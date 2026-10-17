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Oka-mžiky #3

Zdeněk Pokorný
Náš život se mnohdy odvíjí jako v mlze. Vidíš jen na ten jeden krok před sebou. Uděláš další (krok) a přesvědčuješ se (jakkoli), že před Tebou není díra. Uchechtneš se (pod fousy).

Tušení souvislostí – Praděd Jeseníky

Kdo je připraven, není překvapen – školní chodba Ostrava

Jsme totálně za vodou – WC kdesi ve střední Evropě

Jak Hliníka dostihla jeho minulost – Hliníkárium Humpolec

Všechny fotografie jsou autentické, autorské, z osobního archivu autora článku.

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 17.10.2026 12:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x
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Oka-mžiky #2

Čas nelze zastavit. Plyne. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, říká se. A pak se zadíváš na nějaký obraz, obrázek, malbu, náčrtek, kresbu. Najednou máš pocit, že se „to“ děje. Že se čas zastavil.

16.10.2026 v 15:59 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Oka-mžiky #1

Raději mám ticho nežli hluk. Má v sobě více inspirace. Zmenšení je lepší než zvětšení. Je skladnější. Čekání preferuji před spěcháním. Dá se při něm přemýšlet. A konečně, jednoduchost je přesvědčivější než složité vysvětlování.

15.10.2026 v 16:41 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Fotoblogy

Zdeněk Pokorný

Na Šumavě je dolina ... #2

Sedmnáctá etapa Stezky Českem vede mezi Lipnem a hranicemi s Rakouskem po šumavském hřebenu. Po prvním dnu jsem přespal ve Vyšším Brodě.

14.10.2026 v 0:07 | Karma: 6,07 | Přečteno: 89x | Diskuse | Cestování

Zdeněk Pokorný

Na Šumavě je dolina ... #1

...a v té dolině kalina, na Šumavě je dolina a v té dolině kalina. Vyletěl z hory bílý pták, proč jsi má milá smutná tak. STOP. Odjel jsem na Šumavu hledat tu dolinu z písně, kterou jsme jako děti zpívali na každém výletu.

13.10.2026 v 12:51 | Karma: 7,85 | Přečteno: 115x | Diskuse | Cestování

Zdeněk Pokorný

Donýho mám nejrači

Jó složenky! Potvory jedny zelený! Vzpomínáte si ještě na ně? Kdopak by je měl rád? Ale účty se halt platit musí. Nebo nemám pravdu, Doný?

13.10.2026 v 7:56 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Poezie a próza
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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