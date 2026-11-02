Palečkova dobrodružství #1
================ po patnácti letech ==================
Paleček si odhrnul vlasy z čela, aby lépe viděl. Před očima se mu naskytl nádherný pohled na údolí řeky, její četné meandry, zalesněný kaňon, příkré skály zvedající se z vody. Našel stezku vedoucí dolů k řece, a přestože byla strmá, Paleček, vzdor svým malým rozměrům, pustil se po ní směle dolů. Jeho raneček, v něm několik málo kousků oblečení a obrázek obou rodičů, mu poskakoval na zádech, než se dostal na cestu na břehu řeky. Brzy dorazil ke stavení, kde se už začalo svítit, protože se venku setmělo. Paleček došel až k velkým vratům. Ta však byla zavřená, proto na ně musel zabouchat. Nikdo to ale neslyšel, a tak vylezl do jediného otevřeného okna a zavolal vší silou, aby ho bylo uvnitř slyšet: „Hej hola, dobří lidé, jsem pocestný a prosím o trochu vody a jídla a také nocleh!“
Uvnitř byl hospodář a selka. Otáčeli se kolem dokola, aby zjistili, kdo a odkud na ně mluví, ale nikoho neviděli. Teprve, když jim Paleček řekl, kde je a že je malinkatý, uviděli ho na okně a náramně se podivili nad malým chlapíčkem. Nikoho tak malého v životě neviděli. Měli však dobré srdce, a tak se o Palečka postarali, pohostili a uložili ho na peci k spánku. Paleček byl po dlouhém dni utrmácený a usnul okamžitě, jak si rozložil svoje malinkaté lůžko, které nosil stále s sebou.
V noci vyšel měsíc. Byl velký jak kolo od vozu, za okny líně a tiše plynula řeka. Občas se ze tmy ozval cvrček a v rojích kroužily svatojánské mušky.
Paleček už nespal ve skořápce, jako když se narodil. (Všechny maminky nyní musí jeho mamince závidět jeho tak trochu snadnější příchod na svět, ale o tom tato pohádka doopravdy není).
Byl vysoký asi sedm centimetrů a když zakřičel, bylo ho skutečně slyšet. Také u stolu, kde se všichni sesedli k snídani, musel Paleček vyprávět o kraji, z kterého pochází, jak se sem vlastně dostal a jaké má plány. O tom, že jde do světa na zkušenou. Prosil je, aby ho vzali do služby, že nebudou litovat. Hospodář však nechtěl nést za malého čeledína odpovědnost, bál se, že by mu někdo nechtěně ublížil nebo ho v neopatrnosti zašlápl. A tak mu řekl, ať si u nich ještě den odpočine a pak ať raději putuje dál.
Uprostřed noci ho vzbudilo podivné štrachání. Jeho jemný sluch byl nastavený na pohyb nejrůznějších hlodavců a zachránil mu mnohokrát život. Tentokrát ho ale nevzbudila žádná krysa. Někdo se pokoušel, přímo skrz okno, u kterého spal, vniknout do místnosti zvenčí!
Slyšel jejich vzrušený šepot (lupiči a zloději vždycky šeptají vzrušeně) a zmizel ve škvíře u okna. Sháněli se po hospodáři, selce, dceři a synovi. Dovlekli je v té tmě ke stolu a svázali všechny k sobě. Pak rozsvítili lampu nad stolem. Světlo ozářilo aktéry tohoto nočního přepadení. Byli to čtyři lupiči proti čtyřem domácím. Moment překvapení uprostřed noci však nahrál do ruky lupičům.
Zatímco lupiči plundrovali domácnost, jedli a hodovali, hledajíce blyštivé mince a dražší předměty, ukládající je do pytle a hádající se mezi sebou o lup (protože jak chcete na čtyři díly rozdělit stříbrný svícen po babičce), Paleček potichu zmizel otevřeným oknem ven, aniž by si ho kdokoliv všiml. Vydal se ke psí boudě, ale brzy zjistil, že věrný pes už nežije. Proto neštěkal. Vyšplhal po žebříku na půdu a horečnatě přemýšlel, jak by svým dobrodincům pomohl. Vtom mu hlavou bleskl nápad. Uviděl plechové nádobí, lavory a mísy ... Zkusím napodobit hlasy vojáků a vyděsit ty lumpy dole ozvěnou, která vznikne, když budu křičet do plechové díže. A vyšlo to, z díže se ozval mohutný zvuk.
„Pane kaprále, zdálo se mi to nebo ne, co se to dole děje?“ Dole ve světnici to museli dobře slyšet. Paleček uvolnil uskladněnou cibuli a udělal tam slušný randál, jaký mohl připomínat vojáky, kteří tu spí a chápou se svých zbraní. Lupiči nebyli nijak zvlášť stateční a stejnou cestou opustili stavení. Hospodář a jeho rodina byli zachráněni díky Palečkově důvtipu a odvaze.
Přijali ho do služby.
===============================================
Pokračování příště.
Zdeněk Pokorný
Bajka o orlovi, který se nestal slepicí
Poslechněte si příběh o orlovi. Chybělo málo, a zemřel by jako slepice. A jaké z toho plyne poučení.
Zdeněk Pokorný
Blaničtí rytíři #3
Chodby v podzemí tu byly odedávna. Nikdo si jich moc nevšímal. Teď skýtalo podzemí ochranu, dokud se situace nezlepší. Byli díky tomu zachráněni. Všichni, kteří o to stáli.
Zdeněk Pokorný
Blaničtí rytíři #2
Málokdo ví, že Blaničtí rytíři již několikrát vyšli ven. Za celou dobu své existence však nejčastěji ve 20. století. Nedochovaly se o tom ovšem žádné písemné záznamy.
Zdeněk Pokorný
Blaničtí rytíři #1
Na téma téhle partičky, která údajně dlí v útrobách blanického kopce nedaleko Vlašimi, toho bylo napsáno a řečeno mnoho. Není to ale všechno ...
Zdeněk Pokorný
Nevim esi se na protějšim břehu trefim ...
Tak začíná můj návrat na 17. etapu Stezky Českem, když se v ranní mlze hodlám přeplavit z Frymburku do Frýdnavy. Těmito slovy hodnotí kapitán svoje šance za husté ranní mlhy.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
V Olomouci bude v úterý pochod na podporu České televize a Českého rozhlasu
V Olomouci bude v úterý odpoledne pochod na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo)....
Odbory v Hyundai žádají vyšší mzdy i třicetitisícový bonus. Výroba aut však dál klesá
Odbory v nošovické automobilce Hyundai předložily vedení návrh nového mzdového dodatku, v němž...
Podporu veřejnoprávním médiím vysloví studenti či herci i v Českých Budějovicích
Studenti středních a vysokých škol, herci Jihočeského divadla nebo zaměstnanci Jihočeské univerzity...
Letohradský zámek otevře expozici s Muchovou skicou i Napoleonovými saněmi
Na zámku v Letohradě na Orlickoústecku se 12. listopadu otevře expozice, která představí...
Prodej , 68 m2, stavba občanského vybavení, Čsl. armády, Most
Čsl. armády, Most
2 900 000 Kč
- Počet článků 96
- Celková karma 6,17
- Průměrná čtenost 115x