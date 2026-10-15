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Oka-mžiky #1

Zdeněk Pokorný
Raději mám ticho nežli hluk. Má v sobě více inspirace. Zmenšení je lepší než zvětšení. Je skladnější. Čekání preferuji před spěcháním. Dá se při něm přemýšlet. A konečně, jednoduchost je přesvědčivější než složité vysvětlování.

Obrázky z výstavy (Andy Warhol) – Central Gallery – Staroměstské náměstí Praha

Půlnoc – Ostrava

Vila Vlasta – lázně Karlova Studánka – Jeseníky

Průchod do zahrady - Zámek Velké Losiny

Autor: Zdeněk Pokorný | čtvrtek 15.10.2026 16:41 | karma článku: 0 | přečteno: 8x
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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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