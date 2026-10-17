Oka-mžiky #3
Všechny fotografie jsou autentické, autorské, z osobního archivu autora článku.
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #2
Čas nelze zastavit. Plyne. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, říká se. A pak se zadíváš na nějaký obraz, obrázek, malbu, náčrtek, kresbu. Najednou máš pocit, že se „to“ děje. Že se čas zastavil.
Zdeněk Pokorný
Oka-mžiky #1
Raději mám ticho nežli hluk. Má v sobě více inspirace. Zmenšení je lepší než zvětšení. Je skladnější. Čekání preferuji před spěcháním. Dá se při něm přemýšlet. A konečně, jednoduchost je přesvědčivější než složité vysvětlování.
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #2
Sedmnáctá etapa Stezky Českem vede mezi Lipnem a hranicemi s Rakouskem po šumavském hřebenu. Po prvním dnu jsem přespal ve Vyšším Brodě.
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #1
...a v té dolině kalina, na Šumavě je dolina a v té dolině kalina. Vyletěl z hory bílý pták, proč jsi má milá smutná tak. STOP. Odjel jsem na Šumavu hledat tu dolinu z písně, kterou jsme jako děti zpívali na každém výletu.
Zdeněk Pokorný
Donýho mám nejrači
Jó složenky! Potvory jedny zelený! Vzpomínáte si ještě na ně? Kdopak by je měl rád? Ale účty se halt platit musí. Nebo nemám pravdu, Doný?
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