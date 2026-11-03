Palečkova dobrodružství #3
„Kam jdeš prcku?!“
„No, do města.“
„No to nejdeš!“
„No to jdu.“
„Ne, nejdeš!“
„Ále, jdu.“
Hlídkující vojáci vypadají jako pes, co se honí za svým ocasem, chtějí ušlapat a zašlapat toho malého spratka, který se jim vysmívá a odmlouvá. Nechtějí mu dovolit dostat se dovnitř. Po chvilce, celí udýchaní, s nohama, které si vzájemně pošlapali, zjistili, že Palečka nevidí, že jim proklouzl a je za branou.
Trvalo asi měsíc, než se Paleček rozkoukal. Sledoval na trhu, jak ráno donášejí zeleninu, ovoce, pekaři a řezníci svoje zboží. Palečkovi stačilo dávat pozor na drobné omrvinky, které spadly na zem. Dělil se o ně s toulajícími se psy, kočkami a krysami, kterých bylo všude dost.
Oblíbil si jednu dívku, která přicházela na nákup zeleniny a dalších potravin každý den. Zatímco na ni hleděl s neskrývaným obdivem v celé výšce svých sedmi centimetrů, napadl jej pes. Rváč, jakých tady bylo několik. Byl příliš blízko na to, aby Paleček pomýšlel na spasení se útěkem. Vytasil proto malý tesák, který nosil za pasem a těsně předtím, než se ho pes chystal polknout, mu ho zapíchl doprostřed čenichu. Zasáhl ho na nejcitlivějším místě, takže okamžitě Palečka pustil na zem, což mu umožnil ztratit se v odpadcích dole na zemi. Dívčin obličej se objevil blízko něho, popadla ho do ruky a umístila ho do svého košíku na čestném místě vedle cibule. Zachránila mu život. Tak se dostal do domu rytmistra.1)
Paleček se měl u Vilemíny, tak se jmenovala ta dívka, dobře, protože byl v bezpečí. Spal v kuchyni, kde se připravovalo jídlo a kde bylo teplo. Zároveň pomáhal s čištěním zeleniny a snažil se být užitečný. Jako vždycky. Být užitečný.
Město se ocitlo v obležení cizího vojska. To bylo v té době běžné. Nájezdník odjinud se rozhodl, že si vylepší svoji ekonomickou situaci. Pomocí zvědů předem zjistil sílu opevnění, zásobování, odhodlání bránit se a pak přitáhl a zahájil obléhání. Brány hermeticky uzavřely město, tajné úniky a chodby byly uzavřeny silnými mřížemi a strážemi. Na hradbách hořely celou noc strážní ohně, hlídky hleděly do tábora pod hradbami dnem i nocí, aby zaznamenaly sebemenší pohyb a pokus o útok.
V rytmistrově domě se neustále střídaly návštěvy, chystaly se zbraně a strategie obrany. Vzrušené debaty i rozčilený křik nebraly konce. Návrhy, jak vyřešit tuto svízelnou situaci, nebraly konce. Paleček dostal nápad, nelenil, a vyrobil si křídla.
Nechal se Vilemínou donést na jednání, tak aby ona o tom nevěděla. Postavil se na stole, vyšplhal na cínovou konvici, aby byl trochu vidět a navrhl svoje řešení. Nejdříve ho v té změti nebylo vůbec slyšet, jak mluvili jeden přes druhého. Ve chvilce ticha, která vznikla, když pili ze svých pohárů, pány oslovil a nabídl se, že doletí pro pomoc.
Nevěnovali mu pozornost, proto si nasadil křídla jako bájný Ikaros, zakroužil nad stolem a pozhasínal všechny hořící svíce až na jednu. Byli z něj u vytržení. Z jeho opovážlivosti a současně odvahy. Jestli jim totiž něco chybělo, byla to právě ona. Odvaha. Příliš si zvykli na pohodlný život. Už zapomněli, že se o něj musí bojovat. Palečkovi naslouchali a pak mu ukázali na mapě, kterým směrem se má vydat pro pomoc. Paleček se ještě téže noci vznesl na oblohu a mezi hvězdami odletěl pro pomoc.
Když Paleček zařídil pomoc sousedního města, vrátil se ještě nad ránem, aby byli všichni připraveni zahnat nepřítele. K výpadu z města došlo hned ráno při rozednění a po vítězství se Paleček stal čestným obyvatelem. Vilemína byla na svého chráněnce jaksepatří hrdá.
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Pozn.: 1) rytmistr – velitel jezdectva, kavalerie
Pokračování příště.
1. díl: Palečkova dobrodružství #1
2. díl: Palečkova dobrodružství #2
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #2
Co je to za život?! Mít stále vyvrácenou hlavu? Dávat pořád pozor, aby vás někdo nezašlápl? Abyste vy nešlápli někam, odkud už nebude šance na návrat?!
Zdeněk Pokorný
Palečkova dobrodružství #1
Narodil se chlapeček, velký jak můj paleček. Krmený byl dobře, v dospělého muže ani chlapce ale nevyrostl.
Zdeněk Pokorný
Bajka o orlovi, který se nestal slepicí
Poslechněte si příběh o orlovi. Chybělo málo, a zemřel by jako slepice. A jaké z toho plyne poučení.
Zdeněk Pokorný
Blaničtí rytíři #3
Chodby v podzemí tu byly odedávna. Nikdo si jich moc nevšímal. Teď skýtalo podzemí ochranu, dokud se situace nezlepší. Byli díky tomu zachráněni. Všichni, kteří o to stáli.
Zdeněk Pokorný
Blaničtí rytíři #2
Málokdo ví, že Blaničtí rytíři již několikrát vyšli ven. Za celou dobu své existence však nejčastěji ve 20. století. Nedochovaly se o tom ovšem žádné písemné záznamy.
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