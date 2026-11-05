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Palečkova dobrodružství #5

Zdeněk Pokorný
Palečkovi v kleci nebylo dobře. Připadal si tam jako „ježek v kleci“. Ta připomínala drátěné husí vejce.

Mužíci v čele s Očkem zatím zjišťovali, co všechno se jim povedlo uloupit. Bylo toho tolik, že měli vyděláno do konce života.

Z vozu vystoupila princezna. Princezna Dasha. V levé ruce měla bambitku a v pravé tasenou tureckou šavli, které se mezi vojáky říkalo janičářská. Nebezpečná a obávaná zbraň. Dasha se nemínila vzdát. Z očí jí sršely blesky a mezi zuby cenila slova, které mi zde moje slušné vychování neumožňuje vypsat.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT) – Princezna Dasha bujuje o svůj a Palečkův život

Absolvovala nejlepší šermířskou školu, což Očko nemohl vědět, a svou protivnici hrubě podcenil. Zatlačila jej do defenzivy a za chvíli už vytahovala šavli z jeho probodeného hrudníku. Bylo po něm. Paleček volal o pomoc. Otevřela jeho vězení, stáli tu však proti hrozné přesile. Vzala ho do dlaně a utíkala s ním jako o závod, kam on jí vedl. Doběhli spolu až na okraj příkré skály. Pod nimi kaňon, v němž tekla divoká řeka. „Skočte princezno a dejte si mne do vlasů!“ Doháněli je. Neváhala ani na okamžik a skočila. Při skoku či vlastně pádu, se ve vzduchu několikrát otočili. Paleček se pevně držel jejích vlasů. Po chvíli vyplavali na hladinu. Mužíci se spokojili se zlatem a nad uprchlou princeznou mávli lhostejně rukou. Vrátili se a začali se dělit s divokými výkřiky o zlato. Několik slabších to nepřežilo. Silnější svůj lup uschovali do své skrýše ve skalách.

Ilustrativní foto vytvořené pomocí umělé inteligence AI (ChatGPT) – Dasha zachraňuje sebe a Palečka skokem do divoké řeky

Řeka přešla do mírnější fáze a umožnila jim dostat se snadno na břeh. Po krátkém vydechnutí jí Paleček vypověděl svůj příběh. To všechno za chůze, protože Dasha spěchala. Brzy došla do vesnice, kde vsedla na koně a vrátila se na hrad pro ozbrojené vojsko, s kterým se ještě téhož dne vrátila na místo přepadení. Mužíci zpití do němoty nic podobného nečekali a zase oni se teď stali snadnou kořistí. Veškeré věno bylo zachráněno díky Palečkovi, který je vedl přesně na místo, kde se mužici a celý lup schovávali.

Tady by náš pohádkový příběh mohl skončit. Paleček byl králem vyznamenán a oceněn, dovezen až domů k rodičům s velkým bohatstvím. Ti nemohli dojetím vůbec mluvit. Palečka považovali už dávno za ztraceného.

A co plyne z této pohádky za poučení, milé děti?

Nikdy nikoho nepodceňuj.

=================== k o n e c ======================

1. díl: Palečkova dobrodružství #1

2. díl: Palečkova dobrodružství #2

3. díl: Palečkova dobrodružství #3

4. díl: Palečkova dobrodružství #4

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 5.11.2026 1:53 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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Zdeněk Pokorný

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