opravdu radovat z vítězství, kdybychom nikdy neprohráli? Úspěch se rodí v bolestech, stejně jako my jsme přišli na tento svět. V bolestech.
A když už teď teoreticky tak dobře víme, že se obojí střídá, podívejme se na náš jídelníček. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, také se v něm střídají hořká a sladká jídla. A ona pomyslná sladká tečka? Tu na kterou se všichni těšíme – snad na ni máme i nárok, že?
Už končím: Třído – pro mě jste vítězové, a to úplně všichni.
Děkuji Vám ze srdce za uplynulé čtyři roky, které jsem s vámi mohl strávit (pochopil jsem díky vám, že jsem autista3) jako vy) a přeji hodně zdraví a úspěchů nejenom vám, ale i vašim rodičům, kteří vás krmí, šatí a botí a vůbec vás ve všem podporují a fandí vám.
Přál bych si, abyste nikdy nelitovali svého rozhodnutí vybrat si naši školu, jakkoli vám to v posledních dnech přišlo jako velký omyl. A já věřím, že budete lepší než my. Protože z ničeho se učitel tolik neraduje, jako když je žák lepší než on...
Děkuji vám. A … we will NEVER surrender.4)
================ after party =======================
Maturitní zkoušky dopadly špatně proto, že dva učitelé se rozhodli studentům u zkoušek nepomáhat a současně je v rámci jakési jejich osobní sabotáže na maturitu nepřipravit.
Jeden ze studentů podal na krajský úřad žádost o přezkum. Bylo mu vyhověno a došlo na důkladné vyšetřování inspektory České školní inspekce z jiného kraje. Bylo konstatováno několik pochybení a jeho maturitní zkoušky se opakovaly. Uspěl v nich s hodnocením o dva stupně lepším než u první zkoušky.
Postupně úplně všech jedenáct studentů udělalo předepsané maturitní zkoušky.
Třídní učitel ze školy následující rok odešel.
================ poznámky ======================
1. Carissimi mie, carramba – the show must go on! Moji nejdražší přátelé (it.), hrome (šp.) – šou pokračuje! (an.) Maturita, zejména její ústní část je všemi účastníky považována za šou / představení.
2. V době konání slavnostního vyřazení studentů zavalil ve švýcarském kantonu Valais ledovec z 90 % celou vesnici Blatten. Přišli o všechno, ale přežili.
3. Speciální školství se zabývá vzděláváním studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Specifika jejich postižení spočívají ve všech formách poruch tzv. autistického spektra; tito studenti běžně skládají státní maturitu, vyučující musí přizpůsobit styl výuky jejich postižení.
4. We will/shall never surrender – nikdy se nevzdáme (známé heslo bránících se Britů během německého bombardování ve 2. sv. válce), jehož autorem je sir Winston Churchill, ministerský předseda.
Zdeněk Pokorný
Kupředu levá od zlé k hodné StB
Dvě období, které od sebe dělí zhruba 30 let. Je tam vidět posun k lepšímu. Uplynulo dalších 50 let ... a léta běží, vážení.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #5
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Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #4
Palečkův život přesně kopíroval sinusovku. Tušil, že okamžiky radosti a štěstí vystřídají okamžiky smutku a beznaděje. A tak pořád dokola.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #3
Je to „vzláštní“, říkával Paleček, on nikdy neřekl „zvláštní“, „ale táhne mě to dál.“ A tak se jednoho krásného dne sebral a vyrazil opět na cesty.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #2
Co je to za život?! Mít stále vyvrácenou hlavu? Dávat pořád pozor, aby vás někdo nezašlápl? Abyste vy nešlápli někam, odkud už nebude šance na návrat?!
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