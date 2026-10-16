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Oka-mžiky #2

Zdeněk Pokorný
Čas nelze zastavit. Plyne. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, říká se. A pak se zadíváš na nějaký obraz, obrázek, malbu, náčrtek, kresbu. Najednou máš pocit, že se „to“ děje. Že se čas zastavil.

Jó třešně zrály – Dobroslavice u Ostravy

Fantova kavárna – Hlavní nádraží v Praze

Obrázek v jídelně lázeňského domu – Karlova Studánka Jeseníky

Mořský koník, autorka: Hazel Bryce, Reading, UK – socha vytvořená v letech 1993-99 technikou papier-maché z novin The Financial Times symbolizujících nenasytnost vyspělého světa – ruční papírna Velké Losiny

Západ slunce na česko-rakouské hranici – Stezka Českem (Česká Kanada)

Všechny fotografie jsou autorské, autentické, z osobního archivu autora článku.

Autor: Zdeněk Pokorný | pátek 16.10.2026 15:59 | karma článku: 0 | přečteno: 4x
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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