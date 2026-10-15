Oka-mžiky #1
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #2
Sedmnáctá etapa Stezky Českem vede mezi Lipnem a hranicemi s Rakouskem po šumavském hřebenu. Po prvním dnu jsem přespal ve Vyšším Brodě.
Zdeněk Pokorný
Na Šumavě je dolina ... #1
...a v té dolině kalina, na Šumavě je dolina a v té dolině kalina. Vyletěl z hory bílý pták, proč jsi má milá smutná tak. STOP. Odjel jsem na Šumavu hledat tu dolinu z písně, kterou jsme jako děti zpívali na každém výletu.
Zdeněk Pokorný
Donýho mám nejrači
Jó složenky! Potvory jedny zelený! Vzpomínáte si ještě na ně? Kdopak by je měl rád? Ale účty se halt platit musí. Nebo nemám pravdu, Doný?
Zdeněk Pokorný
Hrabání, koulení
Nejdříve je nutné nahrabat. Potom koulet. Když koulíte, můžete znovu hrabat. Ale pozor. Někdy se může stát ...
Zdeněk Pokorný
Fotečky #4
Hezky se dívat. Usměvavé oči mít. A za nimi šibalský ohníček možných nápadů a vtipů. Tak to bych chtěl mít ...
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