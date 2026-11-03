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Palečkova dobrodružství #2

Zdeněk Pokorný
Co je to za život?! Mít stále vyvrácenou hlavu? Dávat pořád pozor, aby vás někdo nezašlápl? Abyste vy nešlápli někam, odkud už nebude šance na návrat?!

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Paleček byl zvláštní. Někoho by zneschopňovaly nevýhody plynoucí z jeho malé velikosti. Paleček však vždy dokázal využít výhod, které z jeho maličkosti plynuly. Zejména to, když ho někdo podceňoval nebo přehlížel, což bylo pro ostatní přirozené.

Zima byla toho roku velmi krutá. Nejenom, že spálili všechno dřevo, ale ještě ve sněhu byli nuceni tahat z lesa dřevo na topení. V nouzi nejvyšší také snědli všechno osivo, obilí určené k setí. To byl malér. Hlad a zima. Konečně přišlo jaro, s ním teplé počasí a slunce – ach to slunce! V létě horko až úpal, hlava hoří, ale kdo by na to dbal teď, když po takové zimě vyhledáváme každý jeho paprsek!

Ale co naplat – blížila se doba setí. Nebylo však co do půdy vložit. Rozhodl se tedy Paleček, že svým dobrodincům pomůže a vydal se do města, aby zkusil štěstí.

Uprostřed tržiště, na vyvýšeném pódiu, stála klec potažená černým suknem. Před klecí vykřikoval náhončí, že kdo se dostane bez klíče dovnitř a dokáže poklad, který je uvnitř, dostat bez násilí ven, dostane z něj celou polovinu!!

Ilustrativní foto vytvořené umělou inteligencí AI (Gemini) – Kdo dostane poklad ven, bez použití klíče, ze zavřené klece, získá polovinu.

Úkol, před kterým všichni couvli, Palečka naopak vybudil k činnosti. Zatímco vyvolavač sebejistě chodil po pódiu, Paleček pronikl hladce a nepozorovaně dovnitř, otevřel truhlu s pokladem, která nebyla zamčená, jelikož nikdo nepředpokládal, že by se kdokoliv byl schopen dovnitř dostat, a začal vyhazovat váčky s penězi ven. To vše se odehrávalo na opačné straně, než kde poskakoval frenetický vyvolavač. Lidé na opačné straně reagovali překvapeně a začali radostí vykřikovat. Paleček mezitím vyházel z truhly všechny měšce. Ten poslední byl nedbale zavázaný, a jeho obsah se vysypal. Zlaté mince se v paprscích odpoledního slunce oslnivě blyštěly.

Vyvolavač vzteky zbělel a hodlal Palečka zamáčknout, rozšlápnout, zničit, ale on neohroženě volal na lidi, že vyhrál. Dav Palečkovi jednoznačně fandil a hned se našlo několik chasníků, kteří ho schovali před zuřícím vyvolavačem. Donutili ho, aby Palečkovi předal polovinu pokladu, protože splnil úkol. Splnil to, co nikdo nepředpokládal, že by se mohlo stát. Měl ohromné sympatie, a hned toho využil. Koupil koňské spřežení, vůz a osivo, s kterým se vracel jako vítěz domů. Na voze bylo navíc mnoho měšců se zlatými mincemi.

Hospodář byl náramně překvapený, když domů dorazil a na kozlíku nikdo neseděl. Paleček v uchu jednoho z koňů řídil celé spřežení.

Byli zachráněni před hladem a před bídou. Ten nejmenší byl rázem ten největší a nejdůležitější. Zajistil jim existenci na dlouhá léta dopředu.

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Pokračování příště.

1. díl: Palečkova dobrodružství #1

Autor: Zdeněk Pokorný | úterý 3.11.2026 14:12 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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