Potřeba pomníku - 1. díl
Potřeba pomníku,
a kvalita trávníku,
věc lákavá,
i zbytečná...
Záleží na hřišti,
záleží na člověku.
Okna klášterní,
už zhasla úplně.
Je půlnoc,
duchů hodina.
Ve mně stydne krev a dech se zpomaluje,
na okně záclona,
prudce se rozkmitá.
Není to průvanem,
není to větrem
zbloudilým,
je to duchem tvým,
který žádný další pomník
si tu nepřeje.
A celou hodinu,
až do prvního odbití,
v hrůze přemítám,
cože to vlastně chci,
Pomník s jen mým poprsím
nebo na koni se šavlí snad?
To nemůže a nesmí se stát.
Tvůj duch odmítá se mnou dál hrát.
Cena za postavení
mého pomníku,
je příliš vysoká.
...
Chce mou duši.
...
...
A já jsem si myslel,
že ji nemám.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1. díl triptychu „POM-NÍK“
Fotografie v tomto článku je ilustrativní a byla vytvořena pomocí umělé inteligence AI (chatgpt.com).
Zdeněk Pokorný
|Další články autora
- Počet článků 8
- Celková karma 7,50
- Průměrná čtenost 108x