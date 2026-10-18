Oka-mžiky #4
Všechny fotografie jsou autentické, autorské, z osobního archivu autora článku.
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #3
Náš život se mnohdy odvíjí jako v mlze. Vidíš jen na ten jeden krok před sebou. Uděláš další (krok) a přesvědčuješ se (jakkoli), že před Tebou není díra. Uchechtneš se (pod fousy).
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #2
Čas nelze zastavit. Plyne. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, říká se. A pak se zadíváš na nějaký obraz, obrázek, malbu, náčrtek, kresbu. Najednou máš pocit, že se „to“ děje. Že se čas zastavil.
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #1
Raději mám ticho nežli hluk. Má v sobě více inspirace. Zmenšení je lepší než zvětšení. Je skladnější. Čekání preferuji před spěcháním. Dá se při něm přemýšlet. A konečně, jednoduchost je přesvědčivější než složité vysvětlování.
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #2
Sedmnáctá etapa Stezky Českem vede mezi Lipnem a hranicemi s Rakouskem po šumavském hřebenu. Po prvním dnu jsem přespal ve Vyšším Brodě.
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #1
...a v té dolině kalina, na Šumavě je dolina a v té dolině kalina. Vyletěl z hory bílý pták, proč jsi má milá smutná tak. STOP. Odjel jsem na Šumavu hledat tu dolinu z písně, kterou jsme jako děti zpívali na každém výletu.
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