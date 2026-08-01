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Novohradské hory turistů ráj

Dnes už je pro turisty obtížné najít místo, které by nebylo moc navštěvované. Jedno takové místo znám. Jsou to Novohradské hory.

Za minulého režimu byly prakticky celé Novohradské hory v pohraničním pásmu. Pohyb zde byl velmi omezen a všechny osoby přísně sledovány. Každý, kdo sem vkročil, byl v podezření, že chce zdolat železnou oponu, a ilegálně překročit hranice republiky. Z „ráje reálného socialismu, do nehostinného imperialistického, vůči nám nenávistného“, státu. Ať už do NSR nebo do Rakouska.

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Vypravil jsem se sem do Novohradských hor, po více než 40 letech, po předepsané trase 16. etapy Stezky Českem. Zbýval mi úsek z Českých Velenic až do Dolního Dvořiště, resp. Rybníku, který jsem nakonec zdolal ve třech dnech. Bylo nádherné počasí, pofukoval chladivý větřík, teploty nepřekročily třicítku.

Tady se nic nezměnilo, jen přistavili rampu pro vozíčkáře ...

Cesta lesem za Českými Velenicemi – betonové panely pohraničníků (opět beze změny)

Vycházel jsem v neděli večer a urazil jsem směrem k Novým Hradům asi 9 km a nocoval v lese (na divoko). Zarazilo mě, že jsem se nesetkal s žádnými zvířaty (vysoká zvěř, divoká prasata, zajíci, křepelky, veverky, ...), prostě nic.

V lese před Novými Hrady

Hned další den jsem prošel Novými Hrady a zamířil přes Cuknštejn k českým Lurdům (klášter v Dobré Vodě) a skončil jsem v penzionu v Hojné Vodě, který jsem navštívil už dvakrát před tím. Hodnocení: šest hvězdiček z pěti.

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Další den jsem šel stále na jih, přes Žofínský prales, Pohoří na Šumavě, kde jsem opět spal v lese ve své hamace. Opět žádná zvířata. Všude pusto, prázdno, žádní lidé.

Poslední den jsem se blížil k cíli své cesty, do Dolního Dvořiště a u něho blízké železniční stanice Rybník. To byl opravdový cíl mé cesty.

Šťastný a unavený, sedám do vlaku směr Praha. Další etapa Stezky Českem, zapomenutý nebo dosud neobjevený ráj turistů za mnou.

Mapa – 16. etapa Stezky Českem (Novohradské hory) – 2. část

Pozn. Fotografie v článku jsou všechny autorské.

Autor: Zdeněk Pokorný | sobota 1.8.2026 18:33 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

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Zdeněk Pokorný

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Mám radost, když se mi podaří něco hezkého vytvořit. Je to stejný pocit štěstí, jako když sledujete zakuklenou larvu, ze které vylétá motýl. Morfeus.

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