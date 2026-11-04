Palečkova dobrodružství #4
Úleva. Velká úleva a radost, že se obrana města obešla bez krveprolití a že uzurpátor odtáhl za jinou kořistí, provázela obránce. Brány města se otevřely a život se vrátil do starých kolejí.
Netrvalo dlouho a obyvatelé čelili další výzvě. Nebyl to mor, nebyla to úplavice ani záškrt, nebylo to nic, co znali. Snad se o to postaraly všudypřítomné blešky, vši, snad krysy. Už to nikdo nezjistí. Nemoc se šířila pravděpodobně z tržiště, proto nařídil místodržící zákaz vstupu do města a dočasný zákaz obchodování. Nepomohlo to. Nakažení umírali rychle, bolelo je břicho, měli oteklé oči a horečku, kterou nešlo zmírnit. Nepomohlo ani obvyklé pouštění žilou či přikládání pijavic. Přítomní lékaři pojmenovali neznámou nemoc Oheň svatého Antonína. Nařizovali dodržování přísné hygieny a snažili se zjistit původce tohoto onemocnění. Jiní, a těch byla víc, se zabývali hledáním viníků. Jasná volba padla na všechny, kteří do města přišli nedávno. Mezi nimi také Paleček.
Vilemína Palečka stokrát obhajovala. Připomínala jeho zásluhy na nedávné záchraně města. Lidé, když nechtějí, nemají paměť. Vše marno. A když Paleček viděl, že jí samotné hrozí nebezpečí proto, že ho ukrývá, na nic nečekal a vznesl se do vzduchu. Vítr mu čechral jeho kaštanové vlasy. Máchl křídly a viděl město jako malou tečku.
Utíkal. Protože musel. Ve spěchu si s sebou nevzal žádné věci. Měl jen to, co měl na sobě. Věřil sobě a svým křídlům. Nehroutil se, protože věděl, že hůře už to dopadnout nemůže. Mýlil se.
Připomínal střízlíka. Neletěl příliš vysoko, jen tak nad korunami stromů, v nichž odpočíval. Chtěl doletět někam, kde žijí lidé. Ptákem nebyl, a proto si nedával pozor na dravce, který jej napadl. Omráčený padal k zemi. Větve zbrzdily jeho pád ... do mraveniště ovšem. Když se něco pokazí, tak pořádně, jak známo.
Paleček byl opravdu jako střízlík. Jako ten malý ptáček. Křídla měl však poškozená tak, že už nebylo možné je použít, a tak se vydal cestou necestou dál pěšky. Přespával v dutinách stromů, přikrýval se mechem, jedl lesní plody, pil vodu ze studánky ...
Jednou večer uviděl v dálce ve skalách světýlko. Byla to hradní zřícenina obývaná lupiči, kteří přepadali pocestné a kupce, kteří museli po stezce, vedoucí pod bývalým hradem, chtě nechtě projít. Paleček věděl od první chvíle, co jsou zač, přesto na ně zavolal a nabídl jim svoje služby. Výměnou za ochranu. Přijali to, protože okamžitě vycítili všechny výhody plynoucí z jeho malé postavičky a hodlali jeho kvality vyzkoušet při nejbližší příležitosti. Ta se ostatně naskytla brzo.
Kaňonem řeky se blížila kolona vozů doprovázených jezdci na koních. Na praporcích se blyštěly královské emblémy. „Napadnout královskou družinu? Copak se dočista zbláznili?“ Paleček byl zavřený v kleci, kterou mu vyrobil vrchní lapka, velitel lupičů. Říkali mu Očko, protože měl jenom jedno oko a byl to příklad naprosto věrolomného člověka, který nedrží svoje slovo a pro lup je ochoten udělat cokoli ... Třeba přepadení královy družiny.
Zarostlí lesní mužíci toto místo dobře znali. Své přepady prováděli právě zde, kde skály tvořily jakési hrdlo, nejužší místo, kudy stěží projel vůz tažený koňmi.
Soví zahoukání, které ve dne neuslyšíš, bylo signálem, na který se mužíci sesypali ze všech skal na vojáky tvořící ozbrojený doprovod. Brzy bylo po boji a Očko s překvapením zjistil, že mu padla do rukou princezna. A to včetně věna, s nímž byla na cestě do sousední země ke svému muži, za něhož se před nedávnem provdala. Nic lepšího si nemohl přát. Paleček byl stále zavřený v kleci jako ten střízlík a nemohl nic dělat.
Jeho čas však přijde. Už brzy.
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Dokončení příště.
1. díl: Palečkova dobrodružství #1
2. díl: Palečkova dobrodružství #2
3. díl: Palečkova dobrodružství #3
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #3
Je to „vzláštní“, říkával Paleček, on nikdy neřekl „zvláštní“, „ale táhne mě to dál.“ A tak se jednoho krásného dne sebral a vyrazil opět na cesty.
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #2
Co je to za život?! Mít stále vyvrácenou hlavu? Dávat pořád pozor, aby vás někdo nezašlápl? Abyste vy nešlápli někam, odkud už nebude šance na návrat?!
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #1
Narodil se chlapeček, velký jak můj paleček. Krmený byl dobře, v dospělého muže ani chlapce ale nevyrostl.
Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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