Novohradské hory turistů ráj
Za minulého režimu byly prakticky celé Novohradské hory v pohraničním pásmu. Pohyb zde byl velmi omezen a všechny osoby přísně sledovány. Každý, kdo sem vkročil, byl v podezření, že chce zdolat železnou oponu, a ilegálně překročit hranice republiky. Z „ráje reálného socialismu, do nehostinného imperialistického, vůči nám nenávistného“, státu. Ať už do NSR nebo do Rakouska.
Vypravil jsem se sem do Novohradských hor, po více než 40 letech, po předepsané trase 16. etapy Stezky Českem. Zbýval mi úsek z Českých Velenic až do Dolního Dvořiště, resp. Rybníku, který jsem nakonec zdolal ve třech dnech. Bylo nádherné počasí, pofukoval chladivý větřík, teploty nepřekročily třicítku.
Vycházel jsem v neděli večer a urazil jsem směrem k Novým Hradům asi 9 km a nocoval v lese (na divoko). Zarazilo mě, že jsem se nesetkal s žádnými zvířaty (vysoká zvěř, divoká prasata, zajíci, křepelky, veverky, ...), prostě nic.
Hned další den jsem prošel Novými Hrady a zamířil přes Cuknštejn k českým Lurdům (klášter v Dobré Vodě) a skončil jsem v penzionu v Hojné Vodě, který jsem navštívil už dvakrát před tím. Hodnocení: šest hvězdiček z pěti.
Další den jsem šel stále na jih, přes Žofínský prales, Pohoří na Šumavě, kde jsem opět spal v lese ve své hamace. Opět žádná zvířata. Všude pusto, prázdno, žádní lidé.
Poslední den jsem se blížil k cíli své cesty, do Dolního Dvořiště a u něho blízké železniční stanice Rybník. To byl opravdový cíl mé cesty.
Šťastný a unavený, sedám do vlaku směr Praha. Další etapa Stezky Českem, zapomenutý nebo dosud neobjevený ráj turistů za mnou.
Pozn. Fotografie v článku jsou všechny autorské.
Zdeněk Pokorný
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Zdeněk Pokorný
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