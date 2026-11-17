Pomsta růžového partnera
Na vojně jsme si říkali různými přezdívkami. Nositelem téhle záhadné přezdívky byl Karel Řempíček z jižní Moravy, krátce zvaný Kódl, který posléze získal ještě další přezdívku růžový partner. Bylo to při nechtěné sabotážní akci, o které chci vyprávět. Ale pěkně popořádku.
Chováním typický klaun, ale ne zdravotní ani vojenský, spíš cirkusový. Po buzeráku se pohyboval houpavým krokem, který připomínal Charlie Chaplina.
Vracel se zrovna z Vánoc v povznesené náladě s pořádnou výslužkou a několika lahvemi červeného vína. Chystal se je pronést skrz bránu, ale kontrola ho vyhmátla a vybrala ho. Byl rád, že mohl pronést alespoň buchty a klobásy s domácím chlebem.
Byl z toho tak zničený, že se před námi na cimře upřímně rozbrečel. On měl víno velmi rád. A když nemohl pít víno, ukradl mi Alpu a celou ji vypil. Oblečený a v botách padl rovnou do postele. Spal tvrdě až do rána. Z Kódla neustále táhlo. Měl takovou představu, že by tu vojnu střízlivý nedal ... tak se činil, no.
Uplynulo pár týdnů. Blížily se prověrky a bylo třeba dovézt z autoparku barvu na nástěnky. Měli jsme ji tam přichystanou ve vysokých desetikilových pikslách. I přihlásili jsme se s Kódlem, že je teda přivezeme, když se k tomu nikdo neměl. Kódl měl ovšem zcela jiné úmysly. Mě poslal pro barvu a sám sebe do nedalekého bufetu na pivo, kde jsem ho měl při zpáteční cestě vyzvednout.
Nespěchal jsem. Po Pražské ulici v Českých Budějovicích jsem za sebou táhl těžký dělostřelecký vozík, protože jsem věděl, že by se Kódl zlobil, kdybych ho vyzvedl moc brzo. V autoparku jsem asi tři piksly barvy a vracel se zpět do kasáren. Nyní nutno zdůraznit, že jinou než růžovou neměli. V těch osmdesátých letech ještě nebylo tolik aut, a tak se mi jelo dobře. Opět jsem nespěchal, protože ten dělostřelecký vozík byla vlastně jen ocelová plošina bez jakýchkoli postranic. Musel jsem dávat pozor, aby se ty vysoké piksly nepřekotily.
V bufetu, který byl po cestě, jsem vyzvedl Kódla, v opět povznesené náladě. Ta se u něj poznala podle jeho houpavé chůze. Občas měl ne úplně dobré nápady, což se projevilo zrovna teď. Vyrval mi oj z rukou a dal se do běhu, vlekouc za sebou ten vozík s pikslami, které se začaly povážlivě naklánět. Namířil si to přímo proti bráně, do které se vjíždělo mírně svažitým vydlážděným nájezdem. Tady každé auto přibrzdilo. Kódl ovšem v opilecké pýše naopak zrychlil a všechny tři piksly v tom kopečku, těsně před branou do kasáren, převrátil. Zkuste si to představit. Třicet kilo jasně růžové latexové barvy teče mezi těmi kostkami. Do toho vyběhnou ven všichni strážní a křičí, že sem jede velitel západního vojenského okruhu na prověrky, ať to koukáme honem uklidit a vysmahnout.
Přihráli nám dvě lopatky na uhlí, jimiž jsme tu růžovou barvu rychle chytali a vraceli zpět do těch vysokých piksel. Současně na to jiný voják sypal šedý štěrk, aby to zakamufloval, protože už nám za zády troubila armádní šestsettrojka!
Kódl si spokojeně mumlal nějakým moravským dialektem: „To maj za ty Vánoce, to je moje pomsta růžovýho partnera!“ Okamžitě se opravil, jakože pantera, ale pak se mu to zalíbilo a s tím partnerem to opakoval pořád dokola až do večera.
A přesně takhle Kódl získal svoji další přezdívku, která už mu zůstala až do konce vojny. Růžový partner.
Zdeněk Pokorný
Kapánek jiná půlnoční
Vánoce se blíží, většinou rychleji, než bychom si přáli. Upozorňují nás na ně obchodníci a rychle se otáčející listy v kalendáři. Není vůbec na škodu přibrzdit ...
Zdeněk Pokorný
Malý, ale náš
Bylo nebylo. Vyklubal se na svět zčistajasna. Nikdo s ním nepočítal a ne, že by mu při příchodu na svět tleskali, to fakt ne. Netleskali a bylo třeba naučit se s ním žít.
Zdeněk Pokorný
Tři úkoly
Rozprávky nevznikly preto, aby deti zaspaly, ale preto, aby sa dospelí prebudili. (Milan Rúfus)
Zdeněk Pokorný
Smím prosit?
Zahájili jsme další plesovou sezónu a taneční. Dívky a dámy se rády hezky ustrojí. Mladí pánové a džentlmeni ostatně také. Všem to sluší, všichni si jako vyměnění ... jako by to v tu chvíli ani nebyli oni ...
Zdeněk Pokorný
Projev
Představte si to. Jste třídní na střední speciální škole. Z jedenácti postižených studentů, povahově velmi dobrých, pracovitých, odmaturují jen dva. Stojíte před nimi a NEMÁTE pro ně maturitní vysvědčení ...
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
V Jihlavě bude ve čtvrtek 36. ročník Mladého módního tvůrce
Jihlavské střední školy připravují na čtvrtek 36. ročník soutěže Mladý módní tvůrce. Bez státní...
Ministr Bednárik k nehodě vlaků: Vypadá to, že jeden projel červené návěstidlo
Škoda po ranní srážce vlaků u hlavního nádraží v Praze přesáhne 16 milionů korun. Informoval o tom...
Z Kladna do Ruzyně za 7,5 minuty. Modernizace nejdelšího úseku trati pokračuje
Po půl roce od zahájení modernizace trati mezi Kladnem a pražskou Ruzyní hlásí Správa železnic...
Nechcete se mačkat na Národní? Pět míst v Praze, kde zapálit svíčku 17. listopadu
Je to bezpochyby symbol. Národní třída bude jako každý rok plná lidí, svíček, koncertů a projevů....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 107
- Celková karma 5,75
- Průměrná čtenost 119x