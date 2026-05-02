Potřeba pomníku - 1. díl

Většina mužů to tak má. Urputnou snahu, aby tu po nich něco zbylo. Podívejme se v následujícím triptychu, jak to nejspíš dopadne.

Potřeba pomníku,
a kvalita trávníku,
věc lákavá,
i zbytečná...

Záleží na hřišti,
záleží na člověku.

Okna klášterní,
už zhasla úplně.
Je půlnoc,
duchů hodina.
Ve mně stydne krev a dech se zpomaluje,
na okně záclona,
prudce se rozkmitá.
Není to průvanem,
není to větrem
zbloudilým,
je to duchem tvým,
který žádný další pomník
si tu nepřeje.
A celou hodinu,
až do prvního odbití,
v hrůze přemítám,
cože to vlastně chci,
Pomník s jen mým poprsím
nebo na koni se šavlí snad?
To nemůže a nesmí se stát.
Tvůj duch odmítá se mnou dál hrát.
Cena za postavení
mého pomníku,
je příliš vysoká.

...

Chce mou duši.

...

...

A já jsem si myslel,
že ji nemám.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. díl triptychu „POM-NÍK“

Fotografie v tomto článku je ilustrativní a byla vytvořena pomocí umělé inteligence AI (chatgpt.com).

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 2.5.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Romský pohřeb

Dveře do zlonického kostela, připomínající ošuntělou katedrálu, byly zavřené. Otevřely se až po mém velkém úsilí. Zůstal jsem s údivem stát na prahu a vnímal ten šum nebo spíš rachot kostela, narvaného lidmi romského původu.

1.5.2026 v 8:00 | Karma: 9,85 | Přečteno: 196x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Pokorný

Velmi divoký žolík

Karetní hry slouží k pobavení i trénování mozku. Dovolte mi, abych vám představil dosud neznámou variantu známé hry.

30.4.2026 v 21:02 | Karma: 3,44 | Přečteno: 74x | Diskuse | Hobby

Zdeněk Pokorný

Muž, který nehajloval

Jsme v davu jednoho slunečného červnového dne roku 1936 v hamburské loděnici, kam zavítal i německý vůdce Adolf Hitler při spuštění hotové lodi na vodu.

29.4.2026 v 7:55 | Karma: 16,36 | Přečteno: 235x | Diskuse | Společnost

Zdeněk Pokorný

Conrack - 4. díl

Legendou se stanete, když o to vůbec neusilujete. Světla reflektorů vás uchopí, i když si to nepřejete a potlesk druhých vás tak trochu děsí. Stačí udělat jednu jedinou věc. Zastat se studenta.

23.4.2026 v 9:00 | Karma: 4,28 | Přečteno: 53x | Diskuse | Ostatní

Zdeněk Pokorný

Conrack - 3. díl

„Sdělte mi sladké tajemství“. Třída na mě v údivu vytřeští oči. „Kdo chybí?“ „Tak. Vy co jste tady - přátelé školní docházky ...“ „Pane učiteli a kdo jsou ti, co chybí?“ „No, to jsou přece nepřátelé školní docházky.“

22.4.2026 v 9:00 | Karma: 5,43 | Přečteno: 99x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 8
  • Celková karma 7,50
  • Průměrná čtenost 108x
Přemýšlím o světě, jaký by mohl být, kdybychom měli více odvahy nemlčet a netolerovali zlo. Vyhledávám chvíle v přírodě, kdy si mohu nejlépe srovnat myšlenky. Píšu o různých tématech ve snaze něco nového najít a objevit.

