Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Oka-mžiky #4

Zdeněk Pokorný
Škoda, že ten Adam neměl tolik odvahy, aby řekl něco jiného. Něco ve stylu „to já za to můžu, mě potrestej“ a ne to házet na Evu. Kdoví, jak by to pokračovalo dál. Třeba jinak.

Ovoce stromu jíme z té výšky, kam dosáhneme – Hojná Voda Novohradské hory

Zimní idyla – Červená Lhota, jižní Čechy

Babka vidí daleko – Zruč n. Sázavou (Česká republika je světová velmoc v rozhlednách, na našem území jich je kolem 500)

Západ slunce zbarvený doruda – Starý Pelhřimov, Vysočina

Všechny fotografie jsou autentické, autorské, z osobního archivu autora článku.

Autor: Zdeněk Pokorný | neděle 18.10.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Zdeněk Pokorný

Oka-mžiky #3

Náš život se mnohdy odvíjí jako v mlze. Vidíš jen na ten jeden krok před sebou. Uděláš další (krok) a přesvědčuješ se (jakkoli), že před Tebou není díra. Uchechtneš se (pod fousy).

17.10.2026 v 12:00 | Karma: 0 | Přečteno: 35x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Oka-mžiky #2

Čas nelze zastavit. Plyne. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, říká se. A pak se zadíváš na nějaký obraz, obrázek, malbu, náčrtek, kresbu. Najednou máš pocit, že se „to“ děje. Že se čas zastavil.

16.10.2026 v 15:59 | Karma: 0 | Přečteno: 33x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Oka-mžiky #1

Raději mám ticho nežli hluk. Má v sobě více inspirace. Zmenšení je lepší než zvětšení. Je skladnější. Čekání preferuji před spěcháním. Dá se při něm přemýšlet. A konečně, jednoduchost je přesvědčivější než složité vysvětlování.

15.10.2026 v 16:41 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Na Šumavě je dolina ... #2

Sedmnáctá etapa Stezky Českem vede mezi Lipnem a hranicemi s Rakouskem po šumavském hřebenu. Po prvním dnu jsem přespal ve Vyšším Brodě.

14.10.2026 v 0:07 | Karma: 6,07 | Přečteno: 89x | Diskuse | Cestování

Zdeněk Pokorný

Na Šumavě je dolina ... #1

...a v té dolině kalina, na Šumavě je dolina a v té dolině kalina. Vyletěl z hory bílý pták, proč jsi má milá smutná tak. STOP. Odjel jsem na Šumavu hledat tu dolinu z písně, kterou jsme jako děti zpívali na každém výletu.

13.10.2026 v 12:51 | Karma: 7,85 | Přečteno: 115x | Diskuse | Cestování
Další články autora

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
10. října 2026  14:15

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  18:22

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)
12. října 2026  9:51

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...

Rekordní dýně denně vypila až 200 litrů vody, manipulovat s ní musel nakladač

Zdeněk Bulíček v Jakubově u Moravských Budějovic vypěstoval rekordní dýni. S...
18. října 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Pěstujete dýně? Tak schválně, jak těžkou se vám podařilo vypěstovat? Ať už je číslo jakékoliv,...

Praha má lavičky s příběhem. Jedna připomíná Havla, jiná Foglara a další tajemnou lásku

Tady se poprvé políbili poté, co se krátce předtím seznámili na tancovačce....
18. října 2026

Některé lavičky připomínají prezidenta, jiné slavné spisovatele nebo pohádkové postavy. V Praze ale...

Na Děčínsku vlak narazil do zadní části dodávky, jež prorazila závory

ilustrační snímek
18. října 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Na Děčínsku dnes ráno osobní vlak narazil do zadní části dodávky, jež prorazila závory na...

Trail Park Klínovec hlásí srovnatelnou meziroční letní návštěvnost i tržby

ilustrační snímek
18. října 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Návštěvnost a tržby Trail Parku ve Skiarálu Klínovec byly v letní sezoně srovnatelné s loňskem. Po...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zdeněk Pokorný

  • Počet článků 88
  • Celková karma 6,69
  • Průměrná čtenost 118x
Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.