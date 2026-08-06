Pohřeb a siréna
Důstojný.
Pohřeb ...
„Ale má to hezký, pani, vite ...,“ promluví první žena v šátku. Druhá se k ní nakloní a jedovatě našpulí rty: „Málo kytek ...“ A už zase obě mlčí, ještě netuší, že budou svědky něčeho, co se běžně při pohřbu nestává. Kněz se zkormouceným výrazem profesionála přivítá zarmoucenou rodinu, všechny sousedy, přátele a známé. Vše se zdá být v pořádku. Obřad rozloučení se zemřelým může začít. Zarmoucená rodina, nebožtík, plný kostel lidí, vše je v tichu soustředěné na kněze a očekává jeho slova plná útěchy.
Nejdřív zapípala1) nesměle, tak jako když se v postýlce ozve nemluvně, že potřebuje přebalit. Všichni byli usebraní do svých myšlenek, přemýšleli o smrti a o životě. Někteří o tom, jaký byl nebožtík pěkná s...., a že je dobře, že na něj konečně došlo. Pak siréna zabrala déle a trochu silněji. Všechny to vytrhlo z jejich myšlenek na to, jak tento život stojí za starou bačkoru a že je vlastně dost krátký, však si tu člověk ani moc neužije, a tak. Kostelník se snažil zabezpečovačku vypnout, leč marně. Siréna žila svým vlastním životem a nebylo možné ji vypnout.
To už se rozhoukala naplno, a byli to hlavně vyškolení věřící, kteří získali dojem, že to je andělské troubení pro všechny k Poslednímu soudu. Že fakt nastal Soudný den, kdy to všem jednoduše „písknou“. Ostatní si jen zacpávali uši.
Kněz vedoucí obřad ztratil nervy a snažil se sirénu strhnout dolů, vyřídit si to s ní, zašlapat jí do země. Když zjistil prázdným máchnutím a nedůstojným výskokem, že na ni nedosáhne, pokynul funebrákům, aby mu přistrčili ke zdi rakev s nebožtíkem (nezakrytou) a on vyskočil na kraj, zmocnil se vzdorující sirény a hrubou silou ji vyrval ze zdi i s dráty, Poněkud vztekle ji hodil stranou a myslel si, že zvítězil, že už má všechny trable tohoto pohřbu za sebou. Siréna po chvíli ztichla nadobro.
Byl to ale teprve začátek.
Jeho utrpení ještě nebyl konec.
Pak varhany odmítly hrát a doprovodit tak skvělou píseň „Blíž k tobě Bože můj“. Vydávaly jen občasné pšouky, jak náhodně zabíraly měchy prožrané od myší. Nechytly se ani na číslo 9222) – „Matičko Kristova klíčnice nebe“.
No a nakonec, když se vše zdálo na nejlepší cestě – na hřbitov, v čele průvodu ministrantovi upadl křížek a on ho nesl celou cestu v podpaží.
Trefili naštěstí správný hrob. Když bylo po všem, na cestě ze hřbitova, se obě ženy opět setkaly a pozdravily mlčky kývnutím hlavy.
Klasika.
A takhle tady žijem.
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Pozn.:
1) piezoelektrická siréna ... je součástí zabezpečovacího systému. Má obvykle napájení z vlastní baterie a není možné ji zpravidla vypnout. Zmlkne po vybití své baterie, což může trvat i celé hodiny, dokud nepřijedou orgány činné v trestním řízení.
2) 922 ... písně v Kancionálu (zpěvníku) jsou očíslovány pro rychlejší orientaci. Tato čísla jsou zobrazena v přední části kostela, aby je všichni dobře viděli.
Zdeněk Pokorný
Zabijačka
Prase bylo obrovské a vyplňovalo celý prostor menší stodoly, kde viselo na trámu, pod ním velké dřevěné necky plné vařicí špinavé vody. I řezníkovi se valila pára z úst. Byla zima, sníh a mrzlo.
Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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Když jsem se při vojenském cvičení otočil zpět s odjištěným granátem, viděl jsem tu hrůzu v očích soudruhů, kteří čekali, co teď udělám. Bylo to NĚCO naprosto NEČEKANÉHO.
Zdeněk Pokorný
Novohradské hory turistů ráj
Dnes už je pro turisty obtížné najít místo, které by nebylo moc navštěvované. Jedno takové místo znám. Jsou to Novohradské hory.
Zdeněk Pokorný
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