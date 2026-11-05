Palečkova dobrodružství #5
Mužíci v čele s Očkem zatím zjišťovali, co všechno se jim povedlo uloupit. Bylo toho tolik, že měli vyděláno do konce života.
Z vozu vystoupila princezna. Princezna Dasha. V levé ruce měla bambitku a v pravé tasenou tureckou šavli, které se mezi vojáky říkalo janičářská. Nebezpečná a obávaná zbraň. Dasha se nemínila vzdát. Z očí jí sršely blesky a mezi zuby cenila slova, které mi zde moje slušné vychování neumožňuje vypsat.
Absolvovala nejlepší šermířskou školu, což Očko nemohl vědět, a svou protivnici hrubě podcenil. Zatlačila jej do defenzivy a za chvíli už vytahovala šavli z jeho probodeného hrudníku. Bylo po něm. Paleček volal o pomoc. Otevřela jeho vězení, stáli tu však proti hrozné přesile. Vzala ho do dlaně a utíkala s ním jako o závod, kam on jí vedl. Doběhli spolu až na okraj příkré skály. Pod nimi kaňon, v němž tekla divoká řeka. „Skočte princezno a dejte si mne do vlasů!“ Doháněli je. Neváhala ani na okamžik a skočila. Při skoku či vlastně pádu, se ve vzduchu několikrát otočili. Paleček se pevně držel jejích vlasů. Po chvíli vyplavali na hladinu. Mužíci se spokojili se zlatem a nad uprchlou princeznou mávli lhostejně rukou. Vrátili se a začali se dělit s divokými výkřiky o zlato. Několik slabších to nepřežilo. Silnější svůj lup uschovali do své skrýše ve skalách.
Řeka přešla do mírnější fáze a umožnila jim dostat se snadno na břeh. Po krátkém vydechnutí jí Paleček vypověděl svůj příběh. To všechno za chůze, protože Dasha spěchala. Brzy došla do vesnice, kde vsedla na koně a vrátila se na hrad pro ozbrojené vojsko, s kterým se ještě téhož dne vrátila na místo přepadení. Mužíci zpití do němoty nic podobného nečekali a zase oni se teď stali snadnou kořistí. Veškeré věno bylo zachráněno díky Palečkovi, který je vedl přesně na místo, kde se mužici a celý lup schovávali.
Tady by náš pohádkový příběh mohl skončit. Paleček byl králem vyznamenán a oceněn, dovezen až domů k rodičům s velkým bohatstvím. Ti nemohli dojetím vůbec mluvit. Palečka považovali už dávno za ztraceného.
A co plyne z této pohádky za poučení, milé děti?
Nikdy nikoho nepodceňuj.
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1. díl: Palečkova dobrodružství #1
2. díl: Palečkova dobrodružství #2
3. díl: Palečkova dobrodružství #3
4. díl: Palečkova dobrodružství #4
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #4
Palečkův život přesně kopíroval sinusovku. Tušil, že okamžiky radosti a štěstí vystřídají okamžiky smutku a beznaděje. A tak pořád dokola.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #3
Je to „vzláštní“, říkával Paleček, on nikdy neřekl „zvláštní“, „ale táhne mě to dál.“ A tak se jednoho krásného dne sebral a vyrazil opět na cesty.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #2
Co je to za život?! Mít stále vyvrácenou hlavu? Dávat pořád pozor, aby vás někdo nezašlápl? Abyste vy nešlápli někam, odkud už nebude šance na návrat?!
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #1
Narodil se chlapeček, velký jak můj paleček. Krmený byl dobře, v dospělého muže ani chlapce ale nevyrostl.
Zdeněk Pokorný
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